中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khi chính quyền cơ sở ở Quảng Ninh chủ động tháo gỡ điểm nghẽn dân sinh

Thứ Hai, 22:02, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền tại Quảng Ninh đang tạo ra những chuyển biến rõ nét trong quản lý, điều hành. Qua đó, phát huy rõ tinh thần "địa phương quyết", "địa phương làm", "địa phương chịu trách nhiệm".


Tại khu Khe Chè, khu phố Bãi Cháy 4, phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) nhiều năm qua, người dân luôn gặp khó khăn với tuyến đường dân sinh dài khoảng 800m nhưng nhiều đoạn rộng chưa đầy 2m. Mỗi khi mưa lớn, nước cống tràn lên mặt đường gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân. Dù đã nhiều lần kiến nghị, nhưng việc xử lý vẫn kéo dài do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và khó khăn trong lựa chọn nhà thầu thi công. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, phường Bãi Cháy đã chủ động phối hợp cùng khu phố vận động người dân hiến đất, tháo dỡ tường rào và tìm giải pháp triển khai dự án. 

khi chinh quyen co so o quang ninh chu dong thao go diem nghen dan sinh hinh anh 1
Sau gần một năm thực mô hình chính quyền hai cấp, Đảng ủy, UBND phường Bãi Cháy đã đúc rút được nhiều bài học từ thực tiễn.

Ông Trần Văn Khiêm, Bí thư, Trưởng khu phố Bãi Cháy 4 cho biết: "Đến bây giờ về chính quyền hai cấp đã thực hiện được. Không phải khó khăn về tiền mà vì thi công cực kỳ khó khăn, nhiều nhà thầu không dám nhận thầu đấy. Đảng ủy, UBND phường đã đầu tư gần 12 tỉ tuyến đường Khe Chè - Đây là tuyến đường phải nói khó khăn nhất ở Bãi Cháy. Hiện nay đang thi công và bà con nhân dân ủng hộ hiến đất, hiến tường rào gần 300 m2. Kể cả là Chủ tịch, Bí thư phường đều xuống tận nơi kiểm tra, giám sát, đúng là gần dân, sát dân."

Không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, phường Bãi Cháy cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị. Cuối năm 2025, phường trở thành đơn vị đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh đưa vào vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh với 53 tủ điều khiển. Hệ thống cho phép điều khiển toàn bộ mạng lưới chiếu sáng theo thời gian thực, tự động điều chỉnh theo điều kiện thời tiết và giảm đáng kể chi phí vận hành. 

khi chinh quyen co so o quang ninh chu dong thao go diem nghen dan sinh hinh anh 2
Ông Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bãi Cháy chia sẻ việc được trao thêm quyền chủ động giúp địa phương linh hoạt hơn trong điều hành và huy động nguồn lực.

Theo bà Vũ Thị Vân Oanh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Bãi Cháy, việc được phân cấp trực tiếp đã giúp địa phương chủ động hơn trong vận hành hệ thống. "Trước đây, việc vận hành toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng của thành phố Hạ Long là do Ban quản lý Dịch vụ Công ích của thành phố Hạ Long làm và cài sẵn giờ bật, giờ tắt và toàn bộ các thiết bị là sẽ được bật và tắt cùng một thời điểm. Khi mà phường Bãi Cháy tiếp nhận các nội dung này thì đã đầu một hệ thống chiếu sáng thông minh là sẽ bật tắt theo thời tiết, thời tiết tối có thể tự động bật sớm hơn hoặc là có thể điều tiết, tăng giảm số lượng bóng cũng như là công suất bóng trên toàn địa bàn phường. Hiệu quả rất nhiều so với việc tắt bật thụ động như là ngày xưa", bà Vân Oanh chia sẻ thêm.

Sau phân cấp, UBND phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh cũng tiếp nhận thêm khoảng 278 thủ tục hành chính từ cấp huyện chuyển xuống. Khối lượng công việc lớn nhưng với tinh thần trách nhiệm, hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ, phường Bãi Cháy đã tích cực, chủ động giải quyết các hồ sơ và rút ngắn thời gian xử lý cho người dân. Trong lĩnh vực đầu tư công, riêng năm 2025, phường đã trực tiếp phê duyệt và triển khai 7 dự án với tổng mức đầu tư 119 tỷ đồng. Sang năm 2026, địa phương tiếp tục bố trí vốn cho 14 công trình với tổng mức đầu tư hơn 325 tỷ đồng.

khi chinh quyen co so o quang ninh chu dong thao go diem nghen dan sinh hinh anh 3
Tuyến đường khu Khe Chè, khu phố Bãi Cháy 4 được triển khai nhờ sự phân cấp, phân quyền khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp

Theo ông Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bãi Cháy, việc được trao thêm quyền chủ động giúp địa phương linh hoạt hơn trong điều hành và huy động nguồn lực. 

