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Thứ Tư, 17:22, 09/09/2026

Đắk Lắk diễn tập thực binh: Hiệp đồng chặt chẽ, sẵn sàng xử trí mọi tình huống

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VOV.VN - Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026 được tổ chức với quy mô, nội dung toàn diện, có sự tham gia của nhiều lực lượng. Đây là dịp để tình đánh giá thực chất kết quả xây dựng khu vực phòng thủ trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là xử lý các tình huống về quốc phòng - an ninh.

Trong các ngày 8 đến ngày 10/9, diễn ra đợt Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Với các tình huống giả định từ xử lý vụ việc ở khu vực biên giới, gây rối an ninh trật tự đến khủng bố, bắt cóc con tin, lực lượng Quân đội và Công an Đắk Lắk triển khai phương án tác chiến khẩn trương, chặt chẽ, thể hiện khả năng sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng xử trí tình huống và bảo vệ địa bàn trong mọi tình huống. Cuộc diễn tập có quy mô, nội dung toàn diện, gắn với đặc điểm địa bàn rộng, địa hình đa dạng, vừa hướng ra biển Đông, vừa kết nối không gian Tây Nguyên; qua đó góp phần đánh giá khả năng vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, hiệp đồng lực lượng trong thế trận phòng thủ chung. Phóng viên VOV ghi lại một số hình ảnh Bộ đội Biên phòng và Công an Đắk Lắk diễn tập thực binh.

Dak lak dien tap thuc binh hiep dong chat che, san sang xu tri moi tinh huong hinh anh 1
Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Quân khu 5 và tỉnh Đắk Lắk chủ trì, theo dõi, chỉ đạo, diễn tập thực binh.
Dak lak dien tap thuc binh hiep dong chat che, san sang xu tri moi tinh huong hinh anh 2
Bộ đội Biên phòng trình bày phương án tác chiến trong tình huống giả định xảy ra tại khu vực biên giới.
Dak lak dien tap thuc binh hiep dong chat che, san sang xu tri moi tinh huong hinh anh 3
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng vào vị trí, sẵn sàng chiến đấu.
Dak lak dien tap thuc binh hiep dong chat che, san sang xu tri moi tinh huong hinh anh 4
Bộ đội Biên phòng thực hành nổ súng tiêu diệt mục tiêu trong tình huống giả định.
Dak lak dien tap thuc binh hiep dong chat che, san sang xu tri moi tinh huong hinh anh 5
Các lực lượng hiệp đồng tác chiến, xử trí tình huống theo phương án diễn tập.
Dak lak dien tap thuc binh hiep dong chat che, san sang xu tri moi tinh huong hinh anh 6
Lực lượng chức năng khống chế các đối tượng trong tình huống giả định.
Dak lak dien tap thuc binh hiep dong chat che, san sang xu tri moi tinh huong hinh anh 7
Khối Công an Đắk Lắk tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026.

 

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Cán bộ, chiến sĩ Công an Đắk Lắk thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ diễn tập.

 

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Quân đội và Công an – hai lực lượng nòng cốt phối hợp hiệp đồng, xử trí tình huống gây rối an ninh, trật tự...

 

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... và khủng bố, bắt cóc con tin.
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Tiểu đội chó nghiệp vụ sẵn sàng tham gia xử lý tình huống.
Dak lak dien tap thuc binh hiep dong chat che, san sang xu tri moi tinh huong hinh anh 12
Cảnh sát Cơ động sử dụng xe phun nước áp lực cao xử lý tình huống gây rối an ninh, trật tự.
Dak lak dien tap thuc binh hiep dong chat che, san sang xu tri moi tinh huong hinh anh 13
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thực hành phương án xử lý tình huống trụ sở cơ quan, đơn vị bị đốt phá.
Dak lak dien tap thuc binh hiep dong chat che, san sang xu tri moi tinh huong hinh anh 14
Cảnh sát Cơ động triển khai đội hình tác chiến trên xe chuyên dụng.
Dak lak dien tap thuc binh hiep dong chat che, san sang xu tri moi tinh huong hinh anh 15
Các phương tiện, khí tài hiện đại được huy động tham gia diễn tập.
Dak lak dien tap thuc binh hiep dong chat che, san sang xu tri moi tinh huong hinh anh 16
Thực hành tác chiến trên xe thiết giáp.
Dak lak dien tap thuc binh hiep dong chat che, san sang xu tri moi tinh huong hinh anh 17
Diễn tập triển khai phương án giải cứu con tin trong tình huống khủng bố tại trường đại học.
Dak lak dien tap thuc binh hiep dong chat che, san sang xu tri moi tinh huong hinh anh 18
Tiếp cận mục tiêu từ trên cao, tạo thế bao vây, khống chế đối tượng.

 

Dak lak dien tap thuc binh hiep dong chat che, san sang xu tri moi tinh huong hinh anh 19
Nhanh chóng tiếp cận, khống chế mục tiêu, sẵn sàng tiêu diệt trong tình huống khủng bố.
Dak lak dien tap thuc binh hiep dong chat che, san sang xu tri moi tinh huong hinh anh 20
Nổ súng tiêu diệt đối tượng khủng bố theo phương án diễn tập.

 

 

Công Bắc-Văn Viễn/VOV - Tây Nguyên
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