Nhiệm vụ đặc biệt tạo kỳ tích quân sự Việt Nam

Với tinh thần thần tốc, táo bạo, bất ngờ và quyết thắng, lực lượng vũ trang Quân khu 5 phối hợp cùng Hải quân nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, góp phần tạo thế và lực quan trọng trên hướng biển trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

51 năm trôi qua, phát huy tinh thần thần tốc giải phóng Trường Sa, quân dân Trường Sa đoàn kết, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Đông C huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đảo

51 năm trước, cùng với đoàn quân thần tốc tiến về Sài Gòn, đã có một lực lượng đặc biệt được giao thực hiện một nhiệm vụ cũng rất đặc biệt trên mặt trận Biển Đông, đó là giải phóng các đảo gần bờ và Quần đảo Trường Sa. Đây có thể nói là một quyết định táo bạo, đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Trung ương Đảng và Bộ Quốc phòng đối với vấn đề chủ quyền biển đảo lúc bấy giờ.

Theo PGS.TS, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, chiến dịch giải phóng Trường Sa là một kỳ tích quân sự Việt Nam, bởi sự sáng suốt trong việc chớp thời cơ và sáng tạo khi lần đầu tiên ta dùng một lực lượng nhỏ, tinh nhuệ để giải phóng đảo.

51 năm sau ngày giải phóng, Trường Sa hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, khang trang hơn, vững chãi hơn giữa biển khơi Tổ quốc. Trên từng đảo nổi, đảo đá, từng điểm đóng quân, tinh thần đoàn kết quân – dân luôn được vun đắp bền chặt. Những mái nhà kiên cố, những vườn rau xanh, những lớp học nơi đảo xa… là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của Trường Sa hôm nay.

Chị Nguyễn Thị Thanh Phương, người dân đảo Trường Sa, Đặc khu Trường Sa chia sẻ: Từ lâu, Trường Sa là quê hương thứ 2 của gia đình. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của các cấp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên đảo đã khá đầy đủ. Mỗi người dân trên đảo tự hào vì được đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Một ca tuần tra bảo vệ đảo của cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa

"Dẫu đảo xa còn nhiều khó khăn so với đất liền, thời tiết khắc nghiệt nhưng quân và dân Trường Sa luôn đoàn kết, yêu thương, xem "đảo là nhà, biển cả là quê hương", vững tin bám biển. Gia đình tôi cũng như toàn bộ người dân trên đảo rất tự hào vì được đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc", chị Nguyễn Thị Thanh Phương nói.

Phát huy truyền thống chiến thắng thần tốc năm xưa, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Đặc khu Trường Sa hôm nay luôn nêu cao ý chí quyết tâm, đoàn kết một lòng, kiên cường bám đảo, giữ biển, xây dựng Trường Sa ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên Đảo Trường Sa khẳng định, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí kiên cường, bất khuất, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; bất luận trong điều kiện hoàn cảnh nào, dù có phải hy sinh cũng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

"Chúng tôi đã tổ chức thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc đảo và vùng biển được phân công, tuyệt đối không để Tổ quốc bị bất ngờ từ hướng biển", Trung tá Phụng nói.

Chiến sĩ đảo Sơn Ca – Quần đảo Trường Sa tìm hiểu giá trị lịch sử của ngày 30/4 bên cột mốc chủ quyền

Là lực lượng trực tiếp được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ quần đảo Trường Sa, vùng biển đảo có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, nắm chắc tình hình, xác định rõ đối tác, đối tượng; chủ động nhận diện các âm mưu, thủ đoạn xâm phạm chủ quyền biển đảo của nước ngoài; đồng thời thực hiện tốt phương châm, đối sách xử trí các tình huống trên biển theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước; phát huy tinh thần thần tốc giải phóng Trường Sa, bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

"Đảng ủy Vùng tập trung xây dựng con người và xác định con người chính là linh hồn của chiến thắng. Chúng tôi chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí sẵn sàng chiến đấu, tinh thần cống hiến và lòng trung thành tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ. Mỗi đảo, mỗi tàu, mỗi trạm radar đều là pháo đài thép, nơi từng người lính là cột mốc sống để bảo vệ chủ quyền biển đảo", Thượng tá Bùi Xuân Bình, Chính ủy Vùng 4 Hải quân khẳng định.

Việc kịp thời giải phóng các đảo và quần đảo trên Biển Đông có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của toàn dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tiếp bước truyền thống hào hùng ấy, hôm nay quân và dân Trường Sa tiếp tục đoàn kết một lòng, kiên cường bám biển, bám đảo, quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đảo thiêng liêng của Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống.