Lãnh đạo Bộ Tư Lệnh QK5 thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey tại Campuchia

Thứ Ba, 16:33, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 2 ngày 30 và 31/3, đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng chính quyền và Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Campuchia, bày tỏ tin tưởng đất nước Campuchia tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đoàn công tác Quân khu 5 thăm, chúc Tết tại tiểu khu Quân sự Mondulkiri

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia là tài sản vô giá, được hun đúc qua nhiều thế hệ, cần tiếp tục gìn giữ và phát huy.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xác định, việc tăng cường hợp tác với các địa phương, đơn vị của Quân đội Hoàng gia Campuchia là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới; trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực giáp ranh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. 

Tại mỗi nơi đến thăm, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương trân trọng cảm ơn phía bạn đã tạo điều kiện thuận lợi cho các Đội quy tập mộ liệt sĩ K51, K52 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ.

Kết quả trong mùa khô 2024-2025, các lực lượng đã quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Dịp này, Quân khu 5 đề nghị phía bạn tiếp tục phối hợp, hỗ trợ trong công tác quy tập, tạo điều kiện để triển khai các hoạt động dân vận như khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân Campuchia; đẩy mạnh kết nghĩa địa phương hai bên biên giới gắn với phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh. 

Đoàn công tác Quân khu 5 thăm Đội K51 và K52 đang làm nhiệm vụ tại Campuchia

Nhân chuyến thăm, đoàn công tác đến thăm Đội K51 và K52 đang làm nhiệm vụ tại Campuchia. Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó của cán bộ, nhân viên các đội; yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng chức năng nước bạn, đẩy mạnh công tác dân vận, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Với sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer nói chung và tại tỉnh Sóc Trăng nói riêng không ngừng khởi sắc, phum sóc thay da đổi thịt, giúp bà con đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của dân tộc mình vui tươi, phấn khởi.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: Quân khu 5 Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương Việt Nam Campuchia
Quân khu 5 thăm chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Campuchia
Quân khu 5 thăm chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Campuchia

VOV.VN - Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay - Tết cổ truyền của đồng bào Khmer, từ ngày 28 đến 30/3, Đoàn công tác của Quân khu 5 do Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc tết các đơn vị quân đội và địa phương của Vương quốc Campuchia.

Quân khu 5 thăm chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Campuchia

Quân khu 5 thăm chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Campuchia

VOV.VN - Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay - Tết cổ truyền của đồng bào Khmer, từ ngày 28 đến 30/3, Đoàn công tác của Quân khu 5 do Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc tết các đơn vị quân đội và địa phương của Vương quốc Campuchia.

VOV.VN - Sáng 1/4, Đoàn công tác của Quân khu 5 do Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Ủy ban tỉnh và Tiểu khu Quân sự Rattanakiri, Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tư lệnh Quân khu 5 chúc Tết Chol Chnam Thmay tại Campuchia

Tư lệnh Quân khu 5 chúc Tết Chol Chnam Thmay tại Campuchia

VOV.VN - Sáng 1/4, Đoàn công tác của Quân khu 5 do Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Ủy ban tỉnh và Tiểu khu Quân sự Rattanakiri, Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

VOV.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey của người dân Campuchia, hôm nay (25/3), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (Quân đội Nhân dân Việt Nam) đã đến thăm, tặng quà và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại tỉnh Ratanakiri.

Khám bệnh, tặng quà nhân dân Campuchia dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey

Khám bệnh, tặng quà nhân dân Campuchia dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey

VOV.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey của người dân Campuchia, hôm nay (25/3), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (Quân đội Nhân dân Việt Nam) đã đến thăm, tặng quà và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại tỉnh Ratanakiri.

