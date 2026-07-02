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Hải quân Hàn Quốc huấn luyện xạ kích trên biển Hoàng Hải

Thứ Năm, 18:09, 02/07/2026
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VOV.VN - Hôm nay (2/7), lực lượng hải quân Hàn Quốc đã tiến hành một đợt huấn luyện xạ kích tại khu vực phía Nam của ranh giới liên Triều trên biển Hoàng Hải. 

Theo Bộ Tư lệnh khu vực biển đảo Tây Bắc Hàn Quốc, đợt huấn luyện xạ kích này do Lữ đoàn số 6 và đơn vị đồn trú tại đảo Yeonpyeong thuộc hải quân Hàn Quốc vừa thực hiện trong chiều 2/7.

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Pháo tự hành K9 là một trong những khí tài chủ lực của Hàn Quốc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Các khí tài được sử dụng huấn luyện đều giữ vai trò chủ lực trong quân đội Hàn Quốc, gồm pháo tự hành K9, pháo phản lực phóng loạt Chunmoo, tên lửa dẫn đường chống tăng và đa nhiệm Spike, tổ hợp rocket dẫn đường Bigung… với khoảng 300 lần khai hỏa trong thời gian huấn luyện.

Hoạt động này đã được đình chỉ từ năm 2018 theo một thỏa thuận quân sự liên Triều, nhưng được nối lại từ tháng 6/2024 dưới thời Tổng thống Yoon Suk Yeol, với tần suất 3 đến 4 lần trong một năm và từ đầu năm đến nay, lực lượng hải quân Hàn Quốc đã thực hiện 2 lần, trong đó lần đầu tiên diễn ra hôm 26/2 vừa qua.

Trước đó, hải quân Hàn Quốc cũng vừa tham gia cuộc tập trận đa quốc gia “Kamandag”, do lực lượng lính thủy đánh bộ của Philippines và Mỹ phối hợp chủ trì. Hải quân Hàn Quốc cũng cho biết, trong năm nay, lực lượng này cũng sẽ tiếp tục tham gia các cuộc tập trận đa quốc gia do Mỹ, Indonesia, Mông Cổ… tổ chức, nhằm thắt chặt hợp tác quốc tế, cũng như nâng cao sức chiến đấu cho quân đội.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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