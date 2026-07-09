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Quân nhân có vợ không tham gia BHXH được hưởng chế độ thai sản thế nào?

Thứ Năm, 10:35, 09/07/2026
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VOV.VN - Bộ Quốc phòng cho biết, quân nhân chuyên nghiệp đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có vợ sinh con nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội vẫn được hưởng trợ cấp thai sản một lần nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bộ Quốc phòng vừa có văn bản trả lời công dân liên quan đến chế độ thai sản đối với quân nhân chuyên nghiệp có vợ không tham gia bảo hiểm xã hội.

Theo phản ánh, công dân là quân nhân chuyên nghiệp đã phục vụ trong quân đội 10 năm, hiện vẫn đang tại ngũ. Tháng 9/2025, vợ công dân sinh con nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội. Sau khi hoàn thiện hồ sơ từ tháng 10/2025, đến tháng 5/2026, công dân đã được giải quyết chế độ nghỉ 7 ngày để chăm sóc vợ sinh con, tuy nhiên vẫn chưa nhận được khoản trợ cấp thai sản một lần.

Trả lời nội dung này, Bộ Quốc phòng dẫn quy định của Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, ngày 3/7/2026 cho biết, quân nhân chuyên nghiệp đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định. Thời gian nghỉ cụ thể phụ thuộc vào tình trạng sinh con của vợ (sinh thường, sinh phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi, sinh đôi hoặc sinh ba con trở lên) và thời gian nghỉ việc phải thực hiện trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày vợ sinh con.

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Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Về chế độ trợ cấp một lần khi sinh con, Bộ Quốc phòng cho biết, trường hợp lao động nữ sinh con nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản hoặc không tham gia bảo hiểm xã hội mà người chồng có đủ điều kiện theo khoản 2 Điều 50 của Luật thì người chồng được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con.

Đối với trường hợp công dân nêu trên, do là quân nhân chuyên nghiệp đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 10 năm, hiện vẫn đang tại ngũ, nên đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con. Mức hưởng bằng 2 lần mức tham chiếu tại tháng vợ công dân sinh con.

Liên quan đến thời hạn giải quyết hồ sơ, Bộ Quốc phòng cho biết, theo Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội, chậm nhất 45 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản, người lao động phải nộp hồ sơ cho đơn vị quản lý trực tiếp. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, người sử dụng lao động hoàn thành việc giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động.

Bộ Quốc phòng đề nghị công dân lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp để được xem xét, giải quyết. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ căn cứ và lý do theo quy định của pháp luật.

Quỳnh Trang/VOV.VN
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