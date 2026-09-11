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Chiến dịch 500 ngày đêm và hành trình đưa các liệt sĩ trở về

Thứ Sáu, 05:00, 11/09/2026
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VOV.VN - Vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết và địa hình thay đổi sau nửa thế kỷ, Đội K76 dồn sức thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm. 18 hài cốt liệt sĩ tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ (nay là TP. Đồng Nai) đã được quy tập, đưa các anh trở về trong niềm xúc động và mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim.

Mệnh lệnh từ trái tim trên "đất lửa"

Giữa cái nắng chói chang và những cơn mưa bất chợt, cán bộ, chiến sĩ Đội K76 (Bộ CHQS TP.Đồng Nai) miệt mài lật xới từng tấc đất, mỗi nhát xẻng không chỉ là nhiệm vụ, mà là lời thề sắt son đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về.

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Lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực sân bay Lộc Ninh 

"Tôi đi tôi cải tạo lại chỗ đất ở đây để làm hồ nuôi cá, nhưng lại gặp bộ hài cốt của liệt sĩ nằm dưới hàng rào. Hàng rào đè lên ngực bác, giữa ranh giới 2 nhà bao nhiêu năm nay nên rất xúc động. Tôi báo với chính quyền, K76, các anh xuống rất nhanh. Ngay chiều hôm đó làm luôn và đến tối là đã đưa bác lên, đem về bên nghĩa trang."

Nhớ lại thời khắc phát hiện hài cốt liệt sĩ ngay trên mảnh đất của gia đình, anh Vũ Văn Nghiệp, ngụ số 313, ấp Lộc Tâm, xã Lộc Tấn, TP. Đồng Nai (trước đây thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) vẫn chưa hết xúc động. Đây cũng là nơi Đội K76 cất bốc bộ hài cốt đầu tiên ngay sau ngày ra quân 11/8.

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Hài cốt liệt sĩ đầu tiên được Đội K76 tìm thấy tại nhà anh Vũ Văn Nghiệp

Từ manh mối quan trọng này, cùng sự tận tình của người dân, và các nhân chứng lịch sử, Đội K76 mở rộng tìm kiếm quanh khu vực Bệnh viện Lộc Ninh cũ (nay là khu vực nhà dân ở xã Lộc Tấn) và quy tập thêm 5 hài cốt.

Lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ. Đây từng là căn cứ quân sự chiến lược của chính quyền cũ được xây dựng từ năm 1965. Trong những trận đánh ác liệt, nhiều cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 đã anh dũng ngã xuống. Bằng sự tỉ mỉ, đội cất bốc thêm 12 hài cốt.

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Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực gần Bệnh viện Lộc Ninh cũ

Trực tiếp cất bốc hài cốt các liệt sĩ tại khu vực này, Hạ sĩ Võ Trọng Tài, chiến sĩ Đội K76 chia sẻ: "Lúc chúng tôi thấy được hài cốt bác lên thì rất là mừng và vui. Đưa bác lên và gói hài cốt bác lại để đưa về đơn vị thắp nhang cho bác. Dù có mưa gió hay nắng nóng nhưng chúng tôi vẫn hết mình để làm những việc cao cả, thiêng liêng, vinh dự này."

Còn thông tin là còn tìm kiếm

Sau hơn nửa thế kỷ, địa hình chiến trường xưa thay đổi hoàn toàn, sân bay hay bệnh viện cũ nay là những lô cao su bạt ngàn, khu dân cư đông đúc. Thông tin từ nhân chứng lịch sử cũng thưa thớt dần, thêm vào đó thời tiết mùa mưa khắc nghiệt, nhưng những người lính Đội K76 vẫn không nản bước.

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Công tác quy tập được thực hiện tỉ mỉ, cẩn trọng 

Thượng úy Mai Hoàng Ân, Phân đội trưởng Phân đội 3 cho biết: "Thời tiết thay đổi thất thường ảnh hưởng cũng nhiều đến hoạt động và công tác tìm kiếm quy tập hài cốt của đơn vị. Tuy nhiên, khắc phục mọi khó khăn, anh em chiến sĩ trong đơn vị luôn sẵn sàng với tinh thần cao nhất để thực hiện nhiệm vụ”

Để duy trì ý chí, sức bền cho chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tư tưởng luôn được đặt lên hàng đầu.

Thượng tá Tống Ngọc Trường, Chính trị viên Đội K76 nhấn mạnh, quy tập hài cốt liệt sĩ không đơn thuần là nhiệm vụ, mà là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Chiến dịch 500 ngày đêm chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thử thách bản lĩnh của từng chiến sĩ.

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Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ CSHQ TP. Đồng Nai cùng Đội K76 quy tập hài cốt liệt sĩ 

Đánh giá cao vai trò của các nhân chứng lịch sử và người dân trong công tác quy tập, Thượng tá Tống Ngọc Trường cho biết:

"Các thông tin của tất cả mọi người dân ở trên địa bàn, đặc biệt là trên cả nước cung cấp có rất nhiều thông tin chính xác. Căn cứ vào đó, đội bắt đầu nghiên cứu và xác minh, phối hợp với các nhân chứng để tiếp tục khảo sát, bổ sung thông tin và tiếp tục đào tìm tiếp theo."

Những bộ hài cốt vừa được tìm thấy đã được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước để bảo quản, chuẩn bị Lễ truy điệu và an táng theo nghi thức quân đội.

Đội K76 đã quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ

Đội K76 là đơn vị mới được thành lập trên cơ sở lực lượng của Đội K72 (Bộ CHQS TP. Đồng Nai) nhằm tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn cao điểm của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đội K76 sẽ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong địa bàn TP. Đồng Nai. Đội K72 đang tìm kiếm liệt sĩ hy sinh tại Campuchia.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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