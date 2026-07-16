English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đa dạng hóa tuyên truyền pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 1371

Thứ Năm, 14:47, 16/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay 16/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân tổ chức tọa đàm "Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật", nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong triển khai Đề án 1371 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề án 1371 là về phát huy vai trò của lực lượng quân đội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Tại tọa đàm, các đại biểu khẳng định, việc phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời củng cố mối quan hệ gắn bó quân - dân.

Da dang hoa tuyen truyen phap luat, nang cao hieu qua thuc hien De an 1371 hinh anh 1
Đại tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai chia sẻ cách làm hiệu quả của đơn vị
Da dang hoa tuyen truyen phap luat, nang cao hieu qua thuc hien De an 1371 hinh anh 2
Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai trình bày tham luận tại hội nghị.

Đối với tỉnh Lào Cai - địa bàn biên giới có hơn 1,7 triệu dân với 34 dân tộc cùng sinh sống, công tác tuyên truyền pháp luật được triển khai bằng nhiều hình thức linh hoạt như sân khấu hóa, tuyên truyền lưu động, mạng xã hội, tài liệu song ngữ Việt - Mông, Việt - Dao và nhiều mô hình phù hợp với từng địa bàn. Qua đó góp phần hạn chế tảo hôn, giữ gìn an ninh biên giới và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Tham luận của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai thu hút sự quan tâm của các đại biểu khi chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai Đề án 1371 tại khu vực biên giới như: Trong 4 năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng đã tổ chức hơn 400 hoạt động "Ngày pháp luật", trên 120 buổi tuyên truyền tập trung cho gần 43 nghìn lượt người, tuyên truyền trực tiếp đến hơn 15 nghìn hộ dân, cấp phát trên 60 nghìn tờ rơi, tờ gấp pháp luật; duy trì hiệu quả các mô hình như "Tiếng loa Biên phòng", "Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án", "Bộ đội Biên phòng Lào Cai đồng hành cùng thôn bản nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống"... Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, lực lượng bộ đội biên phòng đã phối hợp ngăn chặn thành công 8 trường hợp tảo hôn tại khu vực biên giới.

Da dang hoa tuyen truyen phap luat, nang cao hieu qua thuc hien De an 1371 hinh anh 3
Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Đại tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết: "Đối với các xã biên giới, sau Tết Nguyên đán và mùa lễ hội của đồng bào Mông là thời điểm dễ phát sinh tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Từ thực tế đó, chúng tôi phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát các hộ có con em trong độ tuổi 14 đến 16; đồng thời phối hợp với các nhà trường dành thời gian tuyên truyền, giúp các em hiểu rõ tác hại và nâng cao ý thức phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống".

Các ý kiến tại tọa đàm cũng chỉ rõ, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn còn những hạn chế như nội dung tuyên truyền ở một số nơi còn dàn trải, thiếu sức hấp dẫn; hình thức tuyên truyền chưa thật sự phong phú; kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa đồng đều; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ở một số đơn vị còn hạn chế...

Da dang hoa tuyen truyen phap luat, nang cao hieu qua thuc hien De an 1371 hinh anh 4
Toàn cảnh Hội nghị "Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật".

Các đại biểu kiến nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền theo hướng trực quan, sát từng nhóm đối tượng; tăng cường ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội; đẩy mạnh biên soạn tài liệu song ngữ, sân khấu hóa nội dung pháp luật; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên và tăng cường phối hợp giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và cơ quan báo chí.

thu_truong_bo_tu_phap_nguyen_thanh_ngoc_phat_bieu.jpg

Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật

VOV.VN - Sáng nay (31/7), tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm “xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật" theo yêu cầu của Nghị quyết số 66 của Bộ chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Đưa việc tuyên truyền vào thực chất
Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Đưa việc tuyên truyền vào thực chất

VOV.VN - Chiều nay (14/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). Với mục tiêu tối đa hóa chuyển đổi số, thu hút nguồn lực xã hội và xóa bỏ tính hình thức, dự thảo luật kỳ vọng tạo bước đột phá trong xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật tại Việt Nam.

Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Đưa việc tuyên truyền vào thực chất

Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Đưa việc tuyên truyền vào thực chất

VOV.VN - Chiều nay (14/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). Với mục tiêu tối đa hóa chuyển đổi số, thu hút nguồn lực xã hội và xóa bỏ tính hình thức, dự thảo luật kỳ vọng tạo bước đột phá trong xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật tại Việt Nam.

Đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền trái pháp luật của “Hội Đức Chúa Trời"
Đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền trái pháp luật của “Hội Đức Chúa Trời"

VOV.VN - Dù không được công nhận nhưng "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" vẫn tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại các khu vực nông thôn. Thời gian qua, tại tỉnh Lạng Sơn, hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tổ chức này đã diễn ra với nhiều phương thức tinh vi, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền trái pháp luật của “Hội Đức Chúa Trời"

Đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền trái pháp luật của “Hội Đức Chúa Trời"

VOV.VN - Dù không được công nhận nhưng "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" vẫn tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại các khu vực nông thôn. Thời gian qua, tại tỉnh Lạng Sơn, hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tổ chức này đã diễn ra với nhiều phương thức tinh vi, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Thái Nguyên: Tuyên Truyền pháp luật đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thái Nguyên: Tuyên Truyền pháp luật đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Tràng Xá là xã khó khăn ở tỉnh Thái Nguyên chủ yếu đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao Cao Lan, Mường cùng nhau sinh sống, nên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm.

Thái Nguyên: Tuyên Truyền pháp luật đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thái Nguyên: Tuyên Truyền pháp luật đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Tràng Xá là xã khó khăn ở tỉnh Thái Nguyên chủ yếu đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao Cao Lan, Mường cùng nhau sinh sống, nên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích