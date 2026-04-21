Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ

Thứ Ba, 05:00, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công tác huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2026 tại tỉnh Hưng Yên đang được triển khai đồng bộ, bài bản với nhiều giải pháp đổi mới.

Những ngày này, các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hưng Yên được giao nhiệm vụ huấn luyện dân quân năm thứ nhất đang tích cực, chủ động làm tốt công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân. Với nhiều biện pháp, cách làm đổi mới, công tác huấn luyện đã bước đầu cho thấy những tín hiệu tích cực.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện dân quân năm 2026, Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Ban CHQS các xã, phường làm tốt công tác phúc tra, rà soát, xây dựng, kiện toàn lực lượng dân quân ở cơ sở, bảo đảm đúng quy định, đủ thành phần. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí có đủ điều kiện về lý lịch chính trị, sức khỏe tham gia lực lượng dân quân năm thứ nhất, bàn giao cho các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực tổ chức huấn luyện.

nang cao chat luong huan luyen dan quan tu ve hinh anh 1
Công tác huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2026 tại tỉnh Hưng Yên đang được triển khai đồng bộ, bài bản với nhiều giải pháp đổi mới.

Theo Trung tá Nguyễn Văn An, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên, Ban CHQS xã đã chủ động rà soát, xây dựng lực lượng theo đúng hướng dẫn, bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe theo quy định để tham gia huấn luyện.

Là đơn vị được Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất của các địa phương trên địa bàn quản lý, Đảng ủy, chỉ huy các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1, 2, 3 đã chủ động xây dựng kế hoạch, cử cán bộ tham gia tập huấn cấp Bộ CHQS tỉnh và tổ chức tập huấn cho cán bộ trực tiếp làm công tác huấn luyện. Đồng thời, phối hợp với Ban CHQS các xã, phường làm tốt công tác chuẩn bị; tích cực tu sửa, làm mới mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập; các loại giáo án, bài giảng được thông qua theo đúng phân cấp.

Thượng tá Nguyễn Văn Vượng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 – Yên Mỹ cho biết, đơn vị đã tổ chức xây dựng nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện; xây dựng, thông qua giáo án và chuẩn bị đầy đủ vật chất phục vụ huấn luyện.

nang cao chat luong huan luyen dan quan tu ve hinh anh 2
Nhờ làm tốt công tác tuyển chọn, chuẩn bị và tổ chức huấn luyện, chất lượng lực lượng dân quân từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” và tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, các đơn vị đã khắc phục khó khăn, tổ chức huấn luyện toàn diện. Trong đó, chú trọng quán triệt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh; làm rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ dân quân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hoạt động chống phá.

Bên cạnh nội dung huấn luyện chính trị, lực lượng dân quân còn được huấn luyện bắn súng, điều lệnh đội ngũ, kỹ – chiến thuật chiến đấu bộ binh và công tác bảo đảm hậu cần – kỹ thuật. Việc vận dụng phương pháp luyện tập xoay vòng đã giúp tăng số lần luyện tập của cá nhân và phân đội trong từng khoa mục, tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý quân số, đánh giá chất lượng huấn luyện hằng ngày, góp phần nâng cao chất lượng chung.

Đại úy Trần Tuấn Kiệt, Tiểu đoàn trưởng Ban Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1  – Yên Mỹ cho biết, bản thân luôn nghiên cứu, áp dụng các phương pháp huấn luyện khoa học, sát thực tiễn để giúp dân quân năm thứ nhất dễ hiểu, thực hành đúng theo hướng dẫn. Trong quá trình luyện tập, cán bộ huấn luyện thường xuyên theo sát, kịp thời sửa sai cho từng cá nhân.

nang cao chat luong huan luyen dan quan tu ve hinh anh 3
Lực lượng dân quân tích cực luyện rèn, không quản nắng mưa, quyết tâm đạt kết quả cao trong mùa huấn luyện năm nay.

Qua những ngày đầu huấn luyện, các đồng chí dân quân đã tích cực, hăng hái tham gia, chủ động thu xếp công việc gia đình để tham gia đầy đủ, đúng thời gian quy định. Trong quá trình huấn luyện, lực lượng dân quân tích cực học tập, rèn luyện, nắm vững những kiến thức đã được truyền đạt, từ đó từng bước vận dụng vào thực tiễn tại địa phương.

Chiến sỹ Nguyễn Sơn Hải, dân quân xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên chia sẻ, thời gian đầu còn nhiều bỡ ngỡ, chưa nắm rõ nội dung huấn luyện. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ huấn luyện, đến nay đã nắm vững các kiến thức về sử dụng súng AK và hiểu rõ hơn vai trò của lực lượng dân quân tự vệ.

Từ sự chủ động và những biện pháp, cách làm sáng tạo, công tác huấn luyện dân quân năm thứ nhất tại các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Lực lượng dân quân tiếp tục tích cực luyện rèn, không quản nắng mưa, quyết tâm đạt kết quả cao trong mùa huấn luyện năm nay.

Vũ Sa/VOV.VN
