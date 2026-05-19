Sẵn sàng cho ngày hội lớn của lực lượng Công an nhân dân

Hội thao quân sự, võ thuật Công an nhân dân 2026 có sự tham gia của 21 đoàn với hơn 1.900 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ đến từ công an các đơn vị, địa phương trên cả nước. Các vận động viên sẽ tranh tài ở nhiều nội dung quân sự, võ thuật và thể thao. Trong khi đó, tại các thao trường, lực lượng tham gia biểu diễn đang tích cực hợp luyện để hoàn thiện các tiết mục phục vụ lễ khai mạc.

Nhiều nội dung biểu diễn quy mô lớn được dàn dựng công phu nhằm thể hiện sức mạnh, bản lĩnh, tinh thần chính quy, tinh nhuệ của lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tá Phạm Đại Đồng, Phó Trưởng Phòng Huấn luyện và hướng dẫn nghiệp vụ Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an cho biết: “Chúng tôi sẽ có những màn biểu diễn kỵ binh thể hiện sự gắn kết giữa người và ngựa. Những nội dung khí công, có thể những chiến sĩ kéo những chiếc xe nặng trên 15 tấn kể cả nam và nữ, những đồng chí nữ có thể kề gai vào cổ, kéo những phương tiện trên 4 tấn. Nội dung đặc sắc nhất của lần này đó là sự phối hợp trong tác chiến với đội hình, sự phối hợp giữa flycam, robot chiến đấu, động vật nghiệp vụ và cán bộ, chiến sĩ của lực lượng đặc nghiệm sẽ thể hiện sự gắn kết, sự hiệp đồng rất chặt chẽ giữa các tổ mũi với nhau”.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đang bước vào giai đoạn tập luyện cao điểm để chuẩn bị cho lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật Công an nhân dân năm 2026

Để có được những màn biểu diễn đồng đều, đẹp mắt, các cán bộ, chiến sĩ phải duy trì cường độ tập luyện cao dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Từ sáng sớm đến chiều muộn, trên thao trường, từng động tác đều được luyện tập kỹ lưỡng nhằm bảo đảm độ chính xác và tính hiệp đồng cao nhất. Dẫu vất vả, nhưng với nhiều cán bộ, chiến sĩ, việc được góp mặt trong sự kiện lớn của lực lượng Công an nhân dân là niềm tự hào và động lực để vượt qua khó khăn.

Trung sĩ Hoàng Đức Tuấn, Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chia sẻ: “Vượt nắng tháng mưa say sưa luyện tập, không có khó khăn nào không vượt qua được cả. Tôi rất tự hào vì tôi được là một phần trong đấy, được tham gia huấn luyện và được tham gia biểu diễn cùng với những người đồng chí, đồng đội của tôi”.

Còn với Hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh, Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, việc được tham gia lễ khai mạc là một trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình công tác: “Được tham gia khai mạc hội thao lần này là vinh dự cho tôi, nên là điều này sẽ tạo động lực cho tôi để vượt qua những khó khăn về thể lực và dưới thời tiết nắng nóng như thế này, thời tiết thất thường ở đây thì chị em nắng nên là cũng hơi sợ đen một xíu, nhưng mà để tham gia nên là tôi cũng lấy làm vinh dự và cố gắng hết sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Bên cạnh các màn biểu diễn võ thuật, khí công và đặc nhiệm, lễ khai mạc còn có nội dung diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xử lý tình huống chống khủng bố với quy mô lớn. Đây không chỉ là phần trình diễn nghiệp vụ mà còn góp phần thể hiện khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực ứng phó nhanh trước các tình huống đột xuất, bất ngờ của lực lượng Công an nhân dân.

Trung tá Ngô Hoài Nam, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi cũng đã hợp luyện với các đơn vị có liên quan để làm sao những màn diễn ra được suôn sẻ. Bên cạnh đó, để phục vụ cho hội thao, chúng tôi cũng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn cho hội thao như kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn, các địa điểm phục vụ cho hội thao để đảm bảo hội thao diễn ra một cách an toàn nhất”.

Lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật Công an nhân dân năm 2026 sẽ diễn ra vào tối 23/5 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và được truyền hình trực tiếp trên nhiều nền tảng. Không chỉ là ngày hội thể thao lớn của lực lượng Công an nhân dân, hội thao năm nay còn là dịp lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, kỷ luật, tinh nhuệ và hiện đại; sẵn sàng chiến đấu vì bình yên cuộc sống của nhân dân.