Đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền trái pháp luật của “Hội Đức Chúa Trời"

Qua công tác nắm tình hình địa bàn cơ sở, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nhiều hoạt động truyền bá thông tin của các đối tượng tự xưng là thành viên "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ". Dưới danh nghĩa là giao lưu, làm quen, tặng quà,... các đối tượng này đã tuyên truyền tới người dân những nội dung vi phạm Luật Tôn giáo tín ngưỡng, đi ngược với thuần phong mỹ tục và văn hoá của đồng bào.

Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Đội trưởng đội An ninh dân tộc, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Lạng Sơn, thông tin, các đối tượng thường sử dụng những ứng dụng mạng xã hội có độ bảo mật cao để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trước đây các đối tượng thường tổ chức sinh hoạt tập trung theo từng nhóm, nhưng hiện tại thì chuyển hướng thành tổ chức sinh hoạt tôn giáo và hướng dẫn theo hình thức 1-1, tức là một đối tượng tuyên truyền và một người được tuyên truyền... những người cùng tham gia thì có thể cũng không biết nhau.

Xác định công tác phòng ngừa là trọng tâm, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân, không để các tổ chức hoạt động trái pháp luật có điều kiện phát sinh.

Theo cơ quan chức năng, việc thiếu thông tin cùng với chiêu trò đánh vào tâm lý, quà tặng... đã khiến một số người dân bị lôi kéo tham gia tổ chức tôn giáo này tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác định một số điểm nhóm sinh hoạt trái phép, răn đe các đối tượng cầm đầu, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân không nghe theo, không tham gia.

“Thời gian qua, tôi bị người ta lôi kéo. Nhờ có các anh chị công an đến giúp đỡ, tôi nhận ra vấn đề nên sẽ không bao giờ tham gia vào cái hội thánh ấy nữa. Bởi tôi nhận thấy tham gia thì ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của gia đình mình”, một người dân từng tham gia tổ chức tôn giáo bất hợp pháp này chia sẻ.

Thượng tá Đặng Sỹ Huấn, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Lực lượng công an cấp xã thường xuyên bám nắm địa bàn, phối hợp với chính quyền, đoàn thể tuyên truyền về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; cảnh báo phương thức, thủ đoạn của các tổ chức lợi dụng tôn giáo để hoạt động trái pháp luật.

“Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tuyên truyền những tư tưởng mang tính tà giáo, biến tướng gây cho người dân không phân biệt được đâu là tín ngưỡng tôn giáo chính thống được Nhà nước công nhận và đâu là biến tướng, tà giáo. Một vấn đề nữa có thể liên quan đến an ninh trật tự là những đối tượng theo hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ thường có biểu hiện lạc lõng, sống tách biệt với gia đình, với xã hội. Chúng tôi chú ý đến những biện pháp tuyên truyền để người dân từng bước nhận thức rõ cái bản chất của hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, qua đó giúp người dân hiểu và từ bỏ một cách bền vững”, Thượng tá Đặng Sỹ Huấn chia sẻ

Sự cảnh giác của mỗi người dân cùng với sự chủ động quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn chính là yếu tố quan trọng để ngăn chặn hiệu quả hoạt động tuyên truyền trái pháp luật của hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn biên giới.