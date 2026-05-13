中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quân khu 2 bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026

Thứ Tư, 10:59, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân khu 2 vừa tổ chức chấm thi vòng chung khảo đối với 9 thí sinh xuất sắc nhất và bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 dự và phát biểu chỉ đạo Lễ bế mạc.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu 2 năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, để lại nhiều dấu ấn cả về chất lượng chuyên môn và ý nghĩa chính trị.

quan khu 2 be mac hoi thi bao cao vien gioi nam 2026 hinh anh 1
Các đại biểu dự bế mạc hội thi.

Bằng tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết, 56 thí sinh tham gia hội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nhất là đã nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025- 2030; chuẩn bị đề cương bài thi công phu, bố cục chặt chẽ, logic, qua đó truyền tải nhiều vấn đề mới, đi sâu phân tích, cập nhật những thông tin thời sự, kết hợp liên hệ thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, có số liệu và dẫn chứng minh họa phong phú để làm sáng tỏ cả về lý luận và thực tiễn, nhiều bài thi có tính thuyết phục cao.

Các thí sinh cơ bản có phương pháp tác phong tốt, thoát ly đề cương, thuyết trình mạch lạc và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các phần thi góp phần nâng cao chất lượng bài nói, truyền tải được nhiều thông tin, hình ảnh ấn tượng, tạo sự cuốn hút đối với người nghe.

quan khu 2 be mac hoi thi bao cao vien gioi nam 2026 hinh anh 2
Ban tổ chức trao giải cho các đồng chí đoạt giải tại Hội thi.

Kết quả, 100% báo cáo viên tham gia dự thi đạt loại giỏi; trong đó có 9 đồng chí tiêu biểu, xuất sắc được lựa chọn vào thi vòng chung khảo và tham gia đội tuyển của Quân khu để chuẩn bị tham gia hội thi cấp toàn quân (dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6 tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1).

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 biểu dương tinh thần làm việc khách quan, công tâm, trách nhiệm cao của Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký hội thi; đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của các thí sinh.

quan khu 2 be mac hoi thi bao cao vien gioi nam 2026 hinh anh 3
Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của các thí sinh.

Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở cơ quan, đơn vị; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền miệng theo hướng “chủ động, kịp thời, chính xác, thuyết phục”, gắn lý luận với thực tiễn, lấy người nghe làm trung tâm, tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

quan khu 2 be mac hoi thi bao cao vien gioi nam 2026 hinh anh 4
Trung tướng Phạm Đức Duyên trao Bằng khen cho các đồng chí đạt giải Nhất, Nhì tại hội thi.

Dịp này, Ban tổ chức hội thi trao Bằng khen của Chính ủy Quân khu cho các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì Ba; trao Giấy khen cho các thí sinh đoạt giải Khuyến khích.

CTV Hoàng Trung/VOV-Tây Bắc
Tag: Quân khu 2 hội thi báo cáo viên quốc phòng Bí thư
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quân khu 2 tăng cường quân số cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Quân khu 2 tăng cường quân số cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2 cùng đoàn công tác của Quân khu vừa kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai. 

Quân khu 2 tăng cường quân số cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Quân khu 2 tăng cường quân số cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2 cùng đoàn công tác của Quân khu vừa kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai. 

Dấu chân Hoà bình: Hoa nở ở Abyei
Dấu chân Hoà bình: Hoa nở ở Abyei

VOV.VN - Có những vùng đất, chỉ cần nhắc tên thôi cũng đủ gợi lên cảm giác xa xôi và khắc nghiệt. Abyei - dải đất nằm giữa những đường ranh giới đầy biến động của châu Phi, nơi bụi đỏ phủ kín những con đường, nơi nắng cháy như thiêu đốt mặt đất.

Dấu chân Hoà bình: Hoa nở ở Abyei

Dấu chân Hoà bình: Hoa nở ở Abyei

VOV.VN - Có những vùng đất, chỉ cần nhắc tên thôi cũng đủ gợi lên cảm giác xa xôi và khắc nghiệt. Abyei - dải đất nằm giữa những đường ranh giới đầy biến động của châu Phi, nơi bụi đỏ phủ kín những con đường, nơi nắng cháy như thiêu đốt mặt đất.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng bàn giao 10 ngư dân gặp nạn cho phía Trung Quốc
Bộ đội Biên phòng Hải Phòng bàn giao 10 ngư dân gặp nạn cho phía Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 11/5, tại đường phân định Vịnh Bắc Bộ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hải Phòng chủ trì, phối hợp với các lực lượng bàn giao 2 tàu cá cùng 10 ngư dân Trung Quốc gặp nạn cho lực lượng chấp pháp Trung Quốc.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng bàn giao 10 ngư dân gặp nạn cho phía Trung Quốc

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng bàn giao 10 ngư dân gặp nạn cho phía Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 11/5, tại đường phân định Vịnh Bắc Bộ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hải Phòng chủ trì, phối hợp với các lực lượng bàn giao 2 tàu cá cùng 10 ngư dân Trung Quốc gặp nạn cho lực lượng chấp pháp Trung Quốc.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích