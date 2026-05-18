Quân khu 5 lấy mẫu ADN 34 phần mộ liệt sĩ để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thứ Hai, 15:44, 18/05/2026
VOV.VN - Sáng nay (18/5), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 5 phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN.

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành lấy mẫu ADN đối với 34 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghĩa Trung để phục vụ giám định, xác định danh tính và số hóa dữ liệu.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghĩa Trung (xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

Xã Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) là địa phương đầu tiên được Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 chỉ đạo triển khai thực hiện, rút kinh nghiệm cho các tỉnh, thành phố trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tiến hành khai quật mộ, lấy mẫu giám định ADN

Để bảo đảm tính chính xác và tránh sai sót, quy trình lấy mẫu được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy định. Trước đó, các lực lượng đã rà soát hồ sơ quản lý mộ, sơ đồ nghĩa trang, vị trí phần mộ, danh sách các mộ cần lấy mẫu và tiến hành khai quật.

Đợt này, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành lấy mẫu ADN 34 mộ hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin trong tổng số 74 mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Trung

Sau khi được thu thập, mẫu sẽ được niêm phong, mã hóa, ghi đầy đủ thông tin nhận diện và giao đơn vị giám định ADN theo quy định.

Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Đồng thời, toàn bộ dữ liệu liên quan tiếp tục được cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.

"Hành trình đưa anh về đất mẹ": Kỳ vọng không còn mộ liệt sĩ vô danh

VOV.VN - Chiến tranh đã lùi xa, song thân nhân nhiều liệt sĩ vẫn mòn mỏi tìm người thân của mình suốt hơn nửa thế kỷ qua. Chương trình “Hành trình đưa anh về đất mẹ” do Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan triển khai đang thắp lên hy vọng sớm đưa các anh trở về đúng tên, với quê hương, người thân của mình.

CTV Thanh Thư/VOV-Miền Trung
VOV.VN - Dịp 80 năm Quốc khánh 2/9, phim ca nhạc “Lá thư gửi tương lai” gây xúc động với hành trình tìm mộ liệt sĩ của gia đình ông Tâm. Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc vừa hát chính vừa đóng vai Ngọc, để lại dấu ấn mạnh mẽ khi khắc họa trọn vẹn thông điệp tri ân thế hệ cha anh.

VOV.VN - Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương vừa cung cấp thông tin chính thức về bia mộ liệt sĩ ghi "6 tuổi" tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Bến Cát đang gây xôn xao dư luận. Theo đó, "6 tuổi" là bí danh của liệt sĩ Bùi Văn Khá, không phải tuổi thực.

VOV.VN - HĐND tỉnh Cà Mau ban hành nghị quyết với mức hỗ trợ xây mới mộ liệt sĩ là 20 triệu đồng/mộ; sửa chữa, nâng cấp là 15 triệu đồng/mộ. Tăng gấp 2 lần đề xuất của cơ quan chuyên ngành.