“Việc đầu tư, tỉnh Quảng Ninh hiện phân cấp cho phường rất nhiều. Trong phạm vi một đơn vị hành chính, chúng tôi tự biết nguồn lực ở đâu, ưu tiên chỗ nào và không trông chờ. Đây là điều kiện để cho phường tập trung nguồn lực để làm sao xây dựng phường mình theo đường hướng phát triển chung của tỉnh, gắn với kết nối các phường với nhau. Bãi Cháy thì đã rất chủ động từ việc chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị, vỉa hè, môi trường; từ đầu tư nâng cấp hạ tầng và mình bàn với người dân, bàn với doanh nghiệp. Việc nào từ nguồn ngân sách nhà nước, việc nào từ xã hội hóa các doanh nghiệp thì tôi cho rằng đây là cộng đồng cùng trách nhiệm, cùng chung tay", ông Quý nhấn mạnh.

khi chinh quyen co so o quang ninh chu dong thao go diem nghen dan sinh hinh anh 4
Năm 2026, Bãi Cháy tiếp tục chủ động bố trí vốn cho 14 công trình với tổng mức đầu tư hơn 325 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo của địa phương.

Thực tế gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Quảng Ninh đã khẳng định, việc phân cấp, phân quyền không chỉ giúp cơ sở chủ động hơn trong quản lý, điều hành mà còn tạo điều kiện để địa phương xử lý nhanh hơn các vấn đề dân sinh phát sinh từ thực tiễn. Từ những tuyến đường nhỏ trong khu dân cư cho tới các lĩnh vực quản lý đô thị, đầu tư công hay cải cách hành chính, chính quyền cơ sở đang từng bước chuyển từ tư duy chờ cấp trên xử lý sang chủ động giải quyết công việc ngay từ địa bàn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng mô hình chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ người dân hiệu quả hơn.

2_tyt_20260518155101.jpg

Dự kiến từ 20/5, Quảng Ninh triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 17 của Thủ tướng, Quảng Ninh đang gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân, dự kiến bắt đầu từ 20/5 trên toàn tỉnh với quy mô lớn.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Tag: Quảng Ninh chính quyền hai cấp chính quyền
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chỉnh trang đô thị từ những công trình dân sinh tại Lạng Sơn
Chỉnh trang đô thị từ những công trình dân sinh tại Lạng Sơn

VOV.VN - Những năm gần đây, Lạng Sơn tập trung đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị với nhiều công trình dân sinh, giao thông, công viên ven sông. Các dự án từng bước thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống, mở rộng không gian phát triển du lịch, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Chỉnh trang đô thị từ những công trình dân sinh tại Lạng Sơn

Chỉnh trang đô thị từ những công trình dân sinh tại Lạng Sơn

VOV.VN - Những năm gần đây, Lạng Sơn tập trung đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị với nhiều công trình dân sinh, giao thông, công viên ven sông. Các dự án từng bước thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống, mở rộng không gian phát triển du lịch, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Bờ biển Hà Tĩnh bị xâm thực, đe dọa sinh kế người dân
Bờ biển Hà Tĩnh bị xâm thực, đe dọa sinh kế người dân

VOV.VN - Nhiều năm qua, tình trạng biển xâm thực tại thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh đã trở nên báo động, khiến diện tích đất sản xuất bị thu hẹp, đời sống của hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh bấp bênh.

Bờ biển Hà Tĩnh bị xâm thực, đe dọa sinh kế người dân

Bờ biển Hà Tĩnh bị xâm thực, đe dọa sinh kế người dân

VOV.VN - Nhiều năm qua, tình trạng biển xâm thực tại thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh đã trở nên báo động, khiến diện tích đất sản xuất bị thu hẹp, đời sống của hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh bấp bênh.

Người dân Đắk Lắk mong Mặt trận tăng giám sát, phản biện và chăm lo dân sinh
Người dân Đắk Lắk mong Mặt trận tăng giám sát, phản biện và chăm lo dân sinh

VOV.VN - Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội, các tầng lớp nhân dân ở tỉnh Đắk Lắk bày tỏ mong muốn Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; kịp thời phản ánh những vấn đề từ thực tiễn đời sống, nhất là ở vùng sâu.

Người dân Đắk Lắk mong Mặt trận tăng giám sát, phản biện và chăm lo dân sinh

Người dân Đắk Lắk mong Mặt trận tăng giám sát, phản biện và chăm lo dân sinh

VOV.VN - Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội, các tầng lớp nhân dân ở tỉnh Đắk Lắk bày tỏ mong muốn Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; kịp thời phản ánh những vấn đề từ thực tiễn đời sống, nhất là ở vùng sâu.

Mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" phải chú trọng sinh kế của người dân
Mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" phải chú trọng sinh kế của người dân

VOV.VN - Về phương án triển khai thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu xây dựng mô hình phải gắn với thực tiễn phát triển của địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng yếu tố sinh kế của người dân.

Mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" phải chú trọng sinh kế của người dân

Mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" phải chú trọng sinh kế của người dân

VOV.VN - Về phương án triển khai thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu xây dựng mô hình phải gắn với thực tiễn phát triển của địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng yếu tố sinh kế của người dân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục