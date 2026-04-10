Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân tổ chức tập bắn đạn thật cho chiến sĩ mới

Theo dõi và kiểm tra nội dung tập bắn đạn thật cho chiến sĩ mới, Thượng tá Trương Đức Hiển, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 83 cho biết, sau hơn một tháng huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lữ đoàn đã quán triệt và triển khai nghiêm túc phương châm huấn luyện "cơ bản, thiết thực, vững chắc", bám sát chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026. Nội dung bắn đạn thật được xác định là dấu mốc quan trọng, là "thử thách" đầu tiên đối với chiến sĩ mới trên chặng đường rèn luyện trong môi trường quân ngũ.

Thượng tá Trương Đức Hiển, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 83 kiểm tra kết quả bắn của chiến sĩ mới

Để tổ chức bắn đạt kết quả tốt, trước đó Lữ đoàn Công binh 83 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt. Trọng tâm là củng cố thao trường bắn, kiểm tra tình trạng vũ khí, trang bị, đạn dược; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động; tổ chức giáo dục, quán triệt giúp bộ đội chuẩn bị tốt tâm lý, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững sự bình tĩnh, tự tin khi thực hành bắn đạn thật.

Chiến sĩ mới tự tin thực hiện bắn đạn thật bia số 4

Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới đã tổ chức huấn luyện đúng quy trình, sát thực tế chiến đấu; chú trọng uốn nắn, sửa chữa những hạn chế của chiến sĩ mới về yếu lĩnh động tác, đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng, đồng thời rèn luyện tâm lý vững vàng cho bộ đội. Công tác kiểm tra, kiểm soát và các quy định bảo đảm an toàn trong huấn luyện bắn đạn thật được thực hiện nghiêm túc.

Trao hoa bắn giỏi cho các chiến sĩ có kết quả cao

Quá trình bắn tập diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ. Cán bộ, chiến sĩ tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, xử trí các tình huống linh hoạt và chấp hành nghiêm kỷ luật trường bắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết quả bắn đạn thật đạt mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần củng cố bản lĩnh, sự tự tin cho chiến sĩ mới trong quá trình huấn luyện, công tác tiếp theo.