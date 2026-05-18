Khi chính quyền cơ sở ở Quảng Ninh chủ động tháo gỡ điểm nghẽn dân sinh



Tại khu Khe Chè, khu phố Bãi Cháy 4, phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) nhiều năm qua, người dân luôn gặp khó khăn với tuyến đường dân sinh dài khoảng 800m nhưng nhiều đoạn rộng chưa đầy 2m. Mỗi khi mưa lớn, nước cống tràn lên mặt đường gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân. Dù đã nhiều lần kiến nghị, nhưng việc xử lý vẫn kéo dài do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và khó khăn trong lựa chọn nhà thầu thi công. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, phường Bãi Cháy đã chủ động phối hợp cùng khu phố vận động người dân hiến đất, tháo dỡ tường rào và tìm giải pháp triển khai dự án.

Sau gần một năm thực mô hình chính quyền hai cấp, Đảng ủy, UBND phường Bãi Cháy đã đúc rút được nhiều bài học từ thực tiễn.

Ông Trần Văn Khiêm, Bí thư, Trưởng khu phố Bãi Cháy 4 cho biết: "Đến bây giờ về chính quyền hai cấp đã thực hiện được. Không phải khó khăn về tiền mà vì thi công cực kỳ khó khăn, nhiều nhà thầu không dám nhận thầu đấy. Đảng ủy, UBND phường đã đầu tư gần 12 tỉ tuyến đường Khe Chè - Đây là tuyến đường phải nói khó khăn nhất ở Bãi Cháy. Hiện nay đang thi công và bà con nhân dân ủng hộ hiến đất, hiến tường rào gần 300 m2. Kể cả là Chủ tịch, Bí thư phường đều xuống tận nơi kiểm tra, giám sát, đúng là gần dân, sát dân."

Không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, phường Bãi Cháy cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị. Cuối năm 2025, phường trở thành đơn vị đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh đưa vào vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh với 53 tủ điều khiển. Hệ thống cho phép điều khiển toàn bộ mạng lưới chiếu sáng theo thời gian thực, tự động điều chỉnh theo điều kiện thời tiết và giảm đáng kể chi phí vận hành.

Theo bà Vũ Thị Vân Oanh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Bãi Cháy, việc được phân cấp trực tiếp đã giúp địa phương chủ động hơn trong vận hành hệ thống. "Trước đây, việc vận hành toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng của thành phố Hạ Long là do Ban quản lý Dịch vụ Công ích của thành phố Hạ Long làm và cài sẵn giờ bật, giờ tắt và toàn bộ các thiết bị là sẽ được bật và tắt cùng một thời điểm. Khi mà phường Bãi Cháy tiếp nhận các nội dung này thì đã đầu một hệ thống chiếu sáng thông minh là sẽ bật tắt theo thời tiết, thời tiết tối có thể tự động bật sớm hơn hoặc là có thể điều tiết, tăng giảm số lượng bóng cũng như là công suất bóng trên toàn địa bàn phường. Hiệu quả rất nhiều so với việc tắt bật thụ động như là ngày xưa", bà Vân Oanh chia sẻ thêm.

Sau phân cấp, UBND phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh cũng tiếp nhận thêm khoảng 278 thủ tục hành chính từ cấp huyện chuyển xuống. Khối lượng công việc lớn nhưng với tinh thần trách nhiệm, hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ, phường Bãi Cháy đã tích cực, chủ động giải quyết các hồ sơ và rút ngắn thời gian xử lý cho người dân. Trong lĩnh vực đầu tư công, riêng năm 2025, phường đã trực tiếp phê duyệt và triển khai 7 dự án với tổng mức đầu tư 119 tỷ đồng. Sang năm 2026, địa phương tiếp tục bố trí vốn cho 14 công trình với tổng mức đầu tư hơn 325 tỷ đồng.

Tuyến đường khu Khe Chè, khu phố Bãi Cháy 4 được triển khai nhờ sự phân cấp, phân quyền khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp

Theo ông Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bãi Cháy, việc được trao thêm quyền chủ động giúp địa phương linh hoạt hơn trong điều hành và huy động nguồn lực.

“Việc đầu tư, tỉnh Quảng Ninh hiện phân cấp cho phường rất nhiều. Trong phạm vi một đơn vị hành chính, chúng tôi tự biết nguồn lực ở đâu, ưu tiên chỗ nào và không trông chờ. Đây là điều kiện để cho phường tập trung nguồn lực để làm sao xây dựng phường mình theo đường hướng phát triển chung của tỉnh, gắn với kết nối các phường với nhau. Bãi Cháy thì đã rất chủ động từ việc chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị, vỉa hè, môi trường; từ đầu tư nâng cấp hạ tầng và mình bàn với người dân, bàn với doanh nghiệp. Việc nào từ nguồn ngân sách nhà nước, việc nào từ xã hội hóa các doanh nghiệp thì tôi cho rằng đây là cộng đồng cùng trách nhiệm, cùng chung tay", ông Quý nhấn mạnh.

Thực tế gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Quảng Ninh đã khẳng định, việc phân cấp, phân quyền không chỉ giúp cơ sở chủ động hơn trong quản lý, điều hành mà còn tạo điều kiện để địa phương xử lý nhanh hơn các vấn đề dân sinh phát sinh từ thực tiễn. Từ những tuyến đường nhỏ trong khu dân cư cho tới các lĩnh vực quản lý đô thị, đầu tư công hay cải cách hành chính, chính quyền cơ sở đang từng bước chuyển từ tư duy chờ cấp trên xử lý sang chủ động giải quyết công việc ngay từ địa bàn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng mô hình chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ người dân hiệu quả hơn.