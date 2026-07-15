Pháp duyệt binh mừng Quốc khánh, phô diễn "bộ não số" của lục quân

Sự kiện năm nay nhấn mạnh vai trò của chương trình hiện đại hóa SCORPION mà Pháp đang thực hiện, vốn không chỉ thay thế các phương tiện và khí tài đã cũ mà còn hướng tới xây dựng một hệ thống tác chiến kết nối mạng, giúp nâng cao tốc độ chỉ huy, khả năng phối hợp và sức bền trên chiến trường.

Đoàn xe cơ giới của Quân đội Pháp trong cuộc duyệt binh Ngày Quốc khánh Pháp năm 2026. (Nguồn: Army Recognition Group)

Lễ duyệt binh quy tụ số lượng lớn phương tiện bọc thép thế hệ mới cùng nhiều năng lực tác chiến khác như công binh, pháo binh, trinh sát, hậu cần, tác chiến mạng và phòng thủ chống máy bay không người lái. Cách bố trí lực lượng phản ánh những bài học rút ra từ xung đột tại Ukraine, đồng thời cho thấy nỗ lực của Pháp trong việc tăng cường năng lực răn đe của NATO thông qua các đội hình tác chiến hợp thành có mức độ kết nối cao, đủ khả năng hoạt động trong nhiều kịch bản xung đột hiện đại.

Nổi bật trong đội hình duyệt binh là Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 9 (9e Brigade d'Infanterie de Marine - 9e BIMa), một trong những đơn vị phản ứng nhanh chủ lực của Pháp. Lữ đoàn đã triển khai đội hình gồm 27 xe bọc thép chở quân Griffon 6x6, 10 xe trinh sát - chiến đấu Jaguar EBRC, nhiều xe trinh sát hạng nhẹ VBL, các biến thể chỉ huy VBLL, xe bọc thép Serval cùng các phiên bản Griffon chuyên dụng. Theo sơ đồ duyệt binh chính thức, lữ đoàn còn đưa vào đội hình các xe Ford Ranger mang theo máy bay không người lái, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các hệ thống UAV chiến thuật ở cấp đơn vị.

Việc xe bọc thép Griffon xuất hiện với số lượng lớn được xem là điểm nhấn của cuộc duyệt binh. Không chỉ thay thế dòng xe VAB đã phục vụ nhiều thập kỷ, Griffon còn được coi là nền tảng trung tâm của kiến trúc tác chiến số SCORPION. Xe được tích hợp Hệ thống thông tin và chỉ huy SCORPION (SICS), hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, trạm vũ khí điều khiển từ xa cùng khả năng bảo vệ tốt hơn trước mìn và thiết bị nổ tự chế (IED). Nhờ đó, Griffon cho phép các đơn vị bộ binh, pháo binh, trinh sát và sở chỉ huy chia sẻ dữ liệu chiến trường theo thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ huy, hiệp đồng và tác chiến trên chiến trường. Hiện nay, Griffon được xem là nền tảng tác chiến chung của nhiều lữ đoàn và đơn vị hỗ trợ trong Lục quân Pháp.

Cùng với Griffon, xe trinh sát - chiến đấu Jaguar EBRC là biểu tượng cho quá trình hiện đại hóa lực lượng trinh sát của Lục quân Pháp. Mẫu xe bọc thép 6x6 này kết hợp khả năng cơ động, mức độ bảo vệ cao và hỏa lực mạnh với pháo CTA International 40 mm, tên lửa chống tăng Akeron cùng hệ thống cảm biến tiên tiến.

Khác với các phương tiện trinh sát truyền thống chủ yếu thực hiện nhiệm vụ quan sát, Jaguar được thiết kế để phát hiện, nhận dạng và tiêu diệt các mục tiêu bọc thép của đối phương, đồng thời hoạt động như một mắt xích trong mạng lưới tác chiến số của chương trình SCORPION. Việc Jaguar xuất hiện với số lượng lớn tại lễ duyệt binh cho thấy Pháp đang định hướng các đơn vị trinh sát trở thành lực lượng chiến đấu tuyến đầu, có khả năng định hình chiến trường trước khi các đội hình chủ lực được triển khai.

Bên cạnh Jaguar, các xe trinh sát hạng nhẹ VBL vẫn tiếp tục góp mặt, phản ánh cách tiếp cận nhiều tầng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng. Dù đang từng bước được thay thế, VBL vẫn phù hợp với các nhiệm vụ đổ bộ đường không, trinh sát và tác chiến đặc biệt, nơi tính cơ động chiến lược và yêu cầu hậu cần gọn nhẹ được ưu tiên hơn khả năng bảo vệ. Điều này cho thấy Lục quân Pháp không loại bỏ hoàn toàn các phương tiện cũ mà duy trì cơ cấu lực lượng linh hoạt, kết hợp giữa trang bị thế hệ mới và các khí tài vẫn còn phù hợp với yêu cầu tác chiến.

Một điểm đáng chú ý khác của lễ duyệt binh là sự xuất hiện ngày càng nhiều của các hệ thống không người lái. Nhiều phương tiện được tích hợp khả năng triển khai máy bay không người lái cùng các thiết bị trinh sát chuyên dụng, cho thấy UAV chiến thuật đang dần trở thành trang bị tiêu chuẩn ở cấp lữ đoàn.

Ở mảng hỏa lực, Trung đoàn Pháo binh Thủy quân lục chiến số 11 (11e RAMa) đã triển khai 3 pháo tự hành CAESAR cỡ nòng 155 mm, cùng xe chỉ huy Griffon và xe mang súng cối tự hành Griffon MEPAC 120 mm. Sau quá trình được Pháp và Ukraine sử dụng trong thực chiến, CAESAR được đánh giá là một trong những hệ thống pháo tự hành hiệu quả nhất châu Âu hiện nay nhờ khả năng cơ động cao, hỏa lực chính xác tầm xa và năng lực "bắn rồi chạy" (shoot-and-scoot), trở thành hình mẫu trong quá trình hiện đại hóa pháo binh của NATO.

Trong khi đó, Griffon MEPAC mang theo súng cối tự hành 120 mm có khả năng triển khai hỏa lực gián tiếp với thời gian phản ứng nhanh, đồng thời được kết nối trực tiếp với hệ thống chỉ huy - kiểm soát số SCORPION, giúp nâng cao hiệu quả hiệp đồng tác chiến trên chiến trường hiện đại.

Thông điệp nổi bật nhất từ cuộc duyệt binh Ngày Bastille năm 2026 có lẽ không nằm ở sự xuất hiện của một hệ thống chiến đấu mới, mà ở sự phát triển của một hệ sinh thái tác chiến hiện đại. Các năng lực chủ chốt được trình diễn, từ xe bọc thép Griffon, Jaguar, pháo tự hành CAESAR đến lực lượng công binh, tác chiến mạng, hậu cần và các hệ thống máy bay không người lái, đều là những mắt xích trong một lực lượng được xây dựng để tác chiến hiệp đồng.

Điều này cho thấy Quân đội Pháp đang vượt ra ngoài mô hình hiện đại hóa từng trang bị riêng lẻ, hướng tới một mạng lưới chiến trường tích hợp, nơi các cảm biến, hỏa lực, sở chỉ huy và các lực lượng bảo đảm được kết nối trong một kiến trúc tác chiến số thống nhất.