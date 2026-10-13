Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026

Dự lễ khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ Quảng Ninh năm 2026 có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố; cùng đại biểu các bộ, ngành, lực lượng vũ trang và một số địa phương.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026 gồm 3 giai đoạn, 8 vấn đề huấn luyện.

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn, 8 vấn đề huấn luyện. Các nội dung trọng tâm là vận hành cơ chế chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị, thực hành tác chiến phòng thủ; vận hành bệnh viện dã chiến, phòng thủ dân sự và thực binh “Vòm phòng không bền vững”.

Để chuẩn bị cho cuộc diễn tập, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khảo sát địa hình, xây dựng sở chỉ huy, bố trí khu vực thực hành và thực binh; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, thông tin liên lạc. Công tác tập huấn, huấn luyện và rà soát phương án xử trí tình huống được triển khai nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an và các cơ quan liên quan.

Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong diễn tập.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố trong nhiệm kỳ 2025–2030. Diễn tập nhằm kiểm tra năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; đồng thời nâng cao trình độ tham mưu, phối hợp xử lý tình huống quốc phòng, an ninh và phòng thủ dân sự.

Ông Quản Minh Cường yêu cầu các lực lượng nắm chắc nội dung, nguyên tắc, phối hợp chặt chẽ và chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định an toàn trong suốt quá trình diễn tập. Sau diễn tập, các cơ quan, đơn vị cần rà soát, bổ sung văn kiện tác chiến và kế hoạch phòng thủ dân sự sát thực tiễn.

Sáng 13/10, thành phố Quảng Ninh tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026.

Ông Quản Minh Cường đề nghị: “Một là, nêu cao tinh thần trách nhiệm: Từng đồng chí trong khung diễn tập, từ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đến các chiến sĩ lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân tự vệ phải nhập vai, nắm chắc nội dung, nguyên tắc tác chiến, linh hoạt và sáng tạo trong xử lý các tình huống giả định; Hai là, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa Cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành phải tạo thành một khối thống nhất, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, hậu cần - kỹ thuật sẵn sàng, chuẩn bị kỹ lưỡng cho các giai đoạn thực binh; Ba là, yêu cầu các lực lượng chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và tài sản của nhân dân.”

Với nhiều nội dung thực hành và sự tham gia của các lực lượng, cuộc diễn tập là dịp để thành phố kiểm tra khả năng vận hành cơ chế, phối hợp xử lý tình huống và điều chỉnh các phương án phòng thủ phù hợp với thực tế. Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026 kết thúc ngày 15/10.