Quân khu 2 bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu 2 năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, để lại nhiều dấu ấn cả về chất lượng chuyên môn và ý nghĩa chính trị.

Các đại biểu dự bế mạc hội thi.

Bằng tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết, 56 thí sinh tham gia hội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nhất là đã nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025- 2030; chuẩn bị đề cương bài thi công phu, bố cục chặt chẽ, logic, qua đó truyền tải nhiều vấn đề mới, đi sâu phân tích, cập nhật những thông tin thời sự, kết hợp liên hệ thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, có số liệu và dẫn chứng minh họa phong phú để làm sáng tỏ cả về lý luận và thực tiễn, nhiều bài thi có tính thuyết phục cao.

Các thí sinh cơ bản có phương pháp tác phong tốt, thoát ly đề cương, thuyết trình mạch lạc và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các phần thi góp phần nâng cao chất lượng bài nói, truyền tải được nhiều thông tin, hình ảnh ấn tượng, tạo sự cuốn hút đối với người nghe.

Ban tổ chức trao giải cho các đồng chí đoạt giải tại Hội thi.

Kết quả, 100% báo cáo viên tham gia dự thi đạt loại giỏi; trong đó có 9 đồng chí tiêu biểu, xuất sắc được lựa chọn vào thi vòng chung khảo và tham gia đội tuyển của Quân khu để chuẩn bị tham gia hội thi cấp toàn quân (dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6 tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1).

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 biểu dương tinh thần làm việc khách quan, công tâm, trách nhiệm cao của Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký hội thi; đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của các thí sinh.

Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở cơ quan, đơn vị; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền miệng theo hướng “chủ động, kịp thời, chính xác, thuyết phục”, gắn lý luận với thực tiễn, lấy người nghe làm trung tâm, tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Trung tướng Phạm Đức Duyên trao Bằng khen cho các đồng chí đạt giải Nhất, Nhì tại hội thi.

Dịp này, Ban tổ chức hội thi trao Bằng khen của Chính ủy Quân khu cho các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì Ba; trao Giấy khen cho các thí sinh đoạt giải Khuyến khích.