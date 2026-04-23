Quân khu 2 tăng cường quân số cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Quân khu 2 đã tăng cường quân số gấp 6 lần cho các đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai.

Trung tướng Phạm Đức Duyên cùng đoàn công tác theo dõi tập huấn tại thực địa.

Nhiều di vật của liệt sĩ còn lại trên điểm cao 211.

Trước đó, Quân khu 2 đã tổ chức lớp tập huấn về công tác tìm kiếm, quy tập HCLS để thống nhất quy trình tổ chức tìm kiếm, quy tập HCLS, cách xác định các loại mộ và phương pháp thu thập di cốt liệt sĩ tại thực địa; quy trình khâm niệm và lập hồ sơ bàn giao HCLS; cách xác định tọa độ GPS và đánh dấu trên bản đồ ứng dụng và được thống nhất phương pháp phối hợp với các đội rà phá bom mìn, vật nổ trong xác minh HCLS.

Chính ủy Quân khu 2 cùng đoàn công tác tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Chính ủy Quân khu 2 tặng quà động viên lớp tập huấn.

Tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, Trung tướng Phạm Đức Duyên đã kiểm tra lớp tập huấn tại điểm cao 211 và nhấn mạnh việc tổ chức lớp tập huấn lần này chính là sự thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Sau lớp tập huấn, các đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tích cực tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thường xuyên báo cáo kết quả tìm kiếm, quy tập và rà soát nhu cầu về lực lượng, phương tiện, trang bị kỹ thuật để đề nghị Quân khu 2 và các địa phương bảo đảm. Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ và tinh thần làm việc cao nhất, “chỉ tính ngày, không tính thứ”, các đơn vị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến dịch.

Trung tướng Phạm Đức Duyên kiểm tra công tác rà phá tại thực địa và tặng quà động viên các lực lượng.

Dịp này, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã trao 130 triệu đồng hỗ trợ Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ 2 tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức lớp và đơn vị đăng cai tập huấn.