English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng Nai thành lập Trung đoàn Bộ binh 41

Thứ Tư, 16:32, 05/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung đoàn Bộ binh 41 được thành lập sau khi tổ chức lại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Đồng Xoài, kiện toàn lực lượng quốc phòng Đồng Nai.

Ngày 5/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố các quyết định giải thể, tổ chức lại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV), điều chuyển và thành lập các đơn vị trực thuộc.

Dong nai thanh lap trung doan bo binh 41 hinh anh 1
Đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đồng Nai trao quyết định, tặng hoa cho cán bộ Trung đoàn Bộ binh 41 (Ảnh: Văn Chung)

Tại hội nghị, Bộ CHQS TP. Đồng Nai đã công bố quyết định giải thể Ban Chỉ huy PTKV 1 - Long Thành, Ban Chỉ huy PTKV2 - Long Khánh, Ban Chỉ huy PTKV4 - Bình Long và giải thể tổ chức Đảng của các đơn vị này thuộc Đảng bộ Quân sự thành phố.

Đồng thời, tổ chức lại Ban Chỉ huy PTKV3 - Đồng Xoài thành Trung đoàn Bộ binh 41; công bố các quyết định thành lập Đảng bộ, chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cùng các quyết định về nhân sự của Trung đoàn Bộ binh 41.

Dong nai thanh lap trung doan bo binh 41 hinh anh 2
Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ CHQS TP. Đồng Nai trao quyết định thành lập tổ chức Đảng Trung đoàn Bộ binh 41 (Ảnh: Văn Chung)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 biểu dương sự chuẩn bị chu đáo của Bộ CHQS TP. Đồng Nai.

Nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao; nắm chắc tình hình cán bộ, chiến sĩ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và đoàn kết nội bộ.

Các cơ quan, đơn vị sau khi giải thể, điều chuyển, thành lập mới cần khẩn trương kiện toàn cấp ủy, tổ chức chỉ huy, nhanh chóng đi vào hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, không để kéo dài trạng thái chuyển tiếp.

Dong nai thanh lap trung doan bo binh 41 hinh anh 3
Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (ảnh: Văn Chung) 

Rà soát, kiểm kê, bàn giao và tiếp nhận chặt chẽ hệ thống văn kiện tác chiến, tài liệu, vũ khí, trang bị, đất quốc phòng, công trình chiến đấu... đúng quy định, không để xảy ra thất thoát hay bỏ sót nhiệm vụ.

Phó Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố nắm chắc tình hình địa bàn, tuyến biên giới, khu vực giáp ranh; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng không để bị động, bất ngờ.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, cứu nạn cứu hộ; khẩn trương điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh văn kiện tác chiến và chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ tại các địa bàn trọng yếu.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng quân đoàn tinh gọn, mạnh, có sức mạnh tổng hợp
Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng quân đoàn tinh gọn, mạnh, có sức mạnh tổng hợp

VOV.VN - Sáng 5/8, tại Ninh Bình, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về thăm và chủ trì buổi làm việc với Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng quân đoàn tinh gọn, mạnh, có sức mạnh tổng hợp

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng quân đoàn tinh gọn, mạnh, có sức mạnh tổng hợp

VOV.VN - Sáng 5/8, tại Ninh Bình, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về thăm và chủ trì buổi làm việc với Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư thăm Quân đoàn 34 - Quân đoàn "tinh, gọn, mạnh" của Quân đội
Tổng Bí thư thăm Quân đoàn 34 - Quân đoàn "tinh, gọn, mạnh" của Quân đội

VOV.VN - Dù mới được thành lập, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 đã nhanh chóng ổn định tổ chức lực lượng, triển khai các nhiệm vụ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng…

Tổng Bí thư thăm Quân đoàn 34 - Quân đoàn "tinh, gọn, mạnh" của Quân đội

Tổng Bí thư thăm Quân đoàn 34 - Quân đoàn "tinh, gọn, mạnh" của Quân đội

VOV.VN - Dù mới được thành lập, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 đã nhanh chóng ổn định tổ chức lực lượng, triển khai các nhiệm vụ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng…

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích