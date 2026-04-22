中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền trái pháp luật của “Hội Đức Chúa Trời"

Thứ Tư, 15:36, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dù không được công nhận nhưng "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" vẫn tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại các khu vực nông thôn. Thời gian qua, tại tỉnh Lạng Sơn, hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tổ chức này đã diễn ra với nhiều phương thức tinh vi, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn cơ sở, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nhiều hoạt động truyền bá thông tin của các đối tượng tự xưng là thành viên "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ". Dưới danh nghĩa là giao lưu, làm quen, tặng quà,... các đối tượng này đã tuyên truyền tới người dân những nội dung vi phạm Luật Tôn giáo tín ngưỡng, đi ngược với thuần phong mỹ tục và văn hoá của đồng bào.

Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Đội trưởng đội An ninh dân tộc, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Lạng Sơn, thông tin, các đối tượng thường sử dụng những ứng dụng mạng xã hội có độ bảo mật cao để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trước đây các đối tượng thường tổ chức sinh hoạt tập trung theo từng nhóm, nhưng hiện tại thì chuyển hướng thành tổ chức sinh hoạt tôn giáo và hướng dẫn theo hình thức 1-1, tức là một đối tượng tuyên truyền và một người được tuyên truyền... những người cùng tham gia thì có thể cũng không biết nhau. 

Xác định công tác phòng ngừa là trọng tâm, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân, không để các tổ chức hoạt động trái pháp luật có điều kiện phát sinh.

Theo cơ quan chức năng, việc thiếu thông tin cùng với chiêu trò đánh vào tâm lý, quà tặng... đã khiến một số người dân bị lôi kéo tham gia tổ chức tôn giáo này tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác định một số điểm nhóm sinh hoạt trái phép, răn đe các đối tượng cầm đầu, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân không nghe theo, không tham gia.

“Thời gian qua, tôi bị người ta lôi kéo. Nhờ có các anh chị công an đến giúp đỡ, tôi nhận ra vấn đề nên sẽ không bao giờ tham gia vào cái hội thánh ấy nữa. Bởi tôi nhận thấy tham gia thì ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của gia đình mình”, một người dân từng tham gia tổ chức tôn giáo bất hợp pháp này chia sẻ.

Sự cảnh giác của mỗi người dân cùng với sự chủ động quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn góp phần ngăn chặn hiệu quả hoạt động tuyên truyền trái pháp luật của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Xác định công tác phòng ngừa là trọng tâm, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân, không để các tổ chức hoạt động trái pháp luật có điều kiện mở rộng. 

Thượng tá Đặng Sỹ Huấn, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Lực lượng công an cấp xã thường xuyên bám nắm địa bàn, phối hợp với chính quyền, đoàn thể tuyên truyền về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; cảnh báo phương thức, thủ đoạn của các tổ chức lợi dụng tôn giáo để hoạt động trái pháp luật.   

“Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tuyên truyền những tư tưởng mang tính tà giáo, biến tướng gây cho người dân không phân biệt được đâu là tín ngưỡng tôn giáo chính thống được Nhà nước công nhận và đâu là biến tướng, tà giáo. Một vấn đề nữa có thể liên quan đến an ninh trật tự là những đối tượng theo hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ thường có biểu hiện lạc lõng, sống tách biệt với gia đình, với xã hội. Chúng tôi chú ý đến những biện pháp tuyên truyền để người dân từng bước nhận thức rõ cái bản chất của hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, qua đó giúp người dân hiểu và từ bỏ một cách bền vững”, Thượng tá Đặng Sỹ Huấn chia sẻ 

Công an cấp xã tại Lạng sơn thường xuyên bám địa bàn, phối hợp với chính quyền đoàn thể tuyên truyền về chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, đồng thời cảnh báo phương thức, thủ đoạn của các tổ chức lợi dụng tôn giáo để hoạt động trái pháp luật.

Sự cảnh giác của mỗi người dân cùng với sự chủ động quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn chính là yếu tố quan trọng để ngăn chặn hiệu quả hoạt động tuyên truyền trái pháp luật của hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn biên giới.

Duy Thái- Anh Khoa/VOV-Đông Bắc
Tag: Luật Tín ngưỡng tôn giáo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tỉnh Lạng Sơn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ Nội vụ: Kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ tổ chức của Hội thánh Đức Chúa trời mẹ

Bộ Nội vụ đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội và người tin theo "Hội thánh Đức Chúa trời mẹ".

Xử lý 12 vụ, 85 đối tượng hoạt động, sinh hoạt theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ"

VOV.VN - Đại tá Đinh Việt Dũng - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 12 vụ, 85 đối tượng có hoạt động, sinh hoạt theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ gây mất an ninh trật tự.

"Hội Thánh Đức Chúa Trời mẹ" hoạt động trái phép tại Thanh Hóa

VOV.VN - Bắt nguồn từ Hàn Quốc và được du nhập vào Việt Nam khoảng năm 2001, "Hội thánh đức chúa trời mẹ" là một tổ chức tôn giáo tự xưng, lấy kinh thánh làm giáo lý cơ bản, nhưng lại bị tẩy chay bởi chính cộng đồng tin lành giáo và không được pháp luật Việt Nam thừa nhận.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật