Đa dạng hóa tuyên truyền pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 1371

Đề án 1371 là về phát huy vai trò của lực lượng quân đội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Tại tọa đàm, các đại biểu khẳng định, việc phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời củng cố mối quan hệ gắn bó quân - dân.

Đại tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai chia sẻ cách làm hiệu quả của đơn vị

Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai trình bày tham luận tại hội nghị.

Đối với tỉnh Lào Cai - địa bàn biên giới có hơn 1,7 triệu dân với 34 dân tộc cùng sinh sống, công tác tuyên truyền pháp luật được triển khai bằng nhiều hình thức linh hoạt như sân khấu hóa, tuyên truyền lưu động, mạng xã hội, tài liệu song ngữ Việt - Mông, Việt - Dao và nhiều mô hình phù hợp với từng địa bàn. Qua đó góp phần hạn chế tảo hôn, giữ gìn an ninh biên giới và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Tham luận của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai thu hút sự quan tâm của các đại biểu khi chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai Đề án 1371 tại khu vực biên giới như: Trong 4 năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng đã tổ chức hơn 400 hoạt động "Ngày pháp luật", trên 120 buổi tuyên truyền tập trung cho gần 43 nghìn lượt người, tuyên truyền trực tiếp đến hơn 15 nghìn hộ dân, cấp phát trên 60 nghìn tờ rơi, tờ gấp pháp luật; duy trì hiệu quả các mô hình như "Tiếng loa Biên phòng", "Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án", "Bộ đội Biên phòng Lào Cai đồng hành cùng thôn bản nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống"... Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, lực lượng bộ đội biên phòng đã phối hợp ngăn chặn thành công 8 trường hợp tảo hôn tại khu vực biên giới.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Đại tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết: "Đối với các xã biên giới, sau Tết Nguyên đán và mùa lễ hội của đồng bào Mông là thời điểm dễ phát sinh tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Từ thực tế đó, chúng tôi phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát các hộ có con em trong độ tuổi 14 đến 16; đồng thời phối hợp với các nhà trường dành thời gian tuyên truyền, giúp các em hiểu rõ tác hại và nâng cao ý thức phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống".

Các ý kiến tại tọa đàm cũng chỉ rõ, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn còn những hạn chế như nội dung tuyên truyền ở một số nơi còn dàn trải, thiếu sức hấp dẫn; hình thức tuyên truyền chưa thật sự phong phú; kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa đồng đều; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ở một số đơn vị còn hạn chế...

Toàn cảnh Hội nghị "Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật".

Các đại biểu kiến nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền theo hướng trực quan, sát từng nhóm đối tượng; tăng cường ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội; đẩy mạnh biên soạn tài liệu song ngữ, sân khấu hóa nội dung pháp luật; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên và tăng cường phối hợp giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và cơ quan báo chí.