Cảnh sát biển thăm, động viên lực lượng trên vùng biển Tây Nam

Tại vùng biển giáp ranh với Thái Lan, Đoàn công tác đã ghé thăm tàu Kiểm ngư KN-371. Thay mặt đoàn, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì bám biển.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân phát biểu tại buổi trao quà lực lượng trên đảo Hòn Khoai.

Xúc động trước sự quan tâm từ đất liền, Thiếu tá Lê Đức Tuấn, Thuyền trưởng tàu KN-371 cho biết, cán bộ, chiến sĩ trên tàu rất vui mừng khi được đón đoàn công tác ra thăm, động viên. Những tình cảm, sự quan tâm của thủ trưởng và đoàn công tác đã tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhà nước.

Đoàn công tác tặng quà Tàu KN-371.

Cùng chung niềm phấn khởi, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Dương, công tác trên tàu CSB-8005 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) cho biết, sự quan tâm, động viên của thủ trưởng và đoàn công tác đã tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Anh em trên tàu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những phần quà là sự động viên để các cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám biển.

Trong khuôn khổ chuyến khảo sát, đoàn đã đến thăm tàu dân quân biển KG-96023.TS và tàu CSB 4040. Đây cũng là dịp để lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và thành viên các đoàn công tác trao đổi, nắm bắt thực trạng công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).