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Đội K76 tìm thấy thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại sân bay Lộc Ninh cũ

Thứ Tư, 09:04, 09/09/2026
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VOV.VN - Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K76 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đồng Nai) vừa tìm thấy thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ, nâng tổng số hài cốt tìm được tại đây lên 12 bộ.

Cụ thể, riêng trong ngày 8/9, Đội K76 phát hiện và quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều kỷ vật tại lô cao su ở khu vực sân bay Lộc Ninh cũ (phường Lộc Ninh, TP.Đồng Nai- trước là huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Doi k76 tim thay them 8 bo hai cot liet si tai san bay loc ninh cu hinh anh 1
4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy vào ngày 8/9.

Sân bay Lộc Ninh từng là căn cứ quân sự chiến lược do Mỹ và chính quyền Ngụy xây dựng từ năm 1965. Trong những trận đánh ác liệt giai đoạn từ năm 1967, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 7 đã anh dũng hy sinh tại đây.

Trong tháng 8, từ nguồn tin do cựu chiến binh và nhân dân cung cấp, Đội K76 cũng đã cất bốc được 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực nhà dân ở ấp Lộc Tâm, xã Lộc Tấn, TP. Đồng Nai (gần Bệnh viện Lộc Ninh cũ). Như vậy, tính từ đầu đợt ra quân thực hiện nhiệm vụ đến nay, đơn vị đã quy tập được tổng cộng 18 bộ hài cốt liệt sĩ.

Doi k76 tim thay them 8 bo hai cot liet si tai san bay loc ninh cu hinh anh 2
Đội K76 đang cất bốc hài cốt liệt sĩ 

Hiện các bộ hài cốt liệt sĩ quy tập tại xã Lộc Tấn đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước để chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng trọng thể.

Đội K76 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ với quyết tâm sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
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