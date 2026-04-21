中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sĩ quan chính quy về xã: Tăng cường sức mạnh cơ sở

Thứ Ba, 05:15, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, việc đưa sĩ quan quân đội chính quy về đảm nhiệm các chức danh tại Ban CHQS cấp xã đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tại Thái Nguyên, chủ trương này được triển khai đồng bộ, quy mô lớn, tạo chuyển biến rõ nét từ cơ sở.

Tháng 1/2026, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã điều động, bổ nhiệm kiện toàn Ban CHQS cấp xã với 435 cán bộ (92 chỉ huy trưởng, 68 phó chỉ huy trưởng, 92 chính trị viên phó, 180 trợ lý tham mưu, 3 trợ lý chính trị), đồng thời tiếp nhận thêm 93 cán bộ. Qua đó thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng quân sự cơ sở vững mạnh. Đội ngũ sĩ quan chính quy với trình độ chuyên môn cao đã nhanh chóng nắm bắt địa bàn, phát huy vai trò tham mưu thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Lý Khánh Trình, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, điểm mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ là phải nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động bám địa bàn, gần dân, hiểu dân. Cán bộ quân sự không chỉ nắm về quốc phòng, an ninh mà phải nắm rõ phong tục, điều kiện kinh tế địa phương, khi hiểu rõ đặc điểm dân cư, điều kiện địa bàn, việc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cũng sẽ sát thực tiễn, hiệu quả hơn.

Tỉnh Thái Nguyên công bố Quyết định về tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Không chỉ nâng cao chất lượng tham mưu, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ cũng được tăng cường; nội dung huấn luyện chặt chẽ, sát thực tế, chú trọng khả năng xử lý tình huống. Công tác quản lý lực lượng dự bị động viên từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm sẵn sàng huy động. Vừa qua, 100% xã, phường của Thái Nguyên hoàn thành tốt nhiệm vụ giao nhận quân theo kế hoạch. Trong cuộc bầu cử vừa qua, nhiều cán bộ đã được cử tri tín nhiệm, bầu tham gia HĐND cấp xã.

Một điểm đáng ghi nhận là đội ngũ sĩ quan chính quy không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực tham gia công tác dân vận, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

“Làm công tác ở cơ sở, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự gắn bó với nhân dân. Khi cán bộ thực sự gần dân, hiểu dân và có sự ủng hộ của nhân dân, công tác tuyên truyền, vận động sẽ hiệu quả hơn, qua đó góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở cơ sở”, Đại úy Châu Văn Tuấn, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ:.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đưa sĩ quan chính quy về cơ sở cũng đặt ra một số khó khăn như điều kiện công tác còn hạn chế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; một số cán bộ trẻ còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp trên, những khó khăn này đang từng bước được khắc phục.

Vừa qua, Bộ Tư lệnh Quân khu I phối hợp Học viện Quốc phòng khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị cho chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã năm 2026, trong đó Thái Nguyên có 92 học viên. Khóa học sẽ giúp học viên bổ sung kiến thức về lãnh đạo, quản lý, gắn với thực tiễn công tác ở cơ sở.

Bà Ma Thị Mận, Bí thư Đảng ủy xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ khi có sĩ quan chính quy về xã, công tác quốc phòng - quân sự có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được nâng lên rõ rệt.

Sĩ quan chính quy tăng cường về xã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu tại cơ sở.

Trong điều kiện địa phương miền núi tiềm ẩn nguy cơ thiên tai, diễn biến thời tiết bất thường, lực lượng quân sự xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ chính quy tăng cường về cơ sở tích cực tham gia công tác dân vận, phối hợp giữ vững an ninh trật tự, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

"Về phía cấp ủy, chính quyền địa phương, sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, bảo đảm tốt hơn các điều kiện hoạt động, để lực lượng quân sự xã phát huy rõ nét vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương”, bà Ma Thị Mận cho biết

Việc đưa sĩ quan chính quy về xã là chủ trương sát thực tiễn, không chỉ nâng cao chất lượng công tác quốc phòng - quân sự địa phương mà còn góp phần đổi mới tư duy, phương pháp, tác phong công tác ở cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống chính trị.

Công Luận-CTV Mai Duy Đức/VOV-Đông Bắc
Tag: Thái Nguyên sĩ quan cấp xã
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

102 sĩ quan quân đội tham gia ban chỉ huy quân sự cấp xã tại Đắk Lắk
VOV.VN - Chiều 14/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu về việc tổ chức lại ban chỉ huy quân sự cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quảng Ngãi: Đội K53 xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
VOV.VN - Sáng nay (10/11), tại phường Kon Tum, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (còn gọi Ban chỉ đạo 515) tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ xuất quân tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào và Campuchia mùa khô năm 2025 - 2026.

Đội K51 xuất quân thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia
VOV.VN - Sáng nay (18/11), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ xuất quân và giao nhiệm vụ cho Đội K51 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia trong mùa khô 2025–2026.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích