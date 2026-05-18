Quân khu 5 lấy mẫu ADN 34 phần mộ liệt sĩ để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành lấy mẫu ADN đối với 34 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghĩa Trung để phục vụ giám định, xác định danh tính và số hóa dữ liệu.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghĩa Trung (xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

Xã Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) là địa phương đầu tiên được Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 chỉ đạo triển khai thực hiện, rút kinh nghiệm cho các tỉnh, thành phố trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tiến hành khai quật mộ, lấy mẫu giám định ADN

Để bảo đảm tính chính xác và tránh sai sót, quy trình lấy mẫu được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy định. Trước đó, các lực lượng đã rà soát hồ sơ quản lý mộ, sơ đồ nghĩa trang, vị trí phần mộ, danh sách các mộ cần lấy mẫu và tiến hành khai quật.

Đợt này, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành lấy mẫu ADN 34 mộ hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin trong tổng số 74 mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Trung

Sau khi được thu thập, mẫu sẽ được niêm phong, mã hóa, ghi đầy đủ thông tin nhận diện và giao đơn vị giám định ADN theo quy định.

Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Đồng thời, toàn bộ dữ liệu liên quan tiếp tục được cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.