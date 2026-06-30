Hải quân Hàn Quốc tham gia tập trận tại Philippines

Cuộc tập trận mà hải quân Hàn Quốc đang tham gia là “Kamandag”, tiếng Philippines nghĩa là “Sự hợp tác của chiến binh trên biển”, kéo dài từ ngày 14/5 đến ngày 1/7. Trong một thông cáo được đưa ra hôm nay (30/6), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chính thức xác nhận sự có mặt của lực lượng hải quân nước này tại cuộc tập trận.

Kamandag được tiến hành với nhiều khoa mục huấn luyện thực chiến. Ảnh: Lực lượng phòng vệ Nhật Bản

Đây là cuộc tập trận thường niên do lực lượng lính thủy đánh bộ của Philippines và Mỹ phối hợp chủ trì từ năm 2017, thể hiện cam kết lâu dài của các quốc gia tham dự đối với hợp tác quốc phòng và đảm bảo an ninh khu vực. Hàn Quốc bắt đầu tham gia Kamandag từ năm 2022, theo đề xuất được Mỹ và Philippines đưa ra từ năm 2021.

Hải quân Hàn Quốc đã phối hợp cũng các nước tham dự tập trận thiết lập các sở chỉ huy dã chiến và tiến hành các đợt huấn luyện, nhằm nâng cao năng lực hiệp đồng chiến đấu, phối hợp chỉ huy tác chiến và rèn luyện ở nhiều khoa mục cho binh sỹ. Bên cạnh đó, một nhóm phụ trách kỹ thuật của hải quân Hàn Quốc cũng tham gia nhằm truyền đạt kinh nghiệm vận hành và bảo trì xe thiết giáp lội nước KAAV do nước này chuyển giao cho quân đội Philippines.

Hải quân Hàn Quốc cũng cho biết, ngoài Kamandag, trong năm nay, lực lượng này cũng sẽ tiếp tục tham gia các cuộc tập trận đa quốc gia do Mỹ, Indonesia, Mông Cổ… chủ trì, nhằm thắt chặt hợp tác quốc tế, cũng như nâng cao sức chiến đấu cho quân đội nói chung và hải quân nói riêng.