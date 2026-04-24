Xây dựng Bảo tàng Trường Sa, nơi kể câu chuyện giữ biển đảo Tổ quốc

Thứ Sáu, 14:31, 24/04/2026
VOV.VN - Công trình Bảo tàng Trường Sa tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa sẽ được khởi công vào ngày 29/4, đúng dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng quần đảo Trường Sa và thống nhất đất nước. Đây là thiết chế văn hóa có ý nghĩa đặc biệt nhằm lưu giữ, trưng bày các tư liệu, hiện vật về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Bảo tàng Trường Sa được xây dựng trên khu đất rộng hơn 17.100 m², phía Đông giáp biển, phía Tây tiếp giáp Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, hai phía còn lại giáp các khu du lịch. Bảo tàng có diện tích xây dựng khoảng 3.800 m², gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Tổng kinh phí xây dựng gần 300 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Vinhomes tài trợ 100%.

Thiết kế công trình là phương án đoạt giải nhất trong cuộc thi tuyển kiến trúc do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Tổng thể kiến trúc được tạo hình từ ba nhánh vươn từ đất liền hướng ra quần đảo Trường Sa và Biển Đông, gợi liên tưởng về hành trình bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hệ thống rèm che nắng bằng bê tông cốt sợi thủy tinh được tạo hình hoa văn san hô đỏ cách điệu, kết hợp vật liệu gạch bê tông đỏ và các mảng bê tông mô phỏng tấm gỗ uốn lượn, tái hiện kỹ thuật đóng tàu gỗ truyền thống và dáng vóc thuyền chiến Hải quân triều Nguyễn.

Phối cảnh khu trưng bày phía trong bảo tàng.

Không gian kiến trúc và cảnh quan của bảo tàng được tổ chức theo hướng mở, kết nối hài hòa giữa công trình, cây xanh và mặt nước, phù hợp với định hướng phát triển bền vững. Công trình nằm liền kề Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, góp phần hình thành quần thể văn hóa – lịch sử về biển đảo tại khu vực Cam Lâm.

Để chuẩn bị nội dung trưng bày, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khảo sát và lập danh mục sưu tầm đợt đầu với hơn 1.150 hình ảnh, tài liệu và hiện vật liên quan đến Trường Sa, gồm hàng trăm hình ảnh, tài liệu, phim tư liệu và hiện vật có giá trị lịch sử.

Phối cảnh Bảo tàng Trường Sa hướng ra biển Đông.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Bảo tàng Trường Sa sẽ trở thành thiết chế văn hóa quan trọng, phục vụ nghiên cứu, trưng bày và giới thiệu các tư liệu, hiện vật về lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt, nhằm trưng bày, giới thiệu các hiện vật và tư liệu quý về Trường Sa; đồng thời là biểu tượng khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần hun đúc lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Theo kế hoạch, Bảo tàng Trường Sa dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý I năm 2028.

“Bảo tàng Trường Sa được Tập đoàn Vingroup tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ bàn giao cho tỉnh Khánh Hòa quản lý, khai thác và vận hành, phục vụ nhân dân và du khách cả nước đến tham quan. Đây cũng sẽ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ, đồng thời kết nối với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, hình thành trục di sản văn hóa – tâm linh về biển đảo tại khu vực này”, ông Nguyễn Thanh Hà cho biết.

Bảo tàng Trường Sa được xây dựng liền kề Khu tưởn niệm Chiến sỹ Gạc Ma, sẽ trở thành nơi giáo dục truyền thông giữ biển đảo Tổ quốc.
Thái Bình /VOV-Tây Nguyên
Rộn ràng mùa Rija Nagar trên làng Chăm Phước Hữu, Khánh Hòa

VOV.VN - Giữa tháng 4 dương lịch, khi tiếng trống Paranưng và kèn Saranai vang lên rộn ràng, nhiều làng Chăm ở khu vực Nam Trung Bộ lại bước vào mùa lễ hội Rija Nagar – lễ hội mở đầu năm mới theo Chăm lịch.

Triển lãm ảnh nhân dịp 50 năm giải phóng Trường Sa

VOV.VN - Sáng 17/3, tại Cam Ranh, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Cục Chính trị Hải quân, CLB phóng viên ảnh Hà Nội, Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa – Tổ quốc nơi đầu sóng” và “Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng – 70 năm hành trình giữ biển”.

“Mỗi khi cất lên những câu hát về Trường Sa, tôi lại thấy rưng rưng”

VOV.VN - 8 lần ra đảo Trường Sa, NSƯT Khánh Hòa tâm sự: Mỗi lần cất lên những câu hát về Trường Sa, về người lính đảo, chị lại thấy rưng rưng.

Đắk Lắk khai mạc triển lãm lưu động về Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Từ ngày 25 - 27/10, tỉnh Đắk Lắk tổ chức “Triển lãm lưu động Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử” tại thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Búk.

