Quân khu 2 tăng cường quân số cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thứ Năm, 11:16, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2 cùng đoàn công tác của Quân khu vừa kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai. 

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Quân khu 2 đã tăng cường quân số gấp 6 lần cho các đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai.

Trung tướng Phạm Đức Duyên cùng đoàn công tác theo dõi tập huấn tại thực địa.
Nhiều di vật của liệt sĩ còn lại trên điểm cao 211.

Trước đó, Quân khu 2 đã tổ chức lớp tập huấn về công tác tìm kiếm, quy tập HCLS để thống nhất quy trình tổ chức tìm kiếm, quy tập HCLS, cách xác định các loại mộ và phương pháp thu thập di cốt liệt sĩ tại thực địa; quy trình khâm niệm và lập hồ sơ bàn giao HCLS; cách xác định tọa độ GPS và đánh dấu trên bản đồ ứng dụng và được thống nhất phương pháp phối hợp với các đội rà phá bom mìn, vật nổ trong xác minh HCLS.

Chính ủy Quân khu 2 cùng đoàn công tác tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Chính ủy Quân khu 2 tặng quà động viên lớp tập huấn.

Tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, Trung tướng Phạm Đức Duyên đã kiểm tra lớp tập huấn tại điểm cao 211 và nhấn mạnh việc tổ chức lớp tập huấn lần này chính là sự thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Sau lớp tập huấn, các đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tích cực tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thường xuyên báo cáo kết quả tìm kiếm, quy tập và rà soát nhu cầu về lực lượng, phương tiện, trang bị kỹ thuật để đề nghị Quân khu 2 và các địa phương bảo đảm. Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ và tinh thần làm việc cao nhất, “chỉ tính ngày, không tính thứ”, các đơn vị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến dịch.

Trung tướng Phạm Đức Duyên kiểm tra công tác rà phá tại thực địa và tặng quà động viên các lực lượng.

Dịp này, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã trao 130 triệu đồng hỗ trợ Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ 2 tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức lớp và đơn vị đăng cai tập huấn.

CTV Hoàng Trung/VOV-Tây Bắc
Phát hiện hài cốt liệt sĩ trong hầm chiến đấu ở Quảng Trị
VOV.VN - Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968 (Quân khu 4) vừa phát hiện một hài cốt liệt sĩ tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Quân đoàn 34 phát hiện, quy tập 12 bộ hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Ngày 10/4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Quân đoàn 34 thông tin đơn vị vừa quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại khu vực làng Doch 1, xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai).

Quảng Trị quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Đakrông

VOV.VN - Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ phát động, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn XiPa, xã Đakrông.

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Tính đến ngày 7/4, tại khu vực thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

500 ngày đêm tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ

VOV.VN - Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau và khát vọng đoàn tụ vẫn còn vẹn nguyên trong hàng triệu gia đình Việt Nam, hàng ngàn thân nhân liệt sĩ. Mỗi người lính ngã xuống nơi chiến trường là nỗi đau không gì có thể bù đắp được.

