Sĩ quan chính quy về xã: Tăng cường sức mạnh cơ sở

Tháng 1/2026, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã điều động, bổ nhiệm kiện toàn Ban CHQS cấp xã với 435 cán bộ (92 chỉ huy trưởng, 68 phó chỉ huy trưởng, 92 chính trị viên phó, 180 trợ lý tham mưu, 3 trợ lý chính trị), đồng thời tiếp nhận thêm 93 cán bộ. Qua đó thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng quân sự cơ sở vững mạnh. Đội ngũ sĩ quan chính quy với trình độ chuyên môn cao đã nhanh chóng nắm bắt địa bàn, phát huy vai trò tham mưu thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Lý Khánh Trình, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, điểm mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ là phải nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động bám địa bàn, gần dân, hiểu dân. Cán bộ quân sự không chỉ nắm về quốc phòng, an ninh mà phải nắm rõ phong tục, điều kiện kinh tế địa phương, khi hiểu rõ đặc điểm dân cư, điều kiện địa bàn, việc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cũng sẽ sát thực tiễn, hiệu quả hơn.

Tỉnh Thái Nguyên công bố Quyết định về tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Không chỉ nâng cao chất lượng tham mưu, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ cũng được tăng cường; nội dung huấn luyện chặt chẽ, sát thực tế, chú trọng khả năng xử lý tình huống. Công tác quản lý lực lượng dự bị động viên từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm sẵn sàng huy động. Vừa qua, 100% xã, phường của Thái Nguyên hoàn thành tốt nhiệm vụ giao nhận quân theo kế hoạch. Trong cuộc bầu cử vừa qua, nhiều cán bộ đã được cử tri tín nhiệm, bầu tham gia HĐND cấp xã.

Một điểm đáng ghi nhận là đội ngũ sĩ quan chính quy không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực tham gia công tác dân vận, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

“Làm công tác ở cơ sở, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự gắn bó với nhân dân. Khi cán bộ thực sự gần dân, hiểu dân và có sự ủng hộ của nhân dân, công tác tuyên truyền, vận động sẽ hiệu quả hơn, qua đó góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở cơ sở”, Đại úy Châu Văn Tuấn, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ:.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đưa sĩ quan chính quy về cơ sở cũng đặt ra một số khó khăn như điều kiện công tác còn hạn chế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; một số cán bộ trẻ còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp trên, những khó khăn này đang từng bước được khắc phục.

Vừa qua, Bộ Tư lệnh Quân khu I phối hợp Học viện Quốc phòng khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị cho chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã năm 2026, trong đó Thái Nguyên có 92 học viên. Khóa học sẽ giúp học viên bổ sung kiến thức về lãnh đạo, quản lý, gắn với thực tiễn công tác ở cơ sở.

Bà Ma Thị Mận, Bí thư Đảng ủy xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ khi có sĩ quan chính quy về xã, công tác quốc phòng - quân sự có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được nâng lên rõ rệt.

Sĩ quan chính quy tăng cường về xã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu tại cơ sở.

Trong điều kiện địa phương miền núi tiềm ẩn nguy cơ thiên tai, diễn biến thời tiết bất thường, lực lượng quân sự xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ chính quy tăng cường về cơ sở tích cực tham gia công tác dân vận, phối hợp giữ vững an ninh trật tự, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

"Về phía cấp ủy, chính quyền địa phương, sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, bảo đảm tốt hơn các điều kiện hoạt động, để lực lượng quân sự xã phát huy rõ nét vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương”, bà Ma Thị Mận cho biết

Việc đưa sĩ quan chính quy về xã là chủ trương sát thực tiễn, không chỉ nâng cao chất lượng công tác quốc phòng - quân sự địa phương mà còn góp phần đổi mới tư duy, phương pháp, tác phong công tác ở cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống chính trị.