Đại tá Nguyễn Như Cảnh: Khắc phục mọi khó khăn để hỗ trợ tốt nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ

Chiến sỹ Việt Nam thực hiện công tác tìm kiếm tại Hatay (Ảnh: Ngọc Thạch).

PV: Trong thời gian vừa qua có rất nhiều thông tin cho rằng, vấn đề an ninh an toàn của khu vực Hatay nói riêng cũng như Thổ Nhĩ Kỳ nói chung rất bất ổn. Vậy trong thời gian ở đây, ông đánh giá như thế nào về tình hình an ninh, an toàn cũng như việc đảm bảo an ninh an toàn cho chiến sĩ của ta?

Đại tá Nguyễn Như Cảnh: Trước khi đoàn công tác đến, chúng tôi nhận được thông tin về tình hình an ninh ở đây, nơi đơn vị đóng quân, đang rất bất ổn, xảy ra tình trạng cướp bóc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đây là địa bàn chúng tôi cho là đã an toàn. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã cử lực lượng bảo vệ xung quanh. Khu vực mà chúng tôi đang đóng quân rất an toàn và được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương cũng như quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Vì thế, anh em an tâm làm tốt nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

PV: Đó là trong khu vực mà lực lượng cứu hộ cứu nạn của quân đội nhân dân Việt Nam dựng lều trại nhưng đi ra khỏi đây là khu vực đổ nát và có người dân sinh sống. Người dân địa phương đã giúp đỡ các chiến sỹ như thế nào?

Đại tá Nguyễn Như Cảnh: Ngoài lực lượng bảo vệ chuyên trách của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thì người dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng là lực lượng bảo vệ chúng ta. Ngay từ khi chúng tôi hành quân thực hiện nhiệm vụ, người dân khi nhìn thấy quân đội nhân dân Việt Nam đã đổ ra đường chào đón. Họ cầu cứu quân đội Việt Nam giúp tìm kiếm người thân của họ. Đây là hình ảnh rất cảm động. Chúng tôi cho rằng, họ cũng như những người thân của mình.

PV: Trong bối cảnh hỗn loạn và đổ nát hiện nay, việc thiếu thốn khó khăn là khó khăn chung của tất cả các đoàn quốc tế cũng như người dân Thổ Nhĩ Kỳ lúc này. Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam khắc phục khó khăn trên như thế nào và chúng ta có gặp vấn đề gì về vấn đề lương thực thực phẩm hay không?

Đại tá Nguyễn Như Cảnh cùng các đồng chí chuẩn bị cho một buổi tìm kiếm (Ảnh: Ngọc Thạch).

Đại tá Nguyễn Như Cảnh: Đến thời điểm này có thể khẳng định chúng ta đã khắc phục được mọi khó khăn về đảm bảo hậu cần. Trước khi lên đường, đoàn chúng tôi làm công tác chuẩn bị rất đầy đủ từ mọi trang thiết bị hậu cần. Tuy nhiên, một số hàng hóa bị thất lạc hoặc chậm đến. Tới giờ phút này, chúng tôi nhận được một nửa vật chất, công tác hậu cần được bảo đảm. Khu vực lều của đơn vị đóng quân rất an toàn.

Chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các tổ chức quốc tế. Thậm chí người dân địa phương khi nhìn thấy quân đội Việt Nam còn mang thức ăn mời chúng ta.

Theo tôi, về mặt tinh thần và công tác chuẩn bị, bộ đội của chúng ta đã sẵn sàng thực hiện tất cả các nhiệm vụ khi được phân công với tinh thần sẵn sàng và quyết tâm rất cao. Tất cả anh em chúng tôi sẽ đồng tâm đồng lực khắc phục mọi khó khăn để hỗ trợ tốt nhất cho người dân và tìm kiếm được các nạn nhân trong đống đổ nát./.