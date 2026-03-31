Lãnh đạo Bộ Tư Lệnh QK5 thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey tại Campuchia

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Campuchia, bày tỏ tin tưởng đất nước Campuchia tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đoàn công tác Quân khu 5 thăm, chúc Tết tại tiểu khu Quân sự Mondulkiri

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia là tài sản vô giá, được hun đúc qua nhiều thế hệ, cần tiếp tục gìn giữ và phát huy.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xác định, việc tăng cường hợp tác với các địa phương, đơn vị của Quân đội Hoàng gia Campuchia là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới; trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực giáp ranh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Tại mỗi nơi đến thăm, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương trân trọng cảm ơn phía bạn đã tạo điều kiện thuận lợi cho các Đội quy tập mộ liệt sĩ K51, K52 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ.

Kết quả trong mùa khô 2024-2025, các lực lượng đã quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Dịp này, Quân khu 5 đề nghị phía bạn tiếp tục phối hợp, hỗ trợ trong công tác quy tập, tạo điều kiện để triển khai các hoạt động dân vận như khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân Campuchia; đẩy mạnh kết nghĩa địa phương hai bên biên giới gắn với phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh.

Đoàn công tác Quân khu 5 thăm Đội K51 và K52 đang làm nhiệm vụ tại Campuchia

Nhân chuyến thăm, đoàn công tác đến thăm Đội K51 và K52 đang làm nhiệm vụ tại Campuchia. Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó của cán bộ, nhân viên các đội; yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng chức năng nước bạn, đẩy mạnh công tác dân vận, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.