中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điều động 30 cán bộ về Trường Thiếu sinh quân miền Trung

Thứ Năm, 16:11, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (19/3), tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức công bố, trao quyết định điều động 30 cán bộ phục vụ Trường Thiếu sinh quân miền Trung chuẩn bị ra mắt.

Theo các quyết định, đợt này có 30 cán bộ đầu tiên được điều động, bổ nhiệm về nhận công tác tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung, đóng tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trước đây)

Dieu dong 30 can bo ve truong thieu sinh quan mien trung hinh anh 1
Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu tại buổi lễ

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ, giáo viên không chỉ là người thầy mà còn phải là người bạn, người đồng hành của các em học sinh; hướng tới mục tiêu đào tạo con người phát triển toàn diện cả về phẩm chất, năng lực, tác phong, phương pháp học tập và rèn luyện; Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

Được biết, Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẽ đặt tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng. Trường dự kiến tổ chức 5 khoa chuyên môn, 54 phòng học phổ thông, 5 phòng học ngoại ngữ, 3 phòng tin học, các phòng thí nghiệm, nhà thi đấu đa năng, sân vận động và khu sinh hoạt tập trung.

Nhà trường được thiết kế bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt, huấn luyện cho khoảng 1.000 học viên. Trường Thiếu sinh quân miền Trung vừa tổ chức giảng dạy chương trình văn hóa Trung học cơ sở và Trung học phổ thông theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; vừa kết hợp giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và xây dựng tác phong, kỷ luật của quân nhân.

Dieu dong 30 can bo ve truong thieu sinh quan mien trung hinh anh 2
Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ Trường Thiếu sinh quân miền Trung

Đối tượng đào tạo chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thành Long/VOV- Miền Trung
Tag: Quân khu 5 thiếu sinh quân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích