Chiến dịch 500 ngày đêm: Tập trung cao độ tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ

Trong 6 tháng đầu năm 2026 thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã ghi nhận những kết quả tích cực, tạo hiệu ứng xã hội tốt, lan tỏa sâu sắc tinh thần tri ân, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

6 tháng đầu năm 2026 đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ

Với truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; từ mong muốn của thân nhân liệt sĩ và nhân dân; thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã được phát động, với thời gian diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027. Chiến dịch có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc; là sự cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Huế đẩy nhanh số hóa, lấy mẫu ADN các phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin. Trong ảnh: Lực lượng chức năng làm việc nghiêm túc tại khu vực lấy mẫu sinh phẩm. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Theo kế hoạch, Chiến dịch đặt ra 5 mục tiêu trọng tâm gồm: Tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu hài cốt đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt tìm kiếm, quy tập được; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối sánh; đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như Tuyên Quang (Vị Xuyên), Lào Cai, Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.

Ngày 25/6/2026, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và kết nối với 34 địa phương, 7 quân khu.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Bộ Quốc phòng duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm, quy tập tại Lào, Campuchia và trong nước.

Lực lượng chức năng lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang (ngày 4/6/2026) Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Tính đến ngày 22/6/2026, đã tìm kiếm, quy tập được 1.255/7.000 hài cốt liệt sĩ, đã thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin đối với 12.127/230.000 mộ liệt sĩ. Trong đó, các Quân khu 2, 3 đã hoàn thành gần 19% mục tiêu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đề ra; tiêu biểu là các địa phương như Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang đã cơ bản hoàn thành phần lớn nhiệm vụ này trên địa bàn tỉnh.

Công tác rà phá bom mìn, vật nổ cũng được đẩy nhanh với diện tích hơn 5.742 ha, đạt trên 25% kế hoạch; riêng khu vực lõi Vị Xuyên/Tuyên Quang đạt gần 59%.

Cùng với tìm kiếm, quy tập, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm phục vụ xác định danh tính bằng công nghệ ADN.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tỉnh Điện Biên đang khẩn trương triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Tỉnh Điện Biên phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với 4.593 hài cốt liệt sĩ tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn vào tháng 4/2027. Trong ảnh: Phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin được mở theo đúng quy trình để lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Bộ Quốc phòng đã ban hành quy trình kỹ thuật về lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ; tổ chức tập huấn trên toàn quốc. Đến nay, 7/7 quân khu đã hoàn thành tổ chức làm trước, lấy mẫu đối với hơn 15.400 mộ liệt sĩ; thành lập 297 tổ, đội lấy mẫu với hơn 3.600 cán bộ, nhân viên tham gia. Đồng thời, đã thu và lưu trữ 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, trong đó hơn 53.000 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

Bộ Công an cũng triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, đã tổ chức phân tích lượng dữ liệu khổng lồ khoảng 53.000 mẫu và đồng bộ kết quả vào cơ sở dữ liệu gần 18.000 mẫu; đã xác định danh tính cho 25 liệt sĩ và trao thông báo tới gia đình thân nhân, đồng thời tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc. Ngoài ra, Bộ Công an phối hợp với các chuyên gia nghiên cứu, hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật về thu thập, bảo quản mẫu sinh phẩm, đồng thời xây dựng đề án mở rộng tàng thư ADN, nâng cao năng lực giám định ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tăng tốc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Đánh giá về chặng đường 6 tháng qua, tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ghi nhận những kết quả tích cực, tạo dư luận xã hội tốt và sự lan tỏa văn hóa tri ân sâu rộng. Các Quân khu và nhiều địa phương đã vào cuộc quyết liệt, đạt được những kết quả ban đầu ấn tượng.

Theo đó, công tác xây dựng thể chế chính sách đã đạt kết quả quan trọng. Đảng ủy Chính phủ đã xây dựng, Báo cáo Ban Bí thư Đề án các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày thương binh liệt sĩ, trong đó đề xuất rõ về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi; Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 26 và Quyết định số 51 về cơ chế, chính sách đặc thù và quy trình phối hợp trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN để có đủ cơ sở, nguồn lực tổ chức thực hiện.

Lễ viếng, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu và hi sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia, được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025 - 2026, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk (ngày 4/6/2026). Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Công tác thông tin, truyền thông bước đầu đạt kết quả tích cực, tạo dấu ấn sâu đậm, thu hút sự quan tâm và đồng tình ủng hộ của toàn xã hội, nhất là việc quyết định tổ chức “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” hướng tới 80 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/2027; tổ truyền thông chuyên trách của Ban Chỉ đạo đã tham mưu và phối hợp truyền thông rất tích cực, đổi mới, sáng tạo, chuyển tải, dẫn dắt thông điệp tốt và nhiều cơ quan truyền thông chủ lực của Trung ương như VTV, VOV, Thông tấn xã Việt Nam...; một số địa phương tiêu biểu như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Cần Thơ, Lai Châu, Thanh Hóa, Quảng Ngãi đã phối hợp, xây dựng chương trình truyền thông kịp thời, ấn tượng, hiệu quả.

Ban Chỉ đạo quốc gia và các cấp đã được kiện toàn kịp thời, đi vào hoạt động nề nếp. 100% Ban Chỉ đạo cấp quân khu, cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai. Ban Chỉ đạo quốc gia đã thành lập 297 tổ đội chuyên trách với 3.615 nhân sự tham gia công tác lấy mẫu; thành lập 2 tổ chuyên trách tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo và Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương hoạt động rất tích cực, quyết tâm cao và hiệu quả…

Ghi nhận những thành quả đạt được, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, chỉ còn ít ngày nữa sẽ kết thúc 6 tháng đầu năm 2026. Đây là giai đoạn quan trọng, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải tập trung cao độ, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra trong chương trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đặc biệt là Chiến dịch 500 ngày đêm nhằm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ này.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2026, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bảo đảm tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ bằng những kết quả cụ thể, có ý nghĩa.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của một ngành, một cấp, mà là trách nhiệm chính trị, tình cảm và đạo lý của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sáng 25/6/2026, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Định hướng công tác 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Ban Chỉ đạo, các ngành chức năng và địa phương phấn đấu tìm kiếm, quy tập trên 3.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin (trừ phần mộ trước năm 1954); lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên 100.000 mẫu; giám định ADN khoảng 10.000 mẫu; hoàn thành rà phá bom mìn tại vùng trọng điểm, vùng lõi Tuyên Quang, Lạng Sơn; hoàn thành cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, dùng chung. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế với Lào, Campuchia và các đối tác như Hoa Kỳ trong khai thác, trao đổi thông tin, dữ liệu, kỷ vật chiến tranh.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là “việc khó nhất trong những việc khó” và khó khăn lớn nhất với công tác này là hiện nay là nguồn thông tin, đặc biệt là nhân chứng lịch sử, đang ngày càng ít đi theo thời gian. Song nếu không khẩn trương tranh thủ các nguồn tư liệu, ký ức của những nhân chứng còn sống, trong khoảng 5-7 năm tới công tác tìm kiếm, xác minh thông tin sẽ gặp nhiều thách thức hơn.

Không chỉ là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” còn là sự tri ân với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim để đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, gia đình, với tên tuổi của mình.