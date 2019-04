Khai mạc Hội nghị An ninh quốc tế Moscow lần thứ 8 (MCIS-8)

Hơn 1.000 đại biểu từ 111 nước trên thế giới đã đến tham dự. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam, do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu, cùng tham gia hội nghị.

Quang cảnh hội nghị an ninh Moscow khai mạc sáng 24/4.

Mở đầu phiên khai mạc, thư ký Hội đồng An Ninh Liên bang Nga Nicolai Patrushev đã có bài phát biểu và đọc lời chào mừng của Tổng thống Nga V.Putin gửi tới các đại biểu tham dự hội nghị, tiếp đó là bài phát biểu của Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Soigu và Bộ trưởng ngoại giao Sergei Lavrov. Trong lời chào mừng gửi tới các đại biểu, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh rằng, đây đã là lần thứ 8, đại diện các cơ quan quốc phòng, các lực lượng vũ trang, các chuyên gia hàng đầu từ các nước có mặt tại hội nghị để thảo luận về các vấn đề và những thách thức mà cộng đồng thế giới đang phải đối mặt.



Năm nay, tâm điểm chú ý là hàng hoạt vấn đề nóng bỏng, trong đó có việc hỗ trợ khôi phục và bình thường hóa cuộc sống của người dân Syria và Iraq sau khi đánh bại các nhóm khủng bố, triển vọng phát triển tình hình ở Châu Phi và Trung Đông. Nhà lãnh đạo Nga tin rằng, hội nghị này sẽ góp phần đáng kể đoàn kết các nỗ lực để đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, giải quyết các cuộc xung đột trong khu vực và đảm bảo an ninh toàn cầu, thực hiện các sứ mệnh hòa bình.

Trong bài phát biểu của mình, thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nicolai Patrusev khẳng định, trong phần lớn trường hợp, các cuộc xung đột là hậu quả trực tiếp của các cuộc phiêu lưu quân sự và âm mưu của một số người chơi riêng rẽ dành cho mình vai trò quỹ đạo của khu vực, của thế giới, buộc các thành viên khác trong cộng đồng thế giới hành động theo sắc lệnh của họ. Ông Patrusev nhấn mạnh, những cuộc xung đột và các điểm căng thẳng có ở khắp nơi, không trừ ngóc ngách nào trên toàn cầu. Ông Patrushev nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng của cộng đồng quốc tế là xây dựng một thế giới không có xung đột và bạo lực.

Ông Patrushev nói: “Điều này chỉ có thể thực hiện trong điều kiện tuân thủ thiện chí của các nước nhận về mình các thỏa thuận quốc tế, cũng như củng cố các nền tảng tập thể, mà trước hết là cơ chế của Liên Hợp Quốc. Sự hợp tác giữa các nước và nhân dân chúng ta cần dựa trên nguyên tắc không phải là độc tài và áp lực, mà trên cơ sở tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế, tôn trọng văn hóa, truyền thống và lợi ích của nhau”.

Một thách thức nữa mà thế giới vẫn phải đối mặt là các lực lượng khủng bố.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu tuyên bố, các nhóm khủng bố IS sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn tại Trung Đông trong thời gian tới: “Nhờ nỗ lực của giới lãnh đạo quân sự chính trị Syria và Iraq, sự ủng hộ của các nước đảm bảo cho dạng thức Astana, gồm Nga-Iran và Thổ Nhĩ kỳ, các lực lượng IS ở khu vực đã bị đánh bại. Việc xóa sổ các nhóm đang được tiến hành và sẽ kết thúc trong tương lai gần”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng cảnh báo NATO khi luôn coi nước này là mối đe dọa chính đối với phương Tây dựa trên nguyên tắc tự nghĩ ra và chính họ cũng sợ hãi. Các hành động của liên minh này, cho dù đó là phát triển cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới Nga hay hoạt động gia tăng ở vùng biển Đen và Baltic - dẫn đến sự gia tăng căng thẳng, yêu cầu phải có phản ứng thích đáng từ phía Nga. Ông nhấn mạnh, Nga sẽ đáp trả kịp thời và không nhất thiết phải đối xứng với các hành động của NATO.

Hội nghị An ninh quốc tế Moscow là sự kiện thường niên do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức. Chương trình của hội nghị năm nay tập trung vào các vấn đề đặc biệt có ý nghĩa trong hình thành các quan điểm về an ninh quốc tế. Các phiên họp toàn thể sẽ trao đổi ý kiến về các mối nguy hiểm và đe dọa quân sự hiện nay, bao gồm hoàn thiện hệ thống kiểm soát vũ khí. Tình hình Trung đông với trọng tâm là ổn định toàn diện tình hình ở Syria dự kiến cũng sẽ được thảo luận. Trong các phiên họp chuyên đề các đại biểu sẽ xem xét vấn đề kiến tạo hòa bình, mở rộng hợp tác quân sự, an ninh trong khu vực Châu Á, Châu Phi và Mỹ Latin.

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đã có mặt tại Liên bang Nga để tham dự Hội nghị An ninh quốc tế Moscow lần thứ 8, theo lời mời của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Sáng 24/4, Đoàn đã tham dự lễ khai mạc và sẽ có các cuộc gặp song phương cũng như tham gia tích cực vào các phiên thảo luận./.