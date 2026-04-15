Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc với các đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng

Thứ Tư, 15:23, 15/04/2026
VOV.VN - Kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Sáng 15/4, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng và một số đơn vị đứng chân trên địa bàn. 

Dai tuong nguyen trong nghia tham, lam viec voi cac don vi tren dia ban Da nang hinh anh 1
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và làm việc tại Đoàn An ninh 3 (Cục Bảo vệ An ninh Quân đội).

Kiểm tra tại Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Thời gian qua, đơn vị đã tham mưu hiệu quả cho Thành ủy, UBND thành phố triển khai toàn diện các nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao vai trò của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố trong tham gia "Chiến dịch Quang Trung", góp phần cùng các lực lượng trên địa bàn Quân khu 5 giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Dai tuong nguyen trong nghia tham, lam viec voi cac don vi tren dia ban Da nang hinh anh 2
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tiếp tục quán triệt sâu sắc tư duy mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, chủ động nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, đơn vị cần tập trung xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; nâng cao bản lĩnh, trình độ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; quan tâm phát triển lực lượng dân quân tự vệ theo hướng vững mạnh, rộng khắp, thực chất; chủ động nghiên cứu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động quân sự, quốc phòng, bảo đảm an toàn, bí mật.

Dai tuong nguyen trong nghia tham, lam viec voi cac don vi tren dia ban Da nang hinh anh 3
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, kiểm tra tại Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng.

Tại Đoàn An ninh 3 (Cục Bảo vệ An ninh Quân đội), Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn; yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác trinh sát, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt chú trọng bảo vệ chính trị nội bộ, nội dung then chốt trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. 

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu đơn vị chủ động nghiên cứu sâu các diễn biến xung đột trên thế giới để rút ra bài học kinh nghiệm, phục vụ công tác tham mưu chiến lược; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, làm chủ khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

dai_tuong_phan_van_giang_phat_bieu_chi_dao.jpg

Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu giữ vững trận địa tư tưởng trong quân đội

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Chính trị triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và quân đội.

CTV Văn Viễn-Đức Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa quân sự quốc phòng
Tin liên quan

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”

VOV.VN - Kiểm tra tại các đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”

VOV.VN - Kiểm tra tại các đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà người lao động một số đơn vị thuộc Binh đoàn 19
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà người lao động một số đơn vị thuộc Binh đoàn 19

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quà Tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và gửi tới cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động các đơn vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, năm mới thắng lợi mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà người lao động một số đơn vị thuộc Binh đoàn 19

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà người lao động một số đơn vị thuộc Binh đoàn 19

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quà Tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và gửi tới cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động các đơn vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, năm mới thắng lợi mới.

