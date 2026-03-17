Quân khu 5 làm việc với Cảng HKQT Đà Nẵng về quản lý thiết bị bay không người lái

Thời gian gần đây, tình trạng thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng diễn biến phức tạp. Một số vụ việc đã ảnh hưởng đến hoạt động điều hành bay, buộc lực lượng kiểm soát không lưu phải thay đổi phương án, điều chỉnh đường bay, kéo dài thời gian chờ hạ cánh.

Tình trạng này làm gia tăng áp lực đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu Trưởng Quân khu 5

Tại buổi làm việc, 2 đơn vị đề nghị tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong phát hiện, thông báo và xử lý các trường hợp vi phạm; nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn, nhất là khu vực trọng điểm xung quanh sân bay; sớm hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, bảo đảm thống nhất trong chỉ huy, điều hành khi xảy ra tình huống.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu Trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động xây dựng, hoàn thiện quy chế phối hợp, quy trình xử lý cụ thể đối với từng tình huống phát sinh, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất và kịp thời. Hai bên cùng thiết lập và duy trì hiệu quả đường dây nóng giữa các lực lượng để kịp thời trao đổi thông tin, xử lý nhanh các trường hợp vi phạm.

Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng trao đổi tại buổi làm việc

Các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc địa bàn, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Việc quản lý hoạt động mua bán, sử dụng thiết bị bay không người lái phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.