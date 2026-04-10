  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân tổ chức tập bắn đạn thật cho chiến sĩ mới

Thứ Sáu, 09:57, 10/04/2026
VOV.VN - Trong hai ngày 9 và 10/4, tại Đà Nẵng, Lữ đoàn Công binh 83 (Quân chủng Hải quân) tổ chức kiểm tra bắn đạn thật mục tiêu bia số 4 cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026. Hoạt động được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Theo dõi và kiểm tra nội dung tập bắn đạn thật cho chiến sĩ mới, Thượng tá Trương Đức Hiển, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 83 cho biết, sau hơn một tháng huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lữ đoàn đã quán triệt và triển khai nghiêm túc phương châm huấn luyện "cơ bản, thiết thực, vững chắc", bám sát chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026. Nội dung bắn đạn thật được xác định là dấu mốc quan trọng, là "thử thách" đầu tiên đối với chiến sĩ mới trên chặng đường rèn luyện trong môi trường quân ngũ.

Thượng tá Trương Đức Hiển, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 83 kiểm tra kết quả bắn của chiến sĩ mới

Để tổ chức bắn đạt kết quả tốt, trước đó Lữ đoàn Công binh 83 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt. Trọng tâm là củng cố thao trường bắn, kiểm tra tình trạng vũ khí, trang bị, đạn dược; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động; tổ chức giáo dục, quán triệt giúp bộ đội chuẩn bị tốt tâm lý, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững sự bình tĩnh, tự tin khi thực hành bắn đạn thật.

Chiến sĩ mới tự tin thực hiện bắn đạn thật bia số 4

Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới đã tổ chức huấn luyện đúng quy trình, sát thực tế chiến đấu; chú trọng uốn nắn, sửa chữa những hạn chế của chiến sĩ mới về yếu lĩnh động tác, đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng, đồng thời rèn luyện tâm lý vững vàng cho bộ đội. Công tác kiểm tra, kiểm soát và các quy định bảo đảm an toàn trong huấn luyện bắn đạn thật được thực hiện nghiêm túc.

Trao hoa bắn giỏi cho các chiến sĩ có kết quả cao

Quá trình bắn tập diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ. Cán bộ, chiến sĩ tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, xử trí các tình huống linh hoạt và chấp hành nghiêm kỷ luật trường bắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết quả bắn đạn thật đạt mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần củng cố bản lĩnh, sự tự tin cho chiến sĩ mới trong quá trình huấn luyện, công tác tiếp theo.

Hải quân Việt Nam - Trung Quốc lần đầu bắn đạn thật huấn luyện chống cướp biển

VOV.VN - Trong khuôn khổ tham gia Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, Tuần tra liên hợp lần thứ 40 và Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, Hải quân Việt Nam và Trung Quốc lần đầu tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ trong khoa mục chống cướp biển.

Quỳnh Trang/VOV.VN
Chiến sĩ mới 5 tỉnh Tây Bắc chính thức bước vào mùa huấn luyện năm 2026
Chiến sĩ mới 5 tỉnh Tây Bắc chính thức bước vào mùa huấn luyện năm 2026

VOV.VN - Năm 2026, Trung tâm huấn luyện cơ động Tây Bắcđược giao nhiệm vụ huấn luyện 745 chiến sĩ mới của 5 tỉnh Tây Bắc gồm Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La và Lai Châu. Mọi điều kiện đã sẵn sàng để các chiến sĩ mới bước vào huấn luyện đạt kết quả cao.

Chiến sĩ mới 5 tỉnh Tây Bắc chính thức bước vào mùa huấn luyện năm 2026

Chiến sĩ mới 5 tỉnh Tây Bắc chính thức bước vào mùa huấn luyện năm 2026

VOV.VN - Năm 2026, Trung tâm huấn luyện cơ động Tây Bắcđược giao nhiệm vụ huấn luyện 745 chiến sĩ mới của 5 tỉnh Tây Bắc gồm Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La và Lai Châu. Mọi điều kiện đã sẵn sàng để các chiến sĩ mới bước vào huấn luyện đạt kết quả cao.

Cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển thi đua lập thành tích ngay những ngày đầu năm mới
Cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển thi đua lập thành tích ngay những ngày đầu năm mới

VOV.VN - Giữa trùng khơi ngày Xuân, gần 70 tàu cùng hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển vẫn kiên cường trực Tết, giữ vững chủ quyền biển đảo, để đất liền yên tâm đón năm mới 2026 trong bình yên.

Cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển thi đua lập thành tích ngay những ngày đầu năm mới

Cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển thi đua lập thành tích ngay những ngày đầu năm mới

VOV.VN - Giữa trùng khơi ngày Xuân, gần 70 tàu cùng hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển vẫn kiên cường trực Tết, giữ vững chủ quyền biển đảo, để đất liền yên tâm đón năm mới 2026 trong bình yên.

Thiêng liêng Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại các đơn vị Hải quân
Thiêng liêng Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại các đơn vị Hải quân

VOV.VN - Kết thúc 3 tháng huấn luyện, nhiều đơn vị Hải quân đã tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Sau thời gian huấn luyện theo quy định, với tinh thần trách nhiệm cùng sự nỗ lực không ngừng, các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới.

Thiêng liêng Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại các đơn vị Hải quân

Thiêng liêng Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại các đơn vị Hải quân

VOV.VN - Kết thúc 3 tháng huấn luyện, nhiều đơn vị Hải quân đã tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Sau thời gian huấn luyện theo quy định, với tinh thần trách nhiệm cùng sự nỗ lực không ngừng, các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới.

