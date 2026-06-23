Truy điệu và an táng các anh hùng liệt sĩ tại Sơn La

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam và tình cảm thiêng liêng, sâu nặng đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Sơn La diễn ra lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Tại lễ truy điệu, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ - những người đã dâng hiến cả tuổi xuân và cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đại tá Sa Minh Nghĩa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh Sơn La, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh cho biết: Qua khảo sát, Sơn La còn hơn 1.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, trong đó hơn 400 mộ có 1 phần thông tin, số mộ còn lại chưa xác định được.

Lễ truy điệu và an táng diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Theo Đại tá Sa Minh Nghĩa, đến ngày 23/6, Ban chỉ đạo đã khai quật được 130 mộ, trong đó 90 mộ lấy được mẫu sinh phẩm, 40 mộ còn lại không lấy được mẫu sinh phẩm.

Đưa hài cốt của các anh về với đất mẹ, yên nghỉ bên đồng chí, đồng đội và sự chở che của nhân dân.

“Quá trình tổ chức triển khai, chúng tôi đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tiến hành đúng tuần tự quy trình các bước và số hóa thông tin các liệt sĩ. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn, để làm sao hoàn thành nhanh nhất, đưa các anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ, đất tổ, về với gia đình”, đại tá Sa Minh Nghĩa nói.