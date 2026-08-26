Tăng cường lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên không gian truyền thông mới

Chiều 26/8, tại TP.HCM, Quân khu 7 tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các cơ quan báo chí giai đoạn 2026-2031. Chương trình nhằm tiếp tục tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin; nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu trong tình hình mới.

Các đại biểu dự Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân khu 7 và các cơ quan báo chí giai đoạn 2026-2031

Theo Quân khu 7, trong những năm qua, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và báo chí trong Quân đội đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời tuyên truyền các kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phản ánh nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu. Qua đó, hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - người chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu thời kỳ mới tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Nội dung phối hợp tập trung vào việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; đồng thời chủ động đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Đại diện lãnh đạo Quân khu 7 và các cơ quan báo chí tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí thống nhất cho rằng chương trình phối hợp không chỉ là hoạt động ký kết thường niên, mà còn là cơ sở để hai bên chủ động hơn trong cung cấp, khai thác và lan tỏa thông tin chính thống về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Các ý kiến nhấn mạnh nhu cầu có đầu mối trao đổi thường xuyên, nguồn tư liệu sinh động, chính xác và cơ chế phối hợp linh hoạt hơn, nhất là trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh, thông tin về quân đội và lực lượng vũ trang cần được chuyển tải nhanh, chuẩn mực, gần gũi với công chúng.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân cho rằng được tuyên truyền về lực lượng vũ trang nói chung, Quân khu 7 nói riêng là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm để báo chí không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin. Ông Ngô Trường Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ đề nghị tăng cường cung cấp chất liệu, hình ảnh và câu chuyện thực tiễn để các cơ quan báo chí phản ánh đầy đủ hơn những việc làm ý nghĩa của Quân khu 7, giúp nhân dân cả nước hiểu rõ hơn vai trò, đóng góp của lực lượng vũ trang trên địa bàn chiến lược phía Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Năm, Giám đốc VOV TP.HCM phát biểu tại hội nghị

Phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Năm, Giám đốc Cơ quan thường trú Đài TNVN tại TP.HCM (VOV TP.HCM) nhấn mạnh “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" là nội dung có sức lan tỏa lớn, luôn thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội. Theo ông, công tác tuyên truyền thời gian tới cần bảo đảm sự cân bằng giữa thông tin phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đồng thời cần có dự báo thông tin, trao đổi thường xuyên hơn giữa các cơ quan báo chí với Cục Chính trị và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 để phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả.

Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và báo chí Quân đội tham dự hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Quân khu 7

Ông Nguyễn Ngọc Năm cũng đề xuất hai bên tăng cường phối hợp tổ chức trao đổi, tọa đàm, đúc kết kinh nghiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc và làm truyền thông trên nền tảng số. Đây là những vấn đề có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành môi trường quan trọng của báo chí hiện đại, đòi hỏi thông tin chính thống phải được truyền tải nhanh, đúng, trúng và có sức thuyết phục.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đại diện cơ quan báo chí. Ông cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội, khẳng định đây là nguồn động viên quan trọng để quân khu tiếp tục phát huy truyền thống chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đoàn kết, quyết thắng; góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đại biểu các cơ quan báo chí thể hiện sự đồng hành với Quân khu 7 trong công tác thông tin, tuyên truyền

Tại hội nghị, Quân khu 7 ký kết chương trình phối hợp với 4 cơ quan báo chí gồm: Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và Báo Quân đội nhân dân. Cục Chính trị Quân khu 7 ký kết với 4 đơn vị: Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM, Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình TP.HCM và Báo Pháp luật Việt Nam.

Lãnh đạo Quân khu 7 và đại diện các cơ quan báo chí chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết