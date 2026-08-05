Đồng Nai thành lập Trung đoàn Bộ binh 41

Ngày 5/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố các quyết định giải thể, tổ chức lại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV), điều chuyển và thành lập các đơn vị trực thuộc.

Đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đồng Nai trao quyết định, tặng hoa cho cán bộ Trung đoàn Bộ binh 41 (Ảnh: Văn Chung)

Tại hội nghị, Bộ CHQS TP. Đồng Nai đã công bố quyết định giải thể Ban Chỉ huy PTKV 1 - Long Thành, Ban Chỉ huy PTKV2 - Long Khánh, Ban Chỉ huy PTKV4 - Bình Long và giải thể tổ chức Đảng của các đơn vị này thuộc Đảng bộ Quân sự thành phố.

Đồng thời, tổ chức lại Ban Chỉ huy PTKV3 - Đồng Xoài thành Trung đoàn Bộ binh 41; công bố các quyết định thành lập Đảng bộ, chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cùng các quyết định về nhân sự của Trung đoàn Bộ binh 41.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ CHQS TP. Đồng Nai trao quyết định thành lập tổ chức Đảng Trung đoàn Bộ binh 41 (Ảnh: Văn Chung)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 biểu dương sự chuẩn bị chu đáo của Bộ CHQS TP. Đồng Nai.

Nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao; nắm chắc tình hình cán bộ, chiến sĩ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và đoàn kết nội bộ.

Các cơ quan, đơn vị sau khi giải thể, điều chuyển, thành lập mới cần khẩn trương kiện toàn cấp ủy, tổ chức chỉ huy, nhanh chóng đi vào hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, không để kéo dài trạng thái chuyển tiếp.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (ảnh: Văn Chung)

Rà soát, kiểm kê, bàn giao và tiếp nhận chặt chẽ hệ thống văn kiện tác chiến, tài liệu, vũ khí, trang bị, đất quốc phòng, công trình chiến đấu... đúng quy định, không để xảy ra thất thoát hay bỏ sót nhiệm vụ.

Phó Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố nắm chắc tình hình địa bàn, tuyến biên giới, khu vực giáp ranh; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng không để bị động, bất ngờ.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, cứu nạn cứu hộ; khẩn trương điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh văn kiện tác chiến và chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ tại các địa bàn trọng yếu.