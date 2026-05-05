Người lính trẻ trưởng thành qua từng ngày học tập và rèn luyện

Thứ Ba, 06:09, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những ngày đầu khoác lên mình màu áo lính, với nhiều chiến sĩ trẻ, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là một thử thách. 

Môi trường quân đội với kỷ luật nghiêm, nề nếp chặt chẽ khiến không ít tân binh còn bỡ ngỡ. Nhưng chính trong môi trường ấy, bằng sự quan tâm, gần gũi của cán bộ chỉ huy, những người lính trẻ đang từng bước trưởng thành, vững vàng hơn qua từng ngày huấn luyện. 

Bằng sự quan tâm, gần gũi và trách nhiệm của cán bộ chỉ huy tại Trung đoàn 123 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn), đã giúp các chiến sĩ trẻ còn nhiều bỡ ngỡ tại đơn vị nhanh chóng trưởng thành, vững vàng về bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao

Ngay từ những ngày đầu nhập ngũ, các chiến sĩ trẻ tại Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã được tham gia sinh hoạt chính trị, học tập truyền thống, tìm hiểu lịch sử dân tộc và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 Công tác huấn luyện được triển khai bài bản, khoa học, phù hợp với từng đối tượng chiến sĩ. Từ điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, đến rèn luyện thể lực, sử dụng vũ khí trang bị… tất cả đều được tổ chức chặt chẽ, theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao. 

“Bản thân tôi luôn xác định tốt trách nhiệm của người chiến sĩ, tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị. Trong huấn luyện luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn, chăm chỉ luyện tập, học hỏi kinh nghiệm từ các cán bộ và đồng đội để từng bước nâng cao kết quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”, binh nhì Nông Chí Thành chia sẻ.

Trong quá trình tổ chức huấn luyện, các đơn vị chú trọng xây dựng kế hoạch huấn luyện khoa học, phù hợp với trình độ nhận thức và khả năng tiếp thu của chiến sĩ trẻ. 

Không chỉ rèn luyện trên thao trường, đời sống tinh thần của chiến sĩ trẻ cũng được quan tâm thông qua nhiều hoạt động phong phú. Các hoạt động thể dục thể thao, tăng gia sản xuất giúp nâng cao thể lực và tinh thần trách nhiệm. 

Trung úy Ngụy Quang Huy, Phó Bí thư Chi đoàn Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn cho biết Chi đoàn đã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và giao lưu sinh hoạt tập thể như bóng đá, bóng chuyền và tổ chức hái hoa dân chủ, cũng như các trò chơi tập thể. Qua đó tạo không khí vui tươi, đoàn kết, giúp cán bộ chiến sĩ cũng như các chiến sĩ mới và thư giãn sau những giờ học tập, huấn luyện và thêm gắn bó trong đơn vị.

Thiếu úy La Văn Bình, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn khẳng định việc duy trì nề nếp sinh hoạt chính quy được thực hiện nghiêm túc. Từ giờ giấc sinh hoạt, huấn luyện đến nội vụ, vệ sinh doanh trại đều được kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên.

Qua huấn luyện, mỗi chiến sĩ trẻ đã dần hình thành thói quen làm việc khoa học, tác phong nhanh nhẹn, chấp hành nghiêm kỷ luật, góp phần xây dựng môi trường chính quy, kỷ luật và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Thiếu úy La Văn Bình cho biết, qua thời gian triển khai, nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ của đơn vị được nâng lên rõ rệt. Chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội, chấp hành kỷ luật và tích cực học tập, huấn luyện. Chất lượng huấn luyện và nề nếp chính quy của đơn vị ngày càng được nâng lên.

Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, đổi mới phương pháp huấn luyện, tăng cường quản lý kỷ luật và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, đến khi dần thích nghi, mỗi chiến sĩ trẻ đều trưởng thành qua từng ngày. Chính sự đồng hành của cán bộ, chỉ huy đã giúp họ vững vàng hơn, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

140 sĩ quan công an Đồng Tháp được thăng cấp quân hàm

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2026, công an tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá, Thượng tá đối với các lãnh đạo, Chỉ huy cấp phòng; đội và tương đương; Trưởng công an xã, phường thuộc Công an tỉnh.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Tag: bộ chỉ huy Lạng Sơn Trung đoàn 123 huấn luyện tân binh
Chiến sĩ mới sau 1 tháng nhập ngũ: “Tôi thấy mạnh mẽ, trưởng thành hơn”

VOV.VN - Những ngày đầu nhập ngũ là thử thách lớn với chiến sĩ mới khi chuyển từ môi trường tự do sang kỷ luật nghiêm ngặt. Tại Trung tâm Huấn luyện 334, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, công tác ổn định tư tưởng, chăm lo đời sống được chú trọng, tạo nền tảng nâng cao chất lượng huấn luyện ngay từ những ngày đầu.

Gần 3.300 thanh niên Điện Biên, Sơn La nô nức lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Sáng nay (6/3), 2 tỉnh Điện Biên, Sơn La đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026, tiễn gần 3.300 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân.

Tuổi trẻ cả nước nô nức lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Theo kế hoạch, Lễ giao nhận quân năm 2026 diễn ra trong 3 ngày (4, 5 và 6/3) tại các điểm giao nhận quân ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hôm nay, Lễ giao nhận quân tại các tiếp tục diễn ra tại 10 tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Quân khu 4, Quân khu 9.

