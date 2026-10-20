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Nhiều loại vũ khí sẽ xuất hiện tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026

Thứ Ba, 11:12, 20/10/2026
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VOV.VN - Sáng 20/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Đến nay, đã có 189 đầu mối, công ty đến từ 36 quốc gia đăng ký tham gia, trong đó có Anh, Nga, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ,...

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 từ ngày 10 đến 13/12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Đây là lần thứ ba Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế, sau thành công của các kỳ Triển lãm năm 2022 và năm 2024.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) cho biết, lễ khai mạc dự kiến diễn ra từ 9h đến 10h30 ngày 10/12, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Chương trình có phần trình diễn của lực lượng đặc công và bay chào mừng bằng trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân. Ban tổ chức dành hai ngày 12 và 13/12 để đón nhân dân tham quan triển lãm.

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Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng)

Đến nay, đã có 189 đầu mối, công ty đến từ 36 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày, trong đó có 16 gian hàng quốc gia, bao gồm: Anh, Ba Lan, Belarus, Brazil, Canada, CH Séc, Croatia, Iran, Italy, Myanmar, Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Slovakia.

Nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật được giới thiệu

Triển lãm có tổng diện tích khoảng 123.800m², tăng khoảng 23.800m² so với năm 2024, gồm khu trưng bày trong nhà rộng khoảng 23.500m² và khu trưng bày ngoài trời khoảng 24.700m², được bố trí thành 7 khu vực chính.

Các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế sẽ giới thiệu phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị phục vụ lực lượng Hải quân, Lục quân, Phòng không - Không quân, tác chiến không gian mạng và công tác hậu cần, kỹ thuật.

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Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, sáng 20/10, tại Hà Nội

Tại khu trưng bày ngoài trời, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an dự kiến giới thiệu vũ khí, trang bị kỹ thuật đang có trong biên chế của Quân đội và Công an nhân dân, trong đó có nhiều chủng loại mới. Các gian hàng trong nhà của Bộ Quốc phòng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ do các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.

Triển lãm còn có không gian trưng bày sản phẩm kinh tế - quốc phòng và văn hóa ba miền, rộng khoảng 8.200m². Khu vực này giới thiệu các sản phẩm kinh tế - quốc phòng tiêu biểu, sản phẩm thương hiệu quốc gia và sản phẩm làng nghề đặc trưng vùng miền, kết hợp các hoạt động tương tác, trải nghiệm. Trong khuôn khổ triển lãm, còn có không gian văn hóa Việt Nam với chủ đề “Việt Nam gấm hoa - khát vọng vươn xa”. Bộ Quốc phòng Lào cũng tham gia trưng bày tại triển lãm.

Bên cạnh đó, khu trải nghiệm quốc phòng và trò chơi quân sự có diện tích khoảng 11.000m², với các nội dung trải nghiệm quân y, kỹ thuật đặc công, chó nghiệp vụ và bắn súng mô phỏng.

44 đoàn từ 30 quốc gia đăng ký tham dự

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Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại

Theo Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Cơ quan Trưởng Tiểu ban Lễ tân triển lãm, Việt Nam đã gửi thư mời tới 163 đoàn khách từ 56 quốc gia; đến nay, 44 đoàn từ hơn 30 quốc gia đã đăng ký tham dự triển lãm. Đây là các đoàn khách mời của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Với chủ đề “Hòa bình, Hữu nghị, Hợp tác cùng phát triển”, triển lãm hướng tới tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng và xây dựng lòng tin giữa Việt Nam với các nước; tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước và quốc tế giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Sự kiện cũng nhằm thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, đa dạng hóa các kênh mua sắm, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật, hậu cần; tìm hiểu xu hướng phát triển vũ khí, trang bị trên thế giới, đồng thời quảng bá năng lực, tiềm lực công nghiệp quốc phòng Việt Nam và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sản phẩm.

Triển lãm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đây là sự kiện đối ngoại quốc phòng quy mô lớn, đa lĩnh vực, góp phần khẳng định đường lối quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam, lan tỏa hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

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Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc phòng tại triển lãm Eurosatory 2026

VOV.VN - Nhận lời mời của Bộ Quân đội và Cựu Chiến binh Pháp, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn tham dự Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory tại Pháp.

Diệp Thảo/VOV.VN
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