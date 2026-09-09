Đắk Lắk diễn tập thực binh: Hiệp đồng chặt chẽ, sẵn sàng xử trí mọi tình huống
VOV.VN - Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026 được tổ chức với quy mô, nội dung toàn diện, có sự tham gia của nhiều lực lượng. Đây là dịp để tình đánh giá thực chất kết quả xây dựng khu vực phòng thủ trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là xử lý các tình huống về quốc phòng - an ninh.
Trong các ngày 8 đến ngày 10/9, diễn ra đợt Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Với các tình huống giả định từ xử lý vụ việc ở khu vực biên giới, gây rối an ninh trật tự đến khủng bố, bắt cóc con tin, lực lượng Quân đội và Công an Đắk Lắk triển khai phương án tác chiến khẩn trương, chặt chẽ, thể hiện khả năng sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng xử trí tình huống và bảo vệ địa bàn trong mọi tình huống. Cuộc diễn tập có quy mô, nội dung toàn diện, gắn với đặc điểm địa bàn rộng, địa hình đa dạng, vừa hướng ra biển Đông, vừa kết nối không gian Tây Nguyên; qua đó góp phần đánh giá khả năng vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, hiệp đồng lực lượng trong thế trận phòng thủ chung. Phóng viên VOV ghi lại một số hình ảnh Bộ đội Biên phòng và Công an Đắk Lắk diễn tập thực binh.