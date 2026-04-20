Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng Châu Á và An ninh Quốc gia Châu Á 2026

Thứ Hai, 17:43, 20/04/2026
VOV.VN - Ngày 20/4, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng dẫn đầu tham dự Lễ Khai mạc Triển lãm Quốc phòng Châu Á và An ninh Quốc gia Châu Á 2026, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Malaysia, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn tham dự Triển lãm Quốc phòng châu Á và An ninh Quốc gia châu Á (DSA) lần thứ 19, tổ chức tại Malaysia.

Tham gia đoàn có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lễ Khai mạc Triển lãm dưới sự chủ trì của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim

Triển lãm Quốc phòng châu Á DSA 2026 quy tụ khoảng 50.000 khách thương mại, 600 đoàn khách dân sự và đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng, quân đội từ 60 nước, trong đó có 38 nước tham gia trưng bày và khoảng 1.400 công ty, tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu của thế giới.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại lễ khai mạc

Triển lãm năm nay trưng bày 15 nhóm chuyên đề, nổi bật là các sản phẩm quân sự hiện đại như máy bay, tàu chiến, xe thiết giáp, tên lửa tầm thấp vác vai, hệ thống súng phòng không, súng laser…, các loại đạn dược, quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng. Các lĩnh vực công nghệ nổi bật bao gồm: Tác chiến điện tử, An ninh mạng, Trí tuệ nhân tạo, Tác chiến đa vùng miền, Robot và hệ thống không người lái, Quân y.

Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia triển lãm thể hiện sự quan tâm đối với hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, khẳng định Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế về lĩnh vực công nghiệp quốc phòng theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng pháp luật của Việt Nam và các cam kết quốc tế khác. 

Các đại biểu tham dự Lễ Khai mạc Triển lãm Quốc phòng Châu Á và An ninh Quốc gia Châu Á 2026

Trong sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã tiếp xúc song phương trưởng đoàn một số nước; cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham quan các gian hàng, thúc đẩy trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác, phù hợp với năng lực của mỗi bên, cũng như tăng cường quan hệ hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam với các nước trong thời gian tới.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 10/3, Bộ Quốc phòng gặp mặt báo chí giới thiệu giao lưu hữu nghị quốc phòng Biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10. Theo kế hoạch chương trình giao lưu diễn ra từ ngày 18-19/3 tại khu vực biên giới chung của hai nước tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Quỳnh Trang/VOV.VN
Tag: triển lãm quốc phòng An ninh Quốc gia Châu Á Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng
Công bố Quyết định bổ nhiệm Chính ủy Bộ CHQS Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 17/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định nhân sự cán bộ và bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt già làng, chức sắc tôn giáo khu vực Nam Bộ

VOV.VN - Ngày 18/4, tại thành phố Cần Thơ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Chương trình gặp mặt già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Nam Bộ năm 2026.

Bổ nhiệm Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi

VOV.VN - Chiều 17/4, tại Gia Lai, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị về công tác cán bộ.

