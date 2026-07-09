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Lực lượng An ninh nhân dân Gia Lai ghi dấu nhiều chiến công

Thứ Năm, 22:07, 09/07/2026
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VOV.VN - Chiều 9/7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, lực lượng An ninh Công an tỉnh Gia Lai đã lập nhiều chiến công, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng đã đấu tranh làm thất bại các hoạt động gián điệp, bảo vệ an toàn các căn cứ cách mạng.

Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng an ninh Gia Lai tiếp tục đấu tranh, bóc gỡ nhiều tổ chức phản động, giữ vững ổn định chính trị tại địa phương.

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Thiếu tướng Lê Quang Nhân- Giám đốc Công an Gia Lai giao nhiệm vụ cho lực lượng an ninh.

Đặc biệt, giai đoạn 2001 - 2008, lực lượng an ninh đã tham gia đấu tranh, xóa bỏ hơn 750 khung tổ chức FULRO và "Tin lành Đê Ga" các cấp, xử lý các đối tượng cầm đầu, đồng thời vận động người lầm lỡ trở về buôn làng.

Những năm gần đây, lực lượng an ninh Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động chống phá, đấu tranh với các âm mưu "cách mạng màu"; bắt giữ các đối tượng phản động lưu vong có hành vi chống phá nhà nước.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, lực lượng còn tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, góp phần tạo môi trường ổn định để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu lực lượng An ninh địa phương tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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Ông Nguyễn Hữu Quế- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc của an ninh Gia Lai.

“Bước vào giai đoạn phát triển mới, tình hình thế giới khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thu địch, phản động, gia tăng các hoạt động chống phá các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen. Vì vậy, lực lượng an ninh Công an tỉnh Gia Lai không ngừng nâng cao lực chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân", Thiếu tướng Lê Quang Nhân yêu cầu.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc; Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng 70 tập thể và 110 cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu trong đợt thi đua chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

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Bộ Công an tuyên dương 58 gia đình công an tiêu biểu

VOV.VN - Sáng 26/6, tại phường Quy Nhơn, (tỉnh Gia Lai), Bộ Công an tổ chức chương trình tuyên dương 58 gia đình công an tiêu biểu giai đoạn 2021-2026, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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Bộ Công an tuyên dương 58 gia đình công an tiêu biểu

Bộ Công an tuyên dương 58 gia đình công an tiêu biểu

VOV.VN - Sáng 26/6, tại phường Quy Nhơn, (tỉnh Gia Lai), Bộ Công an tổ chức chương trình tuyên dương 58 gia đình công an tiêu biểu giai đoạn 2021-2026, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

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