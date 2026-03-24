Đại tá không quân làm rõ nguồn gốc, đề xuất hướng xử lý chiếc MiG-21

Thứ Ba, 20:17, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan thông tin chiếc máy bay chiến đấu MiG-21 bị bỏ không tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) thời gian dài, Đại tá Kiều Văn Dũng, nguyên Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không – Không quân), đã làm rõ các tình tiết về nguồn gốc của hiện vật lịch sử này.

Đại tá Kiều Văn Dũng, đã có văn bản xác nhận nguồn gốc máy bay nêu trên gửi về Bảo tàng Quân khu 9, và ông cũng xác nhận thông tin này.

Theo nội dung Đại tá Dũng trình bày, sự việc bắt nguồn từ những năm 80 của thế kỷ trước, giai đoạn Quân chủng Không quân thành lập cơ quan đại diện tại phía Nam để thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.

Hiện trạng chiếc MIG-21 đang ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Vào thời điểm đó, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy là Phó Tham mưu trưởng Quân chủng – Tư lệnh Không quân đã cho phép tặng một số máy bay loại biên cho các tỉnh phía Nam để phục vụ mục đích triển lãm, trưng bày. Tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau) là một trong những đơn vị tiếp nhận các hiện vật này.

Theo Đại tá Dũng, sau khi chiến trường Tây Nam kết thúc, cơ quan đại diện của Quân chủng đã giải thể, đồng thời tỉnh Minh Hải cũng trải qua nhiều lần chia tách địa giới hành chính. Do đó, thẩm quyền quản lý và quyết định phương án xử lý đối với chiếc MiG-21 hiện nay thuộc về tỉnh Cà Mau.

Ông đưa ra kiến nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cần phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh chủ động xử lý. Trong trường hợp tỉnh có nguyện vọng tiếp tục trưng bày, cần có công văn chính thức thông báo cho Quân chủng Phòng không – Không quân.

Phần đuôi chiếc máy bay còn khá nguyên vẹn.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, có báo cáo xác định chiếc MiG-21 đang nằm tại số 40 đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên, phía sau khu tập thể cán bộ. Dù bộ khung máy bay vẫn tương đối nguyên vẹn, nhưng qua nhiều thập kỷ không có đơn vị chuyên trách bảo quản, hiện vật đã bị ăn mòn nghiêm trọng ở phần đầu, cánh và đuôi.

Hồ sơ xác minh của sở cũng thể hiện, vào năm 1985, tỉnh Minh Hải phối hợp cùng Quân khu 9 đã đưa 3 chiếc máy bay về trưng bày tại bưu điện tỉnh nhân kỷ niệm 10 năm giải phóng miền Nam. Sau sự kiện, Quân khu 9 thu hồi 2 chiếc và để lại 1 chiếc MiG-21 cho địa phương.

Tuy nhiên, phần cánh bị ăn mòn, hư hỏng nhiều.

Ngành chức năng liên quan của tỉnh Cà Mau đã thống nhất, chính quyền địa phương sẽ bảo vệ hiện trạng máy bay; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh liên hệ Quân khu 9 để hoàn tất hồ sơ và xác minh nguồn gốc. Sau khi làm rõ nguồn gốc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau và các đơn vị liên quan sẽ đề xuất phương án xử lý đến UBND tỉnh Cà Mau.

Cà Mau “tìm chủ” chiếc máy bay chiến đấu MiG-21

VOV.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau đã có báo cáo đến UBND tỉnh Cà Mau về hiện trạng và nguồn gốc chiếc máy bay MiG-21 đang nằm tại khu vực phía sau khu nhà tập thể cán bộ, thuộc phường An Xuyên.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: MiG-21 máy bay chiến đấu MiG-21 Quân chủng Phòng không – Không quân Sư đoàn Không quân 370
Tin liên quan

Hồi ức của cựu phi công máy bay tiêm kích MiG-21
Hồi ức của cựu phi công máy bay tiêm kích MiG-21

VOV.VN - Qua góc nhìn của một nhân chứng lịch sử, độc giả hiểu hơn về cuộc sống của những người lính bay, những cuộc chiến trên không, để rồi thêm khâm phục trước trí tuệ, bản lĩnh của người lính Không quân Nhân dân Việt Nam, xúc động trước tình đồng đội, những hi sinh mất mát và sự khốc liệt của chiến tranh.

Tình tiết vụ tình báo Israel đoạt tiêm kích MiG-21 Liên Xô
Tình tiết vụ tình báo Israel đoạt tiêm kích MiG-21 Liên Xô

VOV.VN - Thành công của MOSSAD là hệ quả sự kết hợp hoàn hảo tất cả những món nghề kinh điển, kể cả “mỹ nhân kế”

