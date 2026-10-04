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Đội K76 quy tập 35 hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

Chủ Nhật, 16:36, 04/10/2026
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VOV.VN - Sau gần 2 tháng ra quân, các cán bộ, chiến sĩ Đội K76 (Bộ CHQS thành phố Đồng Nai) đã tìm kiếm và quy tập được 35 hài cốt liệt sĩ.

Ngày 4/10, Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76, Bộ CHQS thành phố Đồng Nai cho biết, lực lượng tìm kiếm đang được chia thành 2 mũi nhọn bám sát địa bàn, chạy đua với thời gian để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Doi k76 quy tap 35 hai cot liet si tai Dong nai hinh anh 1
Lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong lô cao su thuộc sân bay Lộc Ninh cũ. Ảnh: Đội K76

Tính từ ngày phát động chiến dịch (11/8) đến nay, Đội K76 đã nỗ lực tìm kiếm và quy tập được 35 hài cốt liệt sĩ tại các khu vực trọng điểm: Sân bay Lộc Ninh, Bệnh viện Lộc Ninh cũ (thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ) và ấp Thạch Màng (xã Tân Lợi, TP Đồng Nai (trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Nhằm phục vụ công tác xác định danh tính, đơn vị đã phối hợp lấy 10 mẫu phẩm gửi xét nghiệm ADN.

Doi k76 quy tap 35 hai cot liet si tai Dong nai hinh anh 2
Việc đào tìm hài cốt liệt sĩ được cán bộ, chiến sĩ thực hiện cẩn trọng. Ảnh: Đội K76

Hiện tại, lực lượng tìm kiếm tiếp tục chia thành 2 nhóm. Nhóm 1, tập trung đào tìm tại vị trí trọng điểm thuộc khu vực Sân bay Lộc Ninh cũ (khu phố 2, phường Lộc Ninh).  Nhóm 2, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi. 

Công tác tìm kiếm, quy tập đang diễn ra khẩn trương. Đội K76 rất mong nhận được sự phối hợp, cung cấp thông tin từ các nhân chứng, cựu chiến binh và người dân trên cả nước để sớm tìm thấy, đưa liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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