Trường Quân sự Quân khu 5 huấn luyện gần 1.500 cán bộ Quân đội Lào và Campuchia

Thứ Sáu, 16:13, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trường Quân sự Quân khu 5 đã đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 145.000 cán bộ, nhân viên cho LLVT Quân khu và Quân đội; huấn luyện cho gần 1.500 cán bộ Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đây là thông tin tại Lễ Gặp mặt Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Nhà trường (11/4/1961-11/4/2026), được tổ chức ngày 10/4 tại Đà Nẵng.

Diễn văn kỷ niệm do Đại tá Huỳnh Đôn, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày đã ôn lại lịch sử hào hùng từ những ngày đầu thành lập. Trường Quân sự Quân khu 5 tiền thân là Trường Quân chính Liên khu 5, ra đời ngày 11/4/1961 tại khu rừng Tăk-Pơ-Răng, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay thuộc TP Đà Nẵng trong điều kiện vô cùng thiếu thốn với chỉ 9 cán bộ, đảng viên ban đầu. Trải qua hai cuộc kháng chiến và thời kỳ xây dựng đất nước, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên Nhà trường đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Đoàn kết - tự cường - kỷ cương - dạy tốt - học tốt - quyết thắng”. 

Quang cảnh buổi gặp mặt

Trong kháng chiến, Nhà trường vừa dạy học, vừa chiến đấu, đào tạo hàng vạn cán bộ bổ sung kịp thời cho các chiến trường, góp phần vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Từ quy mô cấp trung đoàn, đến nay Nhà trường đã phát triển tương đương cấp sư đoàn, trở thành trung tâm đào tạo cán bộ quan trọng của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5. 

Đến nay, Nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 145.000 cán bộ, nhân viên cho LLVT Quân khu và Quân đội; huấn luyện cho gần 1.500 cán bộ Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đội ngũ giáo viên lớn mạnh với hơn 93% có trình độ đại học và sau đại học. Nhà trường vinh dự có 02 Nhà giáo ưu tú và hàng chục giáo viên dạy giỏi cấp Bộ, 2 cá nhân đã được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. 

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa , Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 phát biểu tại buổi lễ

Dịp này, Trường Quân sự Quân khu 5 đã đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, đào tạo giai đoạn 2021 – 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghĩa tình bộ đội Quân khu 5 trên đất Campuchia

VOV.VN - Người dân Campuchia đang hân hoan đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey. Dịp này, Đoàn công tác Quân khu 5, Quân đội nhân dân Việt Nam đã có chuyến thăm, tặng quà, khám bệnh miễn phí bà con vùng biên giới tỉnh Ratanakiri, Campuchia.

CTV Trần Tuấn/VOV-Miền Trung
Khí thế thi đua của tuổi trẻ Quân khu 5 trên thao trường

VOV.VN - “Tháng Thanh niên” và “Tháng Ba biên giới” năm 2026 ghi dấu những nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang Quân khu 5. Khí thế thi đua của tuổi trẻ lan tỏa từ thao trường, bãi tập đến doanh trại, hướng đến chào mừng Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới

Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân tổ chức tập bắn đạn thật cho chiến sĩ mới

VOV.VN - Trong hai ngày 9 và 10/4, tại Đà Nẵng, Lữ đoàn Công binh 83 (Quân chủng Hải quân) tổ chức kiểm tra bắn đạn thật mục tiêu bia số 4 cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026. Hoạt động được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Quân đoàn 34 triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Chiều 9/4, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2026-2030. Theo đó, riêng giai đoạn từ nay tới 7/2027, Quân đoàn quyết tâm quy tập và thực chứng 100 hài cốt liệt sĩ.

