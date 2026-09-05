Nga phát triển cấu hình Su-57 làm “máy bay mẹ” cho UAV

Nga được cho là đang chuẩn bị giới thiệu dòng máy bay không người lái (UAV) phóng từ trên không có thể tích hợp với tiêm kích Su-57, qua đó mở rộng đáng kể khả năng trinh sát, tác chiến điện tử, chỉ thị mục tiêu và tấn công của loại máy bay này.

Một số nguồn tin Nga gần đây cho biết các UAV mới có thể nằm trong số những hệ thống vũ khí chưa được công bố mà Moscow dự kiến giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Ai Cập 2026.

Máy bay Su-57 bay cùng UAV S-70 Okhonik. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Su-57 có thể mang UAV trong khoang vũ khí

Các thông tin trên truyền thông Nga cùng tài liệu sáng chế cho thấy hãng Sukhoi đã nghiên cứu phát triển UAV có thể được phóng từ thế hệ thứ năm Su-57 ít nhất từ giai đoạn 2023-2024. Năm 2024, ông Sergey Chemezov, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ nhà nước Rostec, cũng xác nhận các UAV loại này đang được tích hợp với Su-57.

Theo ý tưởng đang được phát triển, Su-57 có thể đóng vai trò như một “máy bay mẹ”, mang theo và triển khai nhiều loại UAV phục vụ các nhiệm vụ khác nhau. Những phương tiện không người lái này về cơ bản có thể trở thành một dạng vũ khí hoặc phương tiện tác chiến mới trên máy bay, có khả năng tự bay tới khu vực mục tiêu sau khi được phóng.

Cách tiếp cận này có thể giúp Su-57 linh hoạt hơn trong hàng loạt nhiệm vụ, từ trinh sát, phát hiện mục tiêu, tác chiến điện tử đến tấn công.

Một UAV cỡ nhỏ có thể được phóng đi từ Su-57 để trinh sát khu vực, tìm kiếm hệ thống phòng không đối phương hoặc cung cấp dữ liệu chỉ thị mục tiêu. Một biến thể khác có thể mang thiết bị tác chiến điện tử nhằm gây nhiễu radar, cảm biến hoặc hệ thống thông tin liên lạc của đối phương.

Ngoài ra, Nga có thể phát triển phiên bản UAV tấn công dùng một lần, mang đầu đạn và hoạt động tương tự đạn tuần kích. Sau khi được Su-57 phóng đi, UAV có thể tự tìm kiếm và tấn công mục tiêu mà không cần máy bay mang chúng phải tiếp cận sâu vào khu vực nguy hiểm.

Một số báo cáo còn đề cập phương án UAV tự hành được mang trong khoang vũ khí của Su-57. Theo thiết kế được mô tả, UAV có thể được phóng từ khoang trong, thực hiện nhiệm vụ rồi tự động quay trở lại. Ngoài ra, Su-57 cũng có thể mang UAV tấn công dùng một lần ở bên ngoài.

Nền tảng đa nhiệm

Nếu được triển khai thực tế, mô hình này có thể giúp tăng khả năng sống sót của Su-57 khi hoạt động trước các hệ thống phòng không hiện đại. Thay vì phải tiến gần radar hoặc trận địa tên lửa phòng không của đối phương để thu thập dữ liệu và xác định mục tiêu, Su-57 có thể phóng UAV trinh sát hoặc tác chiến điện tử từ khoảng cách xa. UAV sau đó tiếp tục tiến gần mục tiêu, trong khi tiêm kích vẫn duy trì vị trí an toàn hơn.

Trong trường hợp UAV bị bắn hạ, thiệt hại cũng thấp hơn đáng kể so với nguy cơ mất một tiêm kích có người lái cùng phi công.

Khả năng mang UAV trong khoang vũ khí bên trong đặc biệt đáng chú ý, bởi đây là yếu tố giúp hệ thống này khác với các loại vũ khí hoặc thiết bị thường được treo dưới cánh và thân máy bay.

Su-57 có hai khoang vũ khí chính bên trong thân cùng hai khoang nhỏ hơn ở khu vực gốc cánh. Các khoang chính được thiết kế để chứa những loại vũ khí có kích thước tương đối lớn, trong khi các khoang bên chủ yếu dành cho tên lửa không đối không tầm ngắn.

Do đó, nếu UAV được chế tạo đủ nhỏ gọn, Su-57 về lý thuyết có thể mang chúng hoàn toàn bên trong thân. Cấu hình này cho phép tiêm kích duy trì phần lớn đặc tính tàng hình, giảm khả năng bị radar đối phương phát hiện cho tới khi UAV được phóng ra.

Việc tích hợp UAV cũng có thể trở thành một yếu tố được Nga sử dụng để tăng sức hấp dẫn của Su-57 trên thị trường xuất khẩu. Loại tiêm kích này đã nhận được hợp đồng từ nhiều khách hàng nước ngoài, trong đó hoạt động bàn giao cho Algeria được cho là đã bắt đầu từ năm 2025.

Nếu khả năng vận hành như một “máy bay mẹ” cho nhiều loại UAV được hoàn thiện, Su-57 có thể được quảng bá không chỉ như một tiêm kích tàng hình thế hệ mới mà còn là nền tảng điều phối các phương tiện không người lái trong các nhiệm vụ trinh sát, chế áp phòng không, tác chiến điện tử và tấn công.