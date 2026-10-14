Quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia diễn tập chung phòng thủ dân sự

Thực hiện Thỏa thuận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Hội nghị cấp Bộ trưởng năm 2019, Kế hoạch hợp tác Quốc phòng năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia, sáng 14/10, tại Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Hà Nội), Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha dự và chỉ đạo diễn tập. Ảnh: Quang Vinh

Dự, chỉ đạo Diễn tập có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Phát biểu khai mạc Diễn tập, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, hiện nay, thế giới và khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức ngày càng lớn; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các sự cố, thảm họa môi trường…, an ninh phi truyền thống đã trở thành mối quan tâm chung của toàn cầu.

“Là những quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp, việc tăng cường năng lực phòng thủ dân sự không chỉ là nhiệm vụ cấp bách của mỗi nước, mà còn là sự đóng góp quan trọng vào an ninh chung của khu vực”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ khai mạc diễn tập. Ảnh: Quang Vinh

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, cuộc diễn tập chung lần này là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp, là minh chứng sinh động, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Quân đội ba nước trong việc sẵn sàng phối hợp xử lý những vấn đề về an ninh phi truyền thống trong khu vực, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân mỗi nước.

Diễn tập cũng là cơ hội quý báu để Quân đội ba nước cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, sự cố, thảm họa xuyên biên giới.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa Quân đội 3 nước trong cứu trợ thảm họa, thiên tai; góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng thủ dân sự; củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết, sự hợp tác toàn diện của Quân đội 3 nước, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng khu vực hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển.

Đại tá Khamphai Uanvilay, Cục trưởng Cục Huấn luyện Quân đội nhân dân Lào, đánh giá phía Việt Nam chuẩn bị địa điểm và các nội dung diễn tập chu đáo. Dù gặp một số khó khăn về ngôn ngữ và thời tiết nóng bức, lực lượng quân đội ba nước đã nỗ lực phối hợp, khắc phục trở ngại để hoàn thành công tác chuẩn bị và luyện tập.

Đại tá Khamphai Uanvilay, Cục trưởng Cục Huấn luyện Quân đội nhân dân Lào.

Trong khi đó, Đại tá Long Kimthean, Phó Cục trưởng Cục Huấn luyện, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, cho biết quá trình tập huấn, huấn luyện cùng quân đội Việt Nam và Lào giúp lực lượng cứu hộ, cứu nạn Campuchia tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nhất là trong ứng cứu tại vùng ngập lụt, cứu hộ công trình sập đổ, triển khai bệnh viện dã chiến và xử lý sự cố hóa chất. Đây đều là những vấn đề an ninh phi truyền thống, giúp quân đội Campuchia nâng cao năng lực và có thêm kinh nghiệm thực tiễn để vận dụng vào công tác ứng phó tại nước mình.

Đại tá Long Kimthean, Phó Cục trưởng Cục Huấn luyện, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Diễn tập chia thành 2 giai đoạn với sự tham gia của Quân đội nhân dân Việt Nam, nòng cốt là lực lượng công binh, phòng không-không quân, hóa học, thông tin liên lạc, quân y, bộ đội biên phòng, cùng với Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Giai đoạn 1 là tổ chức chuẩn bị ứng phó thảm họa siêu bão, với các vấn đề huấn luyện: Thiết lập sở chỉ huy liên hợp và giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng. Giai đoạn 2 là thực hành ứng phó thảm họa siêu bão, với các vấn đề huấn luyện: Ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt và triển khai bệnh viện dã chiến; ứng cứu sập đổ công trình; ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm.

Để cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc diễn tập, tổ chức điều hành chặt chẽ, đúng ý định, kế hoạch; xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh, bảo đảm diễn tập sát thực tế, phù hợp với tình hình hiện nay.

Các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, chủ động hiệp đồng chặt chẽ, để hoàn thành xuất sắc từng vấn đề huấn luyện; thực hiện các nội dung diễn tập theo đúng ý định, điều hành của Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Lực lượng phục vụ thực hiện tốt công tác bảo đảm cho diễn tập, nhất là việc bảo đảm thao trường, bãi tập, thông tin liên lạc, cơ yếu và hậu cần, kỹ thuật cho các lực lượng thực binh.

Thông qua diễn tập, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Quân đội mỗi nước tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra những bài học, giải pháp nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy và thực hành ứng phó với các tình huống; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch ứng phó phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội mỗi nước. Đây cũng là dịp để lực lượng ba nước tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập

Trong tình huống diễn tập, sau khi nhận lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân điều động trực thăng nhanh chóng tiếp cận khu vực ngập lụt, cô lập, tìm kiếm và thả hàng cứu trợ cho người dân. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Các chiến sĩ điều ca nô hỗ trợ người dân gặp nạn trong tình huống giả định. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Các lực lượng Quân đội 3 nước triển khai chó nghiệp vụ trong tình huống cứu hộ giả định. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Lực lượng hoá học Quân đội 3 nước khẩn trương ứng cứu người gặp nạn trong tình huống giả định sập nhà kho chứa hóa chất độc. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Tại bệnh viện dã chiến, các nạn nhân được thực hiện đầy đủ các quy trình chẩn đoán bao gồm: Xét nghiệm, siêu âm, X-quang, điện tim và các xét nghiệm chuyên sâu. Sau khi được chẩn đoán chính xác, bệnh nhân được hồi sức tích cực, phẫu thuật và điều trị chuyên khoa. Ảnh: Bộ Quốc phòng