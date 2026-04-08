Indonesia ủng hộ Philippines thay đổi thể thức các cuộc họp ASEAN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Vahd Nabyl A. Mulachela xác nhận, chính phủ Philippines, với tư cách là nước chủ nhà của Hội nghị cấp cao ASEAN, đã điều chỉnh việc thực hiện chương trình nghị sự của ASEAN, bao gồm việc thay đổi hình thức của một số sự kiện họp sang hình thức trực tuyến. Indonesia, với tư cách là một quốc gia thành viên, sẽ tuân thủ các hướng dẫn do Chủ tịch năm nay đề ra. Ông cũng đảm bảo rằng các bước đi của chính phủ Philippines được thực hiện sau khi tham vấn với tất cả các nước thành viên ASEAN.

Các cuộc họp trù bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và 49 sẽ được tổ chức trực tuyến. (Ảnh: Phạm Hà)

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trước đó cho biết Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu vẫn sẽ được tổ chức vào ngày 8-9 tháng 5 năm 2026, nhưng với những điều chỉnh đáng kể trong quá trình thực hiện do xung đột ở Trung Đông. Ông Marcos cho biết quyết định này được đưa ra sau khi tham vấn với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 sẽ được tổ chức một cách "đơn giản", tập trung vào 3 khía cạnh chính: dầu mỏ, lương thực và người lao động di cư. Theo Tổng thống Philippines, Hội nghị sắp tới sẽ rất quan trọng để giúp các nhà lãnh đạo ASEAN xác định những gì có thể làm trong tương lai, cách thức ASEAN có thể giúp đỡ lẫn nhau và lập trường của ASEAN đối với các diễn biến hiện tại.

Trong khi đó, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, sẽ được tổ chức tại thành phố Pasay vào ngày 10-12 tháng 11 năm 2026, "dự kiến" vẫn diễn ra vì chương trình nghị sự quan trọng sẽ có sự tham dự của các nhà lãnh đạo thế giới. Ngoài ra, chính phủ Philippines cũng quyết định rằng chuỗi các cuộc họp trù bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và 49 sẽ được tổ chức trực tuyến, đồng thời chỉ đạo Bộ Ngoại giao thực hiện các điều chỉnh liên quan.