Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”

Thứ Ba, 18:16, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kiểm tra tại các đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Sáng 14/4, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra Trường Thiếu sinh quân miền Trung và Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tham gia đoàn có Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam thăm và làm việc tại Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315).

Tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung, đóng chân tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những nỗ lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; đặc biệt là tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, từng bước ổn định tổ chức, xây dựng nền nếp chính quy. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh đây là môi trường giáo dục đặc thù, giữ vai trò quan trọng trong phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ cho Quân đội; yêu cầu tiếp tục chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí phấn đấu cho học viên ngay từ những ngày đầu, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình trưởng thành.

Kiểm tra tại Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng chính quy của đơn vị; nổi bật là việc duy trì nghiêm nền nếp, chế độ; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, sát thực tiễn; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là chiến sĩ mới, góp phần nắm chắc tư tưởng bộ đội, nâng cao chất lượng huấn luyện.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm Mô hình học cụ tại Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315).

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; thường xuyên chăm lo đời sống bộ đội, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, thống nhất; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025–2030, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lấy xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm nền tảng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; coi trọng giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ; xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, nhân văn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315)

Trước đó, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng, Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (phường Quảng Phú), bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

CTV Văn Viễn-Đức Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam huấn luyện xây dựng đơn vị kiểu mẫu
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà người lao động một số đơn vị thuộc Binh đoàn 19
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Biến thông điệp Đại hội XIV thành hành động
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc Tết tại tỉnh Quảng Trị
