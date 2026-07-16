HAMMR - ứng viên súng phóng lựu thế hệ mới của quân đội Mỹ

Chi nhánh Rheinmetall tại Mỹ vừa ra mắt mẫu súng trường đa nhiệm tiên tiến (HAMMR) cỡ nòng 40mm. Một video công bố ngày 13/7 cho thấy khẩu HAMMR được phát triển dựa trên súng phóng lựu SSW40, với tính năng chính là hệ thống giảm giật tự điều chỉnh, cho phép sử dụng cả đạn tốc độ thấp (LV) và tốc độ trung bình (MV) thế hệ mới do Rheinmetall sản xuất.

Theo ông Teoman S. Nicanci - Chuyên viên phân tích quốc phòng tại Army Recognition Group, trong bối cảnh quân đội Mỹ đang đánh giá các hệ thống súng phóng lựu chính xác thế hệ tiếp theo, khẩu HAMMR đáp ứng yêu cầu về một loại vũ khí nhỏ gọn, dễ mang theo, có khả năng tiêu diệt mục tiêu ẩn nấp sau vật chắn, tấn công ở tầm xa và bổ sung thêm tùy chọn chống máy bay không người lái mà không cần hỏa lực hỗ trợ mạnh hơn.

Hình ảnh khẩu Hammr trong video Rheinmetall công bố ngày 13/7. (Ảnh: Rheinmetall)

Với thiết kế kết hợp đạn nổ trên không có thể lập trình, có hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số và thiết kế nạp đạn bán tự động, HAMMR có khả năng sát thương và có độ chính xác ở tầm bắn xa, giúp gia tăng sức mạnh giao chiến và tính linh hoạt cho bộ binh trên chiến trường trong môi trường chiến đấu phức tạp.

Được chế tạo dựa trên bệ phóng SSW40 của Rheinmetall và tích hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực Aimpoint FCS15, HAMMR có thiết kế để cải thiện xác suất trúng mục tiêu ngay từ phát bắn đầu tiên, đồng thời cho phép bắn liên tiếp nhanh chóng với nhiều loại đạn 40mm.

Hãng Rheinmetall mô tả khả năng này là chính xác ở tầm xa, tấn công liên tiếp nhanh chóng và khả năng điều chỉnh hiệu quả trong địa hình đô thị phức tạp.

“Hệ thống vũ khí này dựa trên nền tảng kỹ thuật của Rheinmetall với bệ phóng SSW40, một loại bệ phóng cơ bản dài khoảng 80 cm, nặng 4 kg được trang bị hệ thống giảm giật thủy khí tự điều chỉnh. Rheinmetall tuyên bố đạn 40×46mm tốc độ trung bình của họ có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 900 mét, trong khi HAMMR kết hợp bệ phóng với hệ thống điều khiển hỏa lực Aimpoint FCS15 và vẫn tương thích với các loại đạn 40mm tốc độ thấp đạt tiêu chuẩn của quân đội Mỹ. Đồng thời, danh mục đạn tương thích rộng hơn, bao gồm đạn nổ mạnh trên không, đạn đa nhiệm, đạn chống tăng lưỡng dụng và đạn huấn luyện. Nhà sản xuất cũng cho biết đạn nổ đa năng (HEDP) của họ có thể xuyên thủng lớp giáp đồng nhất dày 4 inch. Song dung lượng hộp đạn chính xác của HAMMR, trọng lượng cấu hình cuối cùng và tầm bắn hiệu quả đạt tiêu chuẩn của quân đội vẫn chưa được tiết lộ”, ông Teoman S. Nicanci phân tích.

Rheinmetall lần đầu tiên giới thiệu SSW40 trước công chúng tại Eurosatory năm 2022, tiến hành trình diễn bắn đạn thật nguyên mẫu vào năm 2025. HAMMR là phiên bản được thiết kế riêng dựa trên hệ thống nhắm mục tiêu, tính tiện dụng, quy tắc an toàn và tiêu chuẩn hiệu suất của Mỹ.

So với súng phóng lựu M320 bắn một phát, ưu điểm cốt lõi của HAMMR là tốc độ tấn công. Cơ chế nạp đạn bằng băng đạn cho phép bắn thêm phát hiệu chỉnh, tấn công nhiều vị trí hoặc tạo ra các hiệu ứng khác nhau trên cùng một mục tiêu mà không cần nạp đạn lại sau mỗi lần bóp cò. Đạn tốc độ trung bình cũng có quỹ đạo bay phẳng hơn và thời gian bay ngắn hơn so với các loại lựu đạn tốc độ thấp thông thường.

“HAMMR phù hợp để trang bị cho bĩnh sĩ chiến đấu trên chiến hào, giúp tấn công vị trí trên cao, mở đường, đối phó với xe hạng nhẹ và nhanh chóng chuyển sang mục tiêu lớn hơn mà không cần chờ súng cối, pháo binh hoặc không quân tiếp việc. Điều đó phù hợp chặt chẽ với mục tiêu của Lục quân Mỹ là giảm thiểu mối đe dọa cho binh sĩ khi tấn công mục tiêu trong điều kiện che khuất”, chuyên gia của Army Recognition Group nói.

Điểm mạnh chính của HAMMR nằm ở hệ thống tích hợp, kết hợp vũ khí, đạn dược và khai hỏa lực trong một thao tác duy nhất. Tuy nhiên, tính hữu dụng lâu dài của nó còn phụ thuộc vào đánh giá thực tế như tải trọng khi binh lính khi mang theo, độ an toàn, khả năng bảo trì, đưa vào huấn luyện và mang lại hiệu quả với chi phí chấp nhận được.