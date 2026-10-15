Mỹ phát triển tên lửa Tomahawk xuyên phá boongke

Theo Military Watch Magazine, Hải quân Mỹ đang chuẩn bị triển khai sản xuất loạt đầu với số lượng hạn chế đối với biến thể Tomahawk mới, được thiết kế để tấn công các mục tiêu kiên cố, boongke và cơ sở quân sự nằm sâu dưới lòng đất.

Trọng tâm của chương trình nâng cấp là phát triển Hệ thống đầu đạn đa hiệu ứng tích hợp (JMEWS), kết hợp khả năng xuyên phá và hiệu ứng nổ phân mảnh trong thiết kế hai giai đoạn. Cấu hình này cho phép một tên lửa có thể tấn công nhiều loại mục tiêu đòi hỏi những cơ chế phá hủy khác nhau.

Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng đi từ tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Gravely của Hải quân Mỹ, nhằm vào các mục tiêu quân sự của lực lượng Houthi tại Yemen, ngày 3/2/2024. Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ/Reuters

Những hạn chế của quân đội Mỹ trong việc tấn công các công trình được gia cố, boongke và cơ sở ngầm đã bộc lộ rõ trong chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran. Các căn cứ quân sự được phòng thủ và gia cố kiên cố của Iran được cho là đã giúp nước này duy trì hoạt động quân sự chống lại Mỹ và các đồng minh trong hơn 6 tháng, trong khi những lực lượng tên lửa chủ chốt chịu thiệt hại tương đối hạn chế.

Nâng cấp Tomahawk để tấn công các mục tiêu kiên cố

Chương trình phát triển Tomahawk mới không nhằm tạo ra một loại tên lửa hoàn toàn khác, mà tập trung mở rộng khả năng tác chiến của dòng vũ khí tấn công tầm xa đã được Hải quân Mỹ sử dụng trong nhiều năm.

Các tên lửa Tomahawk Block IV hiện nay được trang bị đầu đạn đơn khối có khối lượng 1.000 pound (khoảng 454 kg). Trong khi đó, biến thể Tomahawk Block Vb dự kiến tích hợp hệ thống đầu đạn JMEWS, được thiết kế chuyên biệt để xuyên phá các mục tiêu có kết cấu kiên cố.

Việc tích hợp đầu đạn mới cho phép Hải quân Mỹ tiếp tục tận dụng cơ sở hạ tầng và các hệ thống phóng Tomahawk hiện có, đồng thời bổ sung khả năng tấn công những mục tiêu khó bị phá hủy bằng đầu đạn thông thường.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của JMEWS đối với các công trình nằm sâu dưới lòng đất còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm độ sâu và kết cấu của mục tiêu, khả năng xuyên phá của đầu đạn và độ chính xác của hệ thống dẫn đường trong giai đoạn cuối hành trình.

Theo thông báo mua sắm quốc phòng công bố ngày 7/10, Bộ Tư lệnh Hệ thống Hàng không Hải quân Mỹ (NAVAIR) có kế hoạch đàm phán và trao hợp đồng cho Raytheon để sản xuất loạt đầu với số lượng hạn chế hệ thống đầu đạn JMEWS dành cho Tomahawk Block Vb.

Kho dự trữ Tomahawk của Mỹ chịu sức ép lớn

Kế hoạch nâng cấp Tomahawk được triển khai trong bối cảnh kho dự trữ loại tên lửa hành trình này của Mỹ chịu sức ép lớn do chiến sự với Iran. Tinhs đến cuối tháng 3, Hải quân Mỹ đã sử dụng gần 1.000 tên lửa Tomahawk, trong khi tổng số tên lửa thuộc biên chế dự trữ của Mỹ trước đó được ước tính vào khoảng 3.000-4.500 quả.

Việc sử dụng số lượng lớn tên lửa trong thời gian ngắn đã khiến kho dự trữ Tomahawk rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Tháng 5, Mỹ đã đình chỉ vô thời hạn kế hoạch bàn giao lô 400 tên lửa hành trình RGM-109 Tomahawk đầu tiên cho Nhật Bản do tình trạng thiếu hụt loại vũ khí này.

Kho dự trữ Tomahawk của Mỹ vẫn tiếp tục suy giảm kể từ thời điểm đó, phản ánh tình trạng cạn kiệt rộng hơn trong kho vũ khí của Washington. Đối với một số loại vũ khí khác, mức độ thiếu hụt thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Tầm bắn 1.700 km và những hạn chế của Tomahawk

Tomahawk Block V có tầm bắn ước tính khoảng 1.700 km, được thiết kế để bay ở độ cao thấp và sử dụng hệ thống dẫn đường bám sát địa hình nhằm giảm khả năng bị phát hiện và đánh chặn.

Các biến thể Tomahawk hiện đại kết hợp nhiều công nghệ dẫn đường, bao gồm hệ thống định vị vệ tinh GPS, hệ thống đối chiếu đường bao địa hình (TERCOM) và hệ thống đối chiếu hình ảnh khu vực mục tiêu số hóa (DSMAC).

Tên lửa còn được trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh hai chiều, cho phép cập nhật hoặc thay đổi mục tiêu ngay trong quá trình bay. Nhờ đó, lực lượng vận hành có thể điều chỉnh mục tiêu sau khi tên lửa được phóng, ra lệnh cho tên lửa bay chờ trong khi tiếp nhận thông tin mục tiêu mới, cũng như nhận dữ liệu đánh giá thiệt hại sau đòn tấn công.

Tuy nhiên, Tomahawk vẫn có những hạn chế đáng kể. Tên lửa chỉ đạt tốc độ cận âm và không sở hữu khả năng tàng hình, khiến nó tương đối dễ bị đánh chặn trước các mạng lưới phòng không nhiều tầng hiện đại.