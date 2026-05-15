  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cảnh sát biển thăm, động viên lực lượng trên vùng biển Tây Nam

Thứ Sáu, 11:46, 15/05/2026
VOV.VN - Trong hải trình khảo sát và nắm tình hình tại vùng biển, đảo phía Tây Nam từ ngày 12-16/5, Đoàn công tác do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức đã tới thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển.

Tại vùng biển giáp ranh với Thái Lan, Đoàn công tác đã ghé thăm tàu Kiểm ngư KN-371. Thay mặt đoàn, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì bám biển.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân phát biểu tại buổi trao quà lực lượng trên đảo Hòn Khoai.

Xúc động trước sự quan tâm từ đất liền, Thiếu tá Lê Đức Tuấn, Thuyền trưởng tàu KN-371 cho biết, cán bộ, chiến sĩ trên tàu rất vui mừng khi được đón đoàn công tác ra thăm, động viên. Những tình cảm, sự quan tâm của thủ trưởng và đoàn công tác đã tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhà nước. 

Đoàn công tác tặng quà Tàu KN-371.

Cùng chung niềm phấn khởi, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Dương, công tác trên tàu CSB-8005 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) cho biết, sự quan tâm, động viên của thủ trưởng và đoàn công tác đã tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Anh em trên tàu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những phần quà là sự động viên để các cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám biển.

Trong khuôn khổ chuyến khảo sát, đoàn đã đến thăm tàu dân quân biển KG-96023.TS và tàu CSB 4040. Đây cũng là dịp để lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và thành viên các đoàn công tác trao đổi, nắm bắt thực trạng công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
VOV.VN - Tàu Cảnh sát biển 8004 và 8003 (Hải đoàn 11, Vùng Cảnh sát biển 1) rời bến tuần tra liên hợp lần 1 năm 2026 tại vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện
VOV.VN - Ngày 2/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 với chủ đề: "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đổi mới sáng tạo". Dự và chỉ đạo buổi lễ có Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển thi đua lập thành tích ngay những ngày đầu năm mới
VOV.VN - Giữa trùng khơi ngày Xuân, gần 70 tàu cùng hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển vẫn kiên cường trực Tết, giữ vững chủ quyền biển đảo, để đất liền yên tâm đón năm mới 2026 trong bình yên.

