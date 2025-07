Nga đưa oanh tạc cơ trở lại căn cứ chủ chốt dù nằm trong tầm bắn của Ukraine?

Trong khi gia tăng các cuộc không kích nhằm vào Ukraine, Nga đồng thời bất ngờ rút toàn bộ máy bay khỏi một số căn cứ không quân then chốt vốn được sử dụng từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo trang The New Voice of Ukraine, căn cứ không quân Engels-2 của Nga, từng là trung tâm quan trọng cho các đợt tấn công bằng tên lửa vào Ukraine, đã không đặt máy bay ném bom chiến lược trong một thời gian.

Ảnh vệ tinh mới cho thấy Nga đã đưa máy bay ném bom chiến lược trở lại căn cứ quan trọng Engels-2. Ảnh: The New Voice

Tuy nhiên, các hình ảnh vệ tinh mới do trang này thu thập cho thấy Nga đã đưa máy bay trở lại căn cứ này. Tính đến ngày 5/7, 4 máy bay cỡ lớn đã xuất hiện tại Engels, phần lớn hoặc toàn bộ được xác định là máy bay ném bom chiến lược.

Căn cứ không quân Engels-2 đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng phòng vệ Ukraine. Trong đêm 5/7, các vụ nổ được ghi nhận gần khu vực căn cứ và những đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy có máy bay không người lái xuất hiện trên bầu trời. Nhiều khả năng các máy bay Nga có mặt tại căn cứ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, tuy nhiên hiện chưa rõ thiệt hại cụ thể.

Việc Nga đưa máy bay ném bom trở lại một khu vực từng nhiều lần bị tập kích có thể là dấu hiệu cho thấy nước này đang chuẩn bị cho một đợt tấn công tên lửa mới. Một số kênh giám sát nguồn mở đã ghi nhận các dấu hiệu cho thấy hoạt động chuẩn bị như vậy trong những ngày gần đây.