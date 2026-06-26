Bộ Công an tuyên dương 58 gia đình công an tiêu biểu

Tại chương trình, 58 gia đình công an tiêu biểu được vinh danh, đại diện cho hàng trăm nghìn gia đình trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung là sự hy sinh, sẻ chia và trở thành hậu phương vững chắc để cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiêu biểu như gia đình Trung tá Cù Thị Thu Hà, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ. Phía sau nữ chỉ huy là những người chồng sẵn sàng gánh vác việc nhà, trở thành điểm tựa bình yên để vợ vững tâm công tác.

Các cán bộ công an và thân nhân công an giao lưu tại chương trình.

Anh Nguyễn Minh Luân, chồng của Trung tá Cù Thị Thu Hà, Công an tỉnh Phú Thọ, chia sẻ: “Đặc thù của ngành cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý rất hiểm nguy, vất vả. Có những hôm vợ tôi đi công tác từ rất sớm, tới đêm khuya vẫn chưa về, điện thoại thì không liên lạc được. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết chờ đợi và mong tin an lành. Thấu hiểu công việc đặc thù của vợ thì tôi và gia đình luôn đồng hành để vợ tôi yên tâm công tác”.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, đối với lực lượng công an nhân dân, gia đình là hậu phương vững chắc, là điểm tựa tinh thần tiếp thêm nghị lực để mỗi chiến sĩ vượt qua mọi gian khổ, giữ trọn lời thề vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đằng sau mỗi chiến công vẻ vang luôn có sự đồng hành, hy sinh thầm lặng của những người cha, mẹ, vợ, chồng và các con trong mỗi mái nhà công an.

58 gia đình công an tiêu biểu được khen thưởng tại chương trình.

Để công tác gia đình và hậu phương công an ngày càng đi vào chiều sâu, Thứ trưởng yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị phải đổi mới tư duy, thực chất chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là những đồng chí công tác tại vùng sâu, biên giới hay các mặt trận thầm lặng. Đồng thời, các tổ chức đoàn thể cần duy trì hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội như "Con nuôi Công an xã" hay "Mẹ đỡ đầu".

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng mong muốn mỗi gia đình công an tiếp tục phát huy truyền thống, giáo dục con em sống có lý tưởng, góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại chương trình.

“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng vẻ vang, nhân ái, nghĩa tình của lực lượng công an nhân dân, với sự đồng hành của các gia đình và quyết tâm của toàn xã hội, mỗi chiến sĩ công an nhân dân trên tất cả các lĩnh vực sẽ có thêm nguồn động viên, cống hiến để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong phong trào thi đua “kỷ luật nhất”, “trung thành nhất” và “gần dân nhất”, vì cuộc sống bình yên của nhân dân”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nói.