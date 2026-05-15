Quân khu 9 xây dựng đội ngũ báo cáo viên bản lĩnh, trình độ toàn diện

Thứ Sáu, 18:21, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15/5, Quân khu 9 tổ chức bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Qua 2 ngày (14 và 15/5) tranh tài sôi nổi, 52 thí sinh thuộc 2 đối tượng: Bí thư Đảng ủy cơ sở và các đồng chí đạt giải hội thi tại các cơ quan, đơn vị đã chấp hành tốt quy chế; chuẩn bị chu đáo đề cương tuyên truyền, thể hiện rõ năng lực thuyết trình các chủ đề trọng tâm được xác định Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh buổi bế mạc

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hội thi được triển khai chặt chẽ, thống nhất, bảo đảm đúng kế hoạch, đúng định hướng. Trước khi diễn ra hội thi cấp Quân khu, đã có 66 đầu mối cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thi cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở với sự tham gia của hơn 1.000 thí sinh. Kết quả hội thi cấp cơ sở có trên 98% khá, giỏi. Cấp trên trực tiếp cơ sở có 100% khá giỏi. Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị từ cơ sở, lựa chọn, bồi dưỡng kỹ lưỡng, góp phần nâng cao chất lượng hội thi cấp Quân khu.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu bế mạc hội thi.

Phát biểu tại buổi bế mạc hội thi, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 nhấn mạnh: “Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong LLVT Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận và tuyên truyền miệng; xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ toàn diện. Gắn tuyên truyền với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa phương tiện, phương pháp truyền đạt. Nâng cao chất lượng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy vai trò của báo cáo viên trong việc phát hiện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, không để bị động, bất ngờ…”.

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu trao Chứng nhận Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu cho các thí sinh đối tượng 1

Kết quả hội thi, Quân khu 9 đã trao 52 Chứng nhận Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu; trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các thí sinh thuộc 2 đối tượng đạt thành tích tiêu biểu. Đồng thời, chỉ định và tuyển chọn 6 đồng chí tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp toàn quân vòng thi khu vực phía Nam trong thời gian tới.

Quân khu 2 bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026

VOV.VN - Quân khu 2 vừa tổ chức chấm thi vòng chung khảo đối với 9 thí sinh xuất sắc nhất và bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 dự và phát biểu chỉ đạo Lễ bế mạc.

Văn Ánh/VOV- ĐBSCL
Tag: báo cáo viên xây dựng đội ngũ báo cáo viên Quân khu 9 Đại hội đảng Đại hội XIV
Cán bộ đảng viên Vĩnh Long đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị
Phải báo cáo rõ quan hệ giữa giáo viên và chủ cơ sở đăng ký kinh doanh dạy thêm

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa đăng tải, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GD-ĐT về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGD-ĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm.

