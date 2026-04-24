Hàn Quốc bán tên lửa hạm đối không cho Malaysia

Theo LIG Defence & Aerospace ( LIG D&A) - 1 trong 4 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Hàn Quốc, hợp đồng mua bán khí tài quân sự giữa doanh nghiệp này và Bộ Quốc phòng Malaysia có quy mô 94 triệu USD. Hợp đồng này được ký kết nhân Triển lãm Quốc phòng châu Á DSA 2026 vừa được tổ chức tại Kuala Lumpur.

Một vụ phóng Hae-gung từ tàu chiến Hàn Quốc. Ảnh: LIG D&A.

Theo đó, LIG D&A sẽ cung cấp cho Malaysia các tên lửa nghênh kích hạm đối không tầm ngắn loại Haegung. Đây là hệ thống vũ khí phòng thủ dẫn đường được lắp đặt trên các chiến hạm, có khả năng đánh chặn các tên lửa và máy bay của đối phương từ trên biển.

Haegung được Viện khoa học quốc phòng Hàn Quốc bắt đầu nghiên cứu - phát triển từ năm 2011 và được đánh giá là có thể thay thế, hoàn thiện hệ thống phòng thủ tiếp cận của các chiến hạm. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc bán loại tên lửa này cho nước ngoài.

Trong những năm gần đây, Hàn Quốc trở thành một đối tác quốc phòng quan trọng của Malaysia với các hợp đồng cung cấp vũ khí quy mô lớn, bao gồm máy bay chiến đấu và hệ thống phòng thủ tên lửa. Tháng 2/2023, Bộ Quốc phòng Malaysia và Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Đại Hàn (KAI) đã ký hợp đồng trị giá khoảng 920 triệu USD để mua 18 máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 Block 20.

Việc Malaysia lựa chọn vũ khí - khí tài quân sự của Hàn Quốc được giới chuyên gia đánh giá là do công nghệ hiện đại, giá cả cạnh tranh và thời gian giao hàng nhanh chóng so với các đối tác phương Tây.