Điều động 30 cán bộ về Trường Thiếu sinh quân miền Trung

Theo các quyết định, đợt này có 30 cán bộ đầu tiên được điều động, bổ nhiệm về nhận công tác tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung, đóng tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trước đây)

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ, giáo viên không chỉ là người thầy mà còn phải là người bạn, người đồng hành của các em học sinh; hướng tới mục tiêu đào tạo con người phát triển toàn diện cả về phẩm chất, năng lực, tác phong, phương pháp học tập và rèn luyện; Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Được biết, Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẽ đặt tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng. Trường dự kiến tổ chức 5 khoa chuyên môn, 54 phòng học phổ thông, 5 phòng học ngoại ngữ, 3 phòng tin học, các phòng thí nghiệm, nhà thi đấu đa năng, sân vận động và khu sinh hoạt tập trung.

Nhà trường được thiết kế bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt, huấn luyện cho khoảng 1.000 học viên. Trường Thiếu sinh quân miền Trung vừa tổ chức giảng dạy chương trình văn hóa Trung học cơ sở và Trung học phổ thông theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; vừa kết hợp giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và xây dựng tác phong, kỷ luật của quân nhân.

Đối tượng đào tạo chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.