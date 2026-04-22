Công tác tư tưởng, văn hóa là “mạch nguồn” giúp quân đội vượt qua mọi khó khăn

Sáng 22/4, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội (11/5/1946 - 11/5/2026), Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Công tác tư tưởng, văn hóa trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị".

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, khẳng định vai trò then chốt của công tác tư tưởng, văn hóa trong việc duy trì sự vững mạnh về chính trị của quân đội. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, công tác tư tưởng, văn hóa trong quân đội cần phải luôn quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, không ngừng đổi mới phương pháp và áp dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng công tác.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh: "Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác tư tưởng, văn hóa luôn quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động tuyên truyền giáo dục, thi đua khen thưởng, văn hóa văn nghệ, thông tấn báo chí, quản lý xuất bản... từ đó hình thành, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng vào sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, vào sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của quân và dân ta; cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân".

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu khai mạc hội thảo

Tham luận tại hội thảo, Trung tướng Mai Hồng Bình, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh, từ khi quân đội nhân dân Việt Nam ra đời, công tác tư tưởng văn hóa cũng từng bước được xác lập và khẳng định vai trò quan trọng hàng đầu góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, công tác tư tưởng văn hóa luôn bám sát thực tiễn cách mạng, đồng hành cùng từng bước trưởng thành và chiến thắng của quân đội, trở thành hoạt động nòng cốt trong giáo dục, định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ.

"​Thực tiễn hơn 80 năm hoạt động đã chứng minh ở bất cứ giai đoạn nào từ kháng chiến gian khổ, ác liệt đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình, công tác tư tưởng văn hóa luôn là "mạch nguồn" nâng cao nhận thức , nuôi dưỡng niềm tin, củng cố ý chí, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn giúp cho quân đội vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", Trung tướng Mai Hồng Bình khẳng định.

Trung tướng Mai Hồng Bình cũng cho rằng, đó cũng chính là sự cụ thể hóa sâu sắc tư tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị nhân tố quyết định hàng đầu đối với sức mạnh chiến đấu của quân đội ta.

Trung tướng Mai Hồng Bỉnh, nguyên Cục trưởng Tuyên huấn trình bày tham luận tại hội thảo

Còn với GS.TS Đinh Xuân Dũng, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Phê bình lý luận văn học nghệ thuật Trung ương lại cho rằng thành tựu nổi bật trước hết của công tác tư tưởng - văn hóa trong quân đội là đã góp phần trực tiếp xác lập, củng cố và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quân đội. Trong mọi hoạt động của mình, công tác tư tưởng - văn hóa nói chung, công tác giáo dục nói riêng, luôn lấy mục tiêu trên làm nội dung cốt lõi và thước đo hiệu quả của mình.

"Công tác tư tưởng - văn hóa luôn coi việc đưa những nội dung quan điểm, đường lối của Đảng đến với mọi quân nhân, làm cho nó ăn sâu, bám chắc vào từng con người, biến nó thành tình cảm cách mạng sâu sắc, hành động cách mạng tự giác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong hơn 80 năm qua", GS.TS Đinh Xuân Dũng cho biết.

Để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, văn hóa trong quân đội, hội thảo đã đưa ra nhiều giải pháp quan trọng. Một trong những giải pháp trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành công tác tuyên huấn, chú trọng ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt là chuyển đổi số và áp dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị.

GS.TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương phát biểu tại hội thảo

Đồng thời, các tham luận đã tập trung phân tích những vấn đề quan trọng cần giải quyết, như việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong công tác tuyên huấn, đồng thời tăng cường hợp tác với các ban, bộ, ngành Trung ương để triển khai các chiến lược tuyên truyền, giáo dục tư tưởng trong quân đội.

Ngoài ra, các giải pháp phòng, chống "diễn biến hòa bình" và các âm mưu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cũng được nhấn mạnh như một phần quan trọng trong công tác bảo vệ tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Hội thảo là hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội.

Theo Ban Tổ chức hội thảo thông tin, hội thảo đã thu hút hơn 100 tham luận của các tác giả trong và ngoài quân đội, lựa chọn, biên tập 80 tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo.