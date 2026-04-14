Indonesia và Mỹ công bố hợp tác quốc phòng “quan trọng” về công nghệ quân sự mới

Thỏa thuận chiến lược này được ký kết trực tiếp bởi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia. Thông báo chính thức từ Bộ Chiến tranh Mỹ nhấn mạnh vai trò quan trọng của Indonesia trong việc duy trì ổn định khu vực và nêu bật tiềm năng hợp tác.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin tại Lầu Năm Góc, ngày 13 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Indonesia

Thỏa thuận này là một khuôn khổ chính để định hướng hợp tác quốc phòng trong tương lai. Thông qua thỏa thuận này, hai nước tái khẳng định cam kết chung trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Về cấu trúc, thỏa thuận dựa trên 3 trụ cột chính được thực hiện trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và chủ quyền quốc gia: Thứ nhất là hiện đại hóa và xây dựng năng lực quân sự. Thứ hai là đào tạo và giáo dục quân sự chuyên nghiệp và thứ ba là tập trận chung và hợp tác tác chiến. Với khuôn khổ của thỏa thuận, hai bên sẽ cùng nhau thúc đẩy nhiều sáng kiến, bao gồm phát triển các công nghệ quốc phòng thế hệ tiếp theo trong một số lĩnh vực như hàng hải hay hệ thống tự hành.

Thỏa thuận mới nhất thể hiện sự phát triển liên tục của mối quan hệ quốc phòng song phương đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ. Cả hai nước đều công nhận nhau là đối tác quan trọng và tái khẳng định cam kết hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, chủ quyền và lợi ích chung trong việc đạt được hòa bình và ổn định khu vực.

Trước đó có nhiều thông tin về việc thỏa thuận quân sự liên quan đến các vấn đề chủ quyền không phận, Bộ Quốc phòng Indonesia nhấn mạnh, mọi cuộc thảo luận hợp tác quốc phòng với các nước khác luôn được tiến hành trong khuôn khổ ưu tiên lợi ích quốc gia, duy trì đầy đủ chủ quyền của Nhà nước Cộng hòa Indonesia và tuân thủ luật pháp quốc gia và quốc tế hiện hành. Bộ Quốc phòng Indonesia khẳng định quyền hạn, quyền kiểm soát và quyền giám sát đối với không phận Indonesia hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Indonesia.